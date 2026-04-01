Εντάσεις στη δίκη των Τεμπών: Απειλές προς Καρυστιανού - Με φορείο έφυγε ο Πάνος Ρούτσι

Η κ. Καρυστιανού, μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στη μεγάλη ένταση που σημειώθηκε εντός της αίθουσας του δικαστηρίου:

«Προσήλθα αργοπορημένα και μου έδειξαν τη θέση μου, πίσω στη γωνία μπροστά σε έναν τοίχο. Λες και είμαστε εδώ από κοινωνικό ενδιαφέρον. Στη συνέχεια προχώρησα μπροστά, σήκωσα τις κορδέλες -που δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμες να χωρίζεις μία αίθουσα σε μια χώρα που είναι δήθεν δημοκρατική- και τότε η πρόεδρος ζήτησε ή να κάτσω στη θέση μου και να κοιτάω το ντουβάρι ή να με βγάλουν έξω.

Καρυστιανού: «Η πρόεδρος είναι εντεταλμένο όργανο»

»Η πρόεδρος σαν εντεταλμένο όργανο συνέχισε τη δουλειά της σαν να μην μας ακούει. Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μία έδρα ορκισμένη να προχωρήσει η δίκη με όποιες συνθήκες -προφανώς γιατί είναι αδιάφορο, αδιάφορο αν θα αποδειχθεί η αλήθεια-, με λίγες κατηγορίες, με λίγους ενόχους, για τους οποίες θεωρώ πως οι αποφάσεις δεν θα είναι κακές. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Ερχόμαστε εδώ δύσκολα, γιατί ερχόμαστε σε μία δίκη που είναι η δίκη της ζωής μας. Έχουμε σεβασμό στους νόμους και τους θεσμούς, αλλά θέλουμε να τους βλέπουμε να λειτουργούν», είπε συγκινημένη.

Μάλιστα η κ. Καρυστιανού αναφερόμενη στον Πάνο Ρούτσι και το γεγονός πως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας λόγω αδιαθεσίας, ανέφερε πως σε επεισόδιο με αστυνομικούς εντός της αίθουσας αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Με φορείο-καροτσάκι έφυγε ο Πάνος Ρούτσι -«Τον έσπρωξαν και αισθάνθηκε αδιαθεσία»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ενεπλάκη στην ένταση εντός της δικαστικής αίθουσας, όταν υπήρξε αντιπαράθεση με την έδρα για την αίθουσα, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έφυγε από την αίθουσα με καροτσάκι-φορείο.

Σύμφωνα με την κυρία Καρυστιανού, τον Πάνο Ρούτσι παρέλαβε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας. «Ηταν μια στρατιά αστυνομικών μπροστά τους, τον έσπρωξαν και αισθάνθηκε αδιαθεσία», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού για τον Πάνο Ρούτσι.

