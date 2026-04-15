Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης, διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Ανεύρυσμα στον εγκέφαλο είναι η πρώτη εικόνα των γιατρών που παρέλαβαν τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλώνακη, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Γιώργος Μυλωνάκης διασωληνώθηκε και μπήκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε ενώ συμμετείχε στον καθημερινό «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι γιατροί του Ευαγγελισμού συνεχίζουν τις εξετάσεις αναζητώντας τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός αναμένεται να μεταβεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη. Εκεί βρίσκονται ήδη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο κ. Μυλωνάκης είχε αναφέρει χθες ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, κάνοντας λόγο για «συκοφαντικές αναφορές» και «κατασκευασμένο υλικό» που, όπως υποστηρίζει, τον εμπλέκουν σε υπόθεση που «ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου».

