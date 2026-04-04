Κτηνιατρικές: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε σφαγεία και κρεοπωλεία - Τι θα γίνει σε περίπτωση παράβασης

Εντατικοποιούνται από σήμερα, Σάββατο οι έλεγχοι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΚΥ) σε σφαγεία, κρεοπωλεία και σημεία λιανικής πώλησης κρεάτων ενόψει των εορτών του Πάσχα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου. Όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό, η κ. Γεωργιάδου σημείωσε ότι μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου δεν είχε εντοπιστεί κάποιο νέο κρούσμα.

«Σε περίπτωση που εντοπιστούν παραβάσεις, τα προϊόντα θα κατασχεθούν και θα επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα», ανέφερε σε σχέση με τους ελέγχους στην αγορά η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Στόχος των ελέγχων είναι να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα συστήματα ασφάλειας τροφίμων, ώστε τα προϊόντα να είναι κατάλληλα για κατανάλωση κατά την περίοδο του Πάσχα.

Σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό, η Σωτηρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι παραμένουν στις 52 οι μολυσμένες μονάδες, καθώς μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου δεν είχε εντοπιστεί κάποιο νέο κρούσμα μέσα από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν.

Το τελευταίο κρούσμα εντοπίστηκε την Παρασκευή σε μονάδα με 144 βοοειδή στο Γέρι.

«Συνεχίζουμε τις δειγματοληψίες και τις ιχνηλατήσεις. Για σήμερα, μέχρι στιγμής είναι αρνητικά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων», είπε η Σωτηρία Γεωργιάδου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εμβολιασμοί σε βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, ανέφερε καταληκτικά η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ