Γιώργος Μυλωνάκης: «Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάστασή του» - Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού νοσηλεύεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

«Σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη» χαρακτηρίζεται στο ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλώνακη, ο οποίος διεκομίσθη το πρωί της Τετάρτης (15/04) στο νοσοκομείο, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη στη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. 

«Σήμερα, 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο νοσκομείο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη» αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» με εγκεφαλκό ανεύρυσμα, ενώ λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι ολοκληρώθηκε μια ελάχιστα επεμβατική παρέμβαση που ονομάζεται εμβολισμός- που στοχεύει στην απόφραξη παθολογικών αγγείων, ανευρυσμάτων, αγγειακών δυσπλασιών ή στη διακοπή παροχής αίματος σε όγκους- η οποία σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Υγείας, «πήγε πολύ καλά».

Τον υφυπουργό που νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας επισκέφθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος έσπευσε στο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του πολιτικού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά την διάρκεια του πρωινού καφέ.

Αμέσως στο Μέγαρο Μαξίμου, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 53χρονο υφυπουργό στον Ευαγγελισμό όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων.

Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν ότι ο πολιτικός υπέστη ρήξη ανευρύσματος και οι γιατροί έκριναν την κατάσταση της υγείας του σοβαρή και για αυτό τον διασωλήνωσαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού.

Διαβάστε περισσότερα