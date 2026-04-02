Σύλληψη 46χρονου για υπόθεση απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, στην Πάφο

Στη σύλληψη 46χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με έκρηξη, που σημειώθηκε στην Πάφο, στις 30 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, στα γραφεία εταιρίας στην Πάφο.

Από την έκρηξη προκλήθηκε ζημιά στο γυαλί της κύριας εισόδου και στους τοίχους του κτηρίου. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη προκλήθηκε πυροδότηση αυτοσχέδιου εμπρηστικού αντικειμένου, που περιείχε εργοστασιακή κροτίδα.

Από περαιτέρω εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 46χρονου, βάσει της οποίας εκδόθηκε εναντίον του δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Ο 46χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Πάφο.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε, μετά από έρευνα, ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 4.5 γραμμαρίων και ένα μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.