Κακοκαιρία «Erminio»: Νεκρός άνδρας στην Ελλάδα - Χάος στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ένα νεκρό και μεγάλες καταστροφές σε οδικό δίκτυο, κατοικίες, οχήματα και υποδομές αφήνει πίσω της η καταστροφική και φονική, όπως δυστυχώς αποδείχθηκε, κακοκαιρία στην Αττική.

Θύμα στην περιοχή της Νέας Μάκρης

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στη Νέα Μάκρη, ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, με καταγωγή από την Πολωνία, στην προσπάθειά του να βγει από το πλημμυρισμένο σπίτι του στο δρόμο παρασύρθηκε από τους ορμητικούς χειμάρρους και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και ενώ ο άτυχος άνδρας είχε περπατήσει περίπου 20 μέτρα από την είσοδο του σπιτιού του.

Το ύψος του νερού στο δρόμο, ωστόσο, έφτανε το ένα μέτρο με αποτέλεσμα ο αλλοδαπός να γλιστρήσει και να βρεθεί «σφηνωμένος» κάτω από το αυτοκίνητο.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 4 Πυροσβέστες οι οποίοι ανέσυραν από το αυτοκίνητο τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο protothema.gr μιλά ένας φίλος του Πολωνού ο οποίος έμαθε τα τραγικά νέα με το πρώτο φως της ημέρας.

«Αυτό έμαθα ότι έγινε 12 τη νύχτα. Δεν ξέρω γιατί είχε βγει έξω εκείνη την ώρα, ίσως να είχε πάρει νερά το σπίτι του. Βγήκε έξω και τον παρέσυρε το νερό. Ήταν 20 χρόνια εδώ, στην Ελλάδα. Η οικογένειά του είναι στην Πολωνία, έχει μια κόρη εκεί. Δούλευε περιστασιακά σε οικοδομές αλλά είχε τώρα 3-4 ημέρες που δεν είχε έρθει για δουλειά», λέει ο φίλος του άτυχου Πολωνού.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε και ανασύρθηκε άνδρας κάτω από ΙΧ όχημα στη Νέα Μάκρη Αττικής και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 2, 2026

Επελαύνει η κακοκαιρία

Ταυτόχρονα, πολλά σχολεία σε περιοχές της χώρας παραμένουν κλειστά εξαιτίας των ισχυρών φαινομένων και της αφρικανικής σκόνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίστηκαν σε ανατολική και νότια Αττική, την Κρήτη και την Πελοπόννησο. Μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης είχαν δεχθεί πάνω από 170 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαίρεση αντικειμένων, αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας.

Αναφορικά με τις κλήσεις που έγιναν προς την Πυροσβεστική, τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν πάνω από 100 για κοπές δέντρων και κλαδιών, ενώ πάνω από 50 κλήσεις αφορούσαν την απομάκρυνση αντικειμένων που είχαν προκληθεί από την κακοκαιρία. Επιπλέον, οι κλήσεις για άντληση υδάτων ξεπέρασαν τις 100.

Ο αριθμός των κλήσεων ενδέχεται να διπλασιαστεί, καθώς συνεχίζουν να καταφθάνουν αιτήματα για παροχή οποιασδήποτε άλλης βοήθειας.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα 2 Απριλίου όλα τα σχολεία σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη εξαιτίας της κακοκαιρίας Erminio και της αφρικανικής σκόνης.

«Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων κατά την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία», αναφέρει ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Νίκου Συριγωνάκη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών θα παραμείνουν Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Το κλείσιμο αφορά και τις μονάδες προσχολικής αγωγής και τα ειδικά σχολεία.

Χάος στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Σκηνικό αναστάτωσης καταγράφηκε από το μεσημέρι της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» εξαιτίας της αφρικανικής σκόνης που κάλυψε την περιοχή και της κακοκαιρίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Η πυκνή σκόνη δημιούργησε ένα σχεδόν αποπνικτικό περιβάλλον, με την ορατότητα να είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, σε αρκετές περιπτώσεις δεν ξεπερνούσε τα 100 μέτρα, γεγονός που κατέστησε εξαιρετικά δύσκολη έως και επικίνδυνη τη διεξαγωγή πτήσεων από και προς την Κρήτη.

Από νωρίς το μεσημέρι , λόγω καιρικών συνθηκών - με επίκεντρο την χαμηλή ορατότητα λόγω αφρικανικής σκόνης- δεν κατέστη εφικτό να προσγειωθεί κάποια πτήση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζακης».

Πρώτη πτήση που κατάφερε μετά το μεσημέρι να προσγειωθεί, ήταν λίγο πριν τις έντεκα το βράδυ , μια πτήση από Φρανκφούρτη. Συνολικά μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα, δώδεκα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν σε άλλους προορισμούς και επτά πτήσεις ακυρώθηκαν.

Πάντως, αν και τα προβλήματα με την ορατότητα είχαν αποκατασταθεί καθώς η ατμόσφαιρα σε μεγάλο βαθμό είχε καθαρίσει, εντούτοις προβλήματα δημιουργούσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

Στο αεροδρόμιο «Ν.Καζαντζακης», δεκάδες άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι εντός του αεροδρομίου, με τον συνωστισμό να είναι έντονος σε αίθουσες αναμονής και σημεία εξυπηρέτησης.

