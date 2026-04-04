Χριστοδουλίδης για Δρουσιώτη: Το Υπουργικό είναι έτοιμο να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις - Τι είπε για τη διαδικασία

«Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις» δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για την υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

Ερωτηθείς πώς βλέπει να διαμορφώνεται η υπόθεση και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση, ανέφερε ότι «δεν μπορώ να γνωρίζω πώς θα διαμορφωθεί».

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν κάποιοι θεσμοί, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες, όπως γίνεται με όλες τις περιπτώσεις, θα ακολουθηθούν και στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Όπως είπε, «ο αρμόδιος Υπουργός, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ενημερωθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας για τους ισχυρισμούς, για τις κατηγορίες του κ. Δρουσιώτη, θα ενημερώσει αρμοδίως το Υπουργικό Συμβούλιο και αν προκύπτει ανάγκη, το Υπουργικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις».

Καταληκτικά, υπογράμμισε ότι «ήδη – γιατί δεν αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα – είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που προκύψει μια τέτοια ανάγκη, σε σχέση με το τι θα πράξουμε ως Υπουργικό Συμβούλιο».