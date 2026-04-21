Αυξανόμενη στήριξη σε petition για αυστηρότερο έλεγχο στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα

Ένα νέο διαδικτυακό petition που αφορά την εποπτεία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας ένα ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο την κοινωνία.

Η καμπάνια, με τίτλο «Απαιτούμε Έλεγχο και Εποπτεία στην Ψυχική Υγεία – Προστασία των Πολιτών στην Ελλάδα», φιλοξενείται στην πλατφόρμα Change.org και έχει ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες υπογραφές μέσα σε λίγες ημέρες από τη δημοσίευσή της.

Τα βασικά αιτήματα

Οι δημιουργοί του petition επισημαίνουν ότι η ψυχική υγεία αποτελεί «θεμελιώδες αγαθό» και εκφράζουν ανησυχία για τα κενά που υπάρχουν στη ρύθμιση του επαγγέλματος ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται:

Δημιουργία ανεξάρτητου φορέα εποπτείας για όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Θέσπιση δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας

Υποχρεωτική τακτική αξιολόγηση και εποπτεία

Έλεγχος καταλληλότητας πριν και μετά την αδειοδότηση

Δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών και πειθαρχικού συμβουλίου

«Κενά προστασίας για τους πολίτες»

Σύμφωνα με το κείμενο της πρωτοβουλίας, η απουσία σαφούς και αυστηρού νομοθετικού πλαισίου μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες όπως παιδιά ή άτομα σε ψυχολογική κρίση.

Οι υποστηρικτές τονίζουν ότι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται ήδη μηχανισμοί ελέγχου και πειθαρχικής εποπτείας, ζητώντας την ευθυγράμμιση της Ελλάδας με αντίστοιχα πρότυπα.

Στόχος: Εμπιστοσύνη και ποιότητα υπηρεσιών

Η πρωτοβουλία υπογραμμίζει ότι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εποπτείας δεν θα προστατεύσει μόνο τους πολίτες, αλλά και τους ίδιους τους επαγγελματίες που λειτουργούν με επάρκεια και δεοντολογία, ενισχύοντας συνολικά την εμπιστοσύνη στον κλάδο.

Παράλληλα, καλεί την ελληνική πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε θεσμικές αλλαγές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.