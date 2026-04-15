Για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως διώκονται οι 3 για τον θάνατο της Μυρτώς, ισχυρίστηκαν στο ΕΚΑΒ ότι περνούσαν τυχαία από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 19χρονη

Στο σημείο όπου παράτησαν την 19χρονη Μυρτώ, βρισκόντουσαν οι δυο από τους τρεις συλληφθέντες για τον θάνατό της, στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασε το ασθενοφόρο για να παραλάβει τη Μυρτώ, στις 04:35 τα ξημερώματα, οι διασώστες βρήκαν την κοπέλα ντυμένη και χωρίς να έχει κάποιον τραυματισμό.

Ο 26χρονος και ο 22χρονος που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, ήταν στο σημείο και είπαν στους διασώστες ότι περνούσαν τυχαία από το σημείο και βρήκαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο 23χρονος, είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο ώστε να καθαρίσει τον χώρο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης ενώ έκρυψε και το κινητό της τηλέφωνο μέσα σε ένα κατάστημα της περιοχής.

Μάλιστα, οι νεαροί κάλεσαν το ΕΚΑΒ από το τηλέφωνο του 23χρονου που δεν ήταν στο σημείο όπου βρέθηκε η άτυχη κοπέλα.

Δύο φορές φέρεται να έκανε χρήση κοκαΐνης η Μυρτώ

Η άτυχη Μυρτώ, φέρεται να έκανε χρήση κοκαΐνης έπειτα από παρότρυνση του 23χρονου με τον οποίο είχε πάει στο ξενοδοχείο.

Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους.

Στην συνέχεια, έφυγε και ξαναγύρισε με νέα ποσότητα κοκαΐνης. Μαζί του στο ξενοδοχείο τη δεύτερη φορά πήγε και ο 22χρονος Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έκανε χρήση ναρκωτικών.

Τότε η 19χρονη φαίνεται πως δεν άντεξε και έχασε τις αισθήσεις της.

Ποινική δίωξη για τους συλληφθέντες

Σήμερα το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια όπου πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για την ερχόμενη Παρασκευή στις 10:00.

Η ποινική δίωξη η οποία τους έχει ασκηθεί είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την σύλληψή τους

Η ανακοίνωση για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς και την σύλληψη των νεαρών κατηγορουμένων αναφέρει: «Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής».

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ