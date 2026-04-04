Ανασχηματισμός στην Ελλάδα: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης Σχοινάς, Τουρνάς, Λαζαρίδης

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης, το πρωί του Σαββάτου (4/4), μετά τον νέο μίνι ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε χθες.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, του Μαργαρίτη Σχοινά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριου Λαζαρίδη και του Ευάγγελου Τουρνά στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ποιοι παραιτήθηκαν λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιοι αναλαμβάνουν

Μετά την παραίτηση του Κώστα Τσιάρα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει καθήκοντα νέου υπουργού, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον πρωτογενή τομέα.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, έμπειρο πολιτικό στέλεχος με πολυετή παρουσία στα ευρωπαϊκά όργανα, αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της αγροτικής πολιτικής, για την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων που σχετίζονται με τη νέα ΚΑΠ.

Τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης αντικαθιστώντας τον Χρήστο Κέλλα ο οποίος παραιτήθηκε στον απόηχο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Μακάριος Λαζαρίδης μπαίνει για πρώτη φορά στην κυβέρνηση.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς αναλαμβάνει καθήκοντα υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή (03/04), από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Ο κ. Τουρνάς, ο οποίος αντικαθιστά τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, το 2021 είχε διατελέσει υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας στο νεοσύστατο τότε υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η έλευση της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή έδωσε το έναυσμα για ενδοκυβερνητικές αλλά και ενδοκομματικές αλλαγές για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς αμέσως μετά ακολούθησαν οι παραιτήσεις δύο υπουργών και ενός υφυπουργού τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στην δικογραφία: του πρώην υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και του υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ