Ανείπωτη τραγωδία στην Ελλάδα: Δύο νεκρά αδέλφια, ένας άνδρας και μια γυναίκα από φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγωδία στον Κολωνό από φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου όπου μια γυναίκα και ένας άνδρας ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ ένα τρίτο άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα. Από την φωτιά που ξέσπασε πιθανότατα από διαρροή υγραερίου και γρήγορα εξαπλώθηκε σε διπλανό διαμέρισμα, προκλήθηκαν και σοβαρές υλικές ζημιές.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου γύρω στις τέσσερις και μισή σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Άργους στον Κολωνό.

Από το φλεγόμενο διαμέρισμα και από το διπλανό που εξαπλώθηκε η πυρκαγιά απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα εκ των οποίων ένας άνδρας και μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι δύο νεκροί σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είναι αδέρφια.

Ένα τρίτο άτομο μια γυναίκα μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο με τραύματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ αρχικά δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων η μία κατέληξε στο νοσοκομείο, έχοντας σοβαρά εγκαύματα, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ένας άνδρας.

Στο σημείο της πυρκαγιάς, έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμει με τέσσερα οχήματα και 15 πυροσβέστες.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε γύρω στις τέσσερις και μισή σήμερα το πρωί στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου πιθανότατα από από διαρροή υγραερίου, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Ωστόσο οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να εκδηλώθηκε και από αναμμένο τσιγάρο.

Η πυρκαγιά που έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές, τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις οκτώ το πρωί.

