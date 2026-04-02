Εκδηλώσεις στο πλαίσιο αδελφοποίησης του Γυμν. Απ. Παύλου Πάφου και του 2ου Γυμνάσιου της Ηρωικής πόλης της Νάουσας

Στην αδελφοποίηση τους προχώρησαν δύο Γυμνάσια σε Κύπρο και Ελλάδα με αποτέλεσμα να διοργανώνουν κοινές εκδηλώσεις.

Πρόκειται για το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου και το 2ο Γυμνάσιου της Ηρωικής Πόλης της Νάουσας που συμμετείχαν μαζί και σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου Πάφου πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηρωική Πόλη της Νάουσας, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με το 2ο Γυμνάσιο Νάουσας, από τις 22 έως τις 26 Μαρτίου 2026, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας και φιλίας μεταξύ μαθητών Ελλάδας και Κύπρου. Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε ποικίλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες και δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς φιλίας που θα διαρκέσουν στον χρόνο.

Στις 22 Μαρτίου σε μια σύντομη περιδιάβαση στη Θεσσαλονίκη οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και στο Αντιτορπιλικό ΒΕΛΟΣ, ένα πολεμικό πλοίο που κουβαλά ένα κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας, αφού συμμετείχε στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο σε συμμαχικές αποστολές στον Ειρηνικό ωκεανό. Το απόγευμα της ίδιας μέρας έτυχαν θερμής υποδοχής από μαθητές, καθηγητές και γονείς στην πόλη της Νάουσας.

Aκολούθως στις 23 Μαρτίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν το μουσείο των Αιγών και περιηγήθηκαν στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας, συμπεριλαμβανομένου του τάφου του Φίλιππος Β΄ και του Αλέξανδρου Δ΄ της Μακεδονίας, θαυμάζοντας μερικούς από τους πιο εμβληματικούς θησαυρούς της αρχαίας ελληνικής περιόδου. Στη συνέχεια η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση στους μακεδονικούς τάφους της Κρίσεως και των Ανθεμίων που αποτελούν δύο από τους πιο επιβλητικούς μακεδονικούς τάφους της περιοχής της Νάουσας που βρίσκονται διάσπαρτοι μέσα στις ανθισμένες ροδακινιές.

Στις 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και φιλοξενία στον χώρο του σχολείου. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην ενδοσχολική εκδήλωση για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου κατά την οποία μαθητές/τριες και των δύο σχολείων απήγγειλαν αποσπάσματα από την « 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου» γεμίζοντας τις καρδιές με συγκίνηση και περηφάνια. Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο Δήμος Νάουσας υποδέχθηκε μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες από τα δύο αδελφοποιημένα σχολεία.

Σε σύντομο χαιρετισμό της, η Αντιδήμαρχος κα Χριστίνα Ράλλη τόνισε ότι «Η παρουσία σας στη Νάουσα, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες εθνικής μνήμης, αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη των ισχυρών δεσμών που ενώνουν την Ελλάδα με την Κύπρο. Η αδελφοποίηση των σχολείων σας δεν είναι μόνο μια τυπική συνεργασία, αλλά μια ουσιαστική γέφυρα επικοινωνίας, γνώσης και πολιτισμού. Σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και σας ευχόμαστε να αποκομίσετε όμορφες εμπειρίες από την παραμονή σας στην πόλη μας». Η φιλοξενία επισφραγίστηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Ξεχωριστή στιγμή υπήρξε η συμβολική συμμετοχή των μαθητών/τριών της Πάφου στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026, όπου με υπερηφάνεια και σεβασμό τίμησαν τους αγώνες για την ελευθερία, βαδίζοντας δίπλα στους συνομηλίκους τους από την Ηρωική πόλη της Νάουσας.

Το θερμό χειροκρότημα γέμισε τους μαθητές/τριες με δυνατά συναισθήματα, μνήμες και εικόνες που θα τους συνοδεύουν για πάντα. Επιπλέον οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Το μνημείο αφιερωμένο στο ολοκαύτωμα της Νάουσας , όπου, όπως αναφέρει και η επιγραφή που υπάρχει στον χώρο του μνημείου, βρήκαν ένδοξο και ηρωικό θάνατο οι γυναίκες και τα παιδιά της Νάουσας, για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του Ελληνικού έθνους, στις 22 Απριλίου 1822. Η επίσκεψη στον Ιστορικό Όμιλο «Γενίτσαροι και Μπούλες» έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν το αποκριάτικο έθιμο που είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία της της διαχρονικής παράδοσης της πόλης καθώς προβάλλει μύθους, θρύλους, τραγούδια και τους ηρωικούς αγώνες της Νάουσας. Το «Άλσος» Αγίου Νικολάου σαγήνευσε, αφού συνδυάζει φυσικό κάλλος με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, τις βελανιδιές, τα τρεχούμενα νερά του ποταμού Αράπιτσα, ρυάκια, ξύλινα γεφύρια, τεχνητή λίμνη.

Οι μαθητές/τριες του Αποστόλου Παύλου ξενάγησαν τους νέους φίλους τους μέσα από τον έντυπο τουριστικό οδηγό που ετοίμασαν, αναδεικνύοντας την ιστορία, τον πολιτισμό και τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, ως μια συμβολική πράξη πολιτιστικής ανταλλαγής.

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη θερμή υποδοχή και ζεστή φιλοξενία, το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου Πάφου θα ανταποδώσει τη φιλοξενία κατά την επόμενη σχολική χρονιά, υποδεχόμενο το 2ο Γυμνάσιο Νάουσας στην Πάφο, με την ίδια αγάπη και εγκαρδιότητα, συνεχίζοντας και ενδυναμώνοντας αυτή τη σημαντική σχέση αδελφοποίησης, καταλήγει η ανακοίνωση.