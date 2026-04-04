Παρελάσεις, θαύματα και λοιπά καραγκιοζλίκκια…

- Άσε που είναι αμφίβολο κατά πόσο οι παρελάσεις συμβάλλουν στο να διατηρούν «ακμαίο το ηθικό» ενός λαού αλλά, ακόμη κι αν δεχτούμε χάριν συζήτησης ότι κάτι τέτοιο ισχύει, τι σημασία έχει αφού την σήμερον ημέραν ένας πύραυλος που εκτοξεύεται από χιλιόμετρα μακριά ποσώς δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από τον στόχο του, είτε ακμαίο είναι το ηθικό των επικείμενων θυμάτων του είτε καταρρακωμένο! Ούτως ή άλλως, η κκελλέ τους εν μες στη βούρκα…
- Χρίστος Χρίστου, πρόεδρος του ΕΛΑΜ: «Το ΕΛΑΜ τάσσεται εναντίον του καθεστώτος του Ιράν, το οποίο μεταξύ άλλων μάχεται κατά των ΛΟΑΤΚΙ»! Έμελλε να το ακούσουμε τζαι τούτο: το κατεξοχήν ομοφοβικό κόμμα του τόπου να υπερασπίζεται τους ομοφυλόφιλους! Μην παραξενευτείτε αν στην επόμενη ανακοίνωσή τους ταχθούν και υπέρ… των μεταναστών και των μαύρων!
- Από άρθρο του Ανδρέα Πιμπίσιη, στον «Φιλελεύθερο»: «Η δημοσιογραφία, όπως και όλα τα άλλα επαγγέλματα, έχει διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών, αλλά εγώ χωρίζω τους δημοσιογράφους -επειδή τους γνωρίζω εκ των έσω- σε δύο κύριες ομάδες: αυτούς που ενημερώνουν και αυτούς που εκμεταλλεύονται». Η αφεντιά μου -που γνωρίζει τους δημοσιογράφους… εκ των έξω- θα πρόσθετε και μια τρίτη κατηγορία: τα παπαγαλάκια, άλλως «τους γλείφτες» της εκάστοτε εξουσίας…
- Τουφάν Έρχιουρμαν, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μετά την έκκληση του τελευταίου στους Τουρκοκυπρίους να επιστρέψουν στις δομές της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Από το να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, περάσατε στον οδικό χάρτη πέντε σημείων, και από εκεί στην έκκληση προς τους Τουρκοκυπρίους να επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία! Ιδέες φανταστικές, πέρα από τα όρια της λογικής και της πραγματικότητας, εκτοξεύονται στον αέρα. Από την ένταξη στο ΝΑΤΟ, μέχρι το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, και από εκεί μέχρι το να αναγνωρίσει η Τουρκία τον ίδιο τον εαυτό της! Φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη σύγχυση». Αγαπητέ κύριε Έρχιουρμαν, πε μου… είσαι αθκειασερός;! Συγγνώμη αλλά δεν εκατάλαβα από πού ώς πού ένιωσες την ανάγκη να απαντήσεις στον Χριστοδουλίδη; Σε σένα απευθυνόταν; Μα ακόμα να συνειδητοποιήσεις ότι η μόνη, αποκλειστική έγνοια του είναι η επανεκλογή του, αποδέκτες δε των ευφάνταστων λαφαζανιών που κατά καιρούς αμολά είναι οι συνοδοιπόροι του τού ΕΛΑΜ και οι οπαδοί της όποιας μη λύσης, προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους στις προεδρικές εκλογές του 2028; Επομένως, εσένα ποιος σ’ εκάλεσε τζ’ επετάχτηκες μες στη μέση σγιαν τ’ αππηιτούριν των χαλλουμιών;!
- Που την άλλη, αν υπαινίσσεσαι πως ο Χριστοδουλίδης λαλεί ασυναρτησίες, και ποιος δεν είπε κάποια πελλάρα σε κάποια φάση της ζωής του; Εντάξει, οι περισσότεροι τις είπαμε στα νιάτα μας, εν αντιθέσει με τον Πρόεδρό μας, που αυτό το κεφάλαιο το… εφύλαξε για να το εκδηλώσει σε πιο προχωρημένη ηλικία, κάνοντας ταυτόχρονα ό,τι μπορεί για να μας φτιάξει τη διάθεση ρίχνοντάς μας κάθε τόσο φωτοβολίδες κρότου-λάμψης… Πέτρες να μεν αρκινήσει να σύρνει!
- Διαβάζω ότι «η μεταφορά του αγίου φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο παραμένει αβέβαιη φέτος εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και του περιορισμού των πτήσεων από το Ισραήλ». Καλά, σιόρ, τζαι πώς θα κάμουμε Πάσκα χωρίς καραγκιοζλίκκια; Τζιερεμέ δηλαδή θα πάει ο διορισμός του Χαρτσιώτη, αφού ο λόγος που διορίστηκε επίτροπος ήταν για να υποδέχεται παραμονές του Πάσχα το αφτούμενο τζιερίν με τιμές αρχηγού κράτους, όπως άλλωστε έκαμνε -και ήταν το μόνο που έκαμνε- και ως υπουργός!
- Σάββατο του Λαζάρου σήμερα. Του πιο τυχερού-άτυχου ανθρώπου ever, αφού έζησε δυο ζωές αλλά… πέθανε και δυο φορές! Άσε που πρέπει να ήταν και… δικέφαλος αφού η μια κάρα του φυλάσσεται στη Λάρνακα και η άλλη στη Μασσαλία!
- Mary Anne Tramp: «Ναι, είναι ηλίθιος, χωρίς ίχνος κοινής λογικής και χωρίς κοινωνικές ευαισθησίες αλλά εξακολουθεί να είναι γιος μου. Ελπίζω μόνο να μην ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Θα ήταν καταστροφή». Τα γεγονότα τη δικαιώνουν πέρα για πέρα. Δυστυχώς, την εποχή που έμεινε έγκυος, οι εκτρώσεις απαγορεύονταν…