Η ΤΝ φλερτάρει τις κυβερνήσεις: Πίεση, χρήμα και μάχη για τον έλεγχο των κανόνων

Οι εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) αυξάνουν τις προσπάθειές τους να κερδίσουν την εύνοια αξιωματούχων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας να επηρεάσουν τις Κυβερνήσεις καθώς αυτές εξετάζουν κρίσιμα ρυθμιστικά πλαίσια για μια ολοένα και πιο ισχυρή τεχνολογία.

Διαθέτοντας άφθονη ρευστότητα, οι εταιρείες επιχειρούν επίσης να πείσουν το ευρύ κοινό, υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει δύναμη προς όφελος της κοινωνίας και όχι καταστροφέα θέσεων εργασίας ή υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα.

Η κατασκευάστρια του ChatGPT, η OpenAI, παρουσίασε αυτόν τον μήνα ένα έγγραφο 13 σελίδων με τίτλο «Βιομηχανική Πολιτική για την Εποχή της Νοημοσύνης», στο οποίο προτείνει νέα φορολογικά μέτρα και ενισχυμένα δίχτυα κοινωνικής προστασίας ώστε η κοινωνία να αντέξει την έλευση υπερνοήμονων συστημάτων.

Μάλιστα, προχώρησε και στην εξαγορά της εκπομπής τεχνολογικού περιεχομένου TBPN, επιχειρώντας να επηρεάσει τη δημόσια αφήγηση.

Ωστόσο, το εν λόγω έγγραφο πολιτικής δημοσιοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες έπειτα από δημόσια κατακραυγή που ανάγκασε την εταιρεία να αναστείλει σχέδια για ένα chatbot με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η OpenAI έχει επίσης βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές προσφυγές από οικογένειες εφήβων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι το ChatGPT προκάλεσε βλάβη και ακόμη και αυτοκτονίες μεταξύ νέων, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία στην εισαγωγή συστήματος επαλήθευσης ηλικίας.

Η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης έχει μεταμορφώσει με εντυπωσιακή ταχύτητα το lobbying στην Ουάσινγκτον, με περισσότερους από 3.500 ομοσπονδιακούς λομπίστες — το ένα τέταρτο του συνόλου — να ασχολούνται πέρυσι με ζητήματα ΤΝ, σημειώνοντας αύξηση 170% μέσα σε τρία χρόνια, σύμφωνα με την οργάνωση προστασίας καταναλωτών Public Citizen.

Οι καθιερωμένοι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Meta, η Google και η Microsoft εξακολουθούν να κυριαρχούν στις δαπάνες, όμως νεοφυείς εταιρείες ΤΝ όπως η OpenAI και η Anthropic έχουν ενισχύσει ταχύτατα την παρουσία τους στην Ουάσινγκτον, προσλαμβάνοντας κορυφαίες εταιρείες lobbying και επεκτείνοντας τις εσωτερικές τους ομάδες πολιτικής.

Η Anthropic, για παράδειγμα, έχει επικεντρώσει το μήνυμά της στην προώθηση της ασφάλειας της ΤΝ και της αυστηρότερης ρύθμισης.

Ωστόσο, η OpenAI πιέζει ενεργά και για μια βασική νομοθετική προτεραιότητα του κλάδου: την αποτροπή των αμερικανικών πολιτειών από το να θεσπίσουν δικούς τους νόμους για την ΤΝ, μια προσπάθεια που έχει αποτύχει δύο φορές στο Κογκρέσο, αλλά παραμένει ενεργή, με τη στήριξη ενός ευνοϊκά διακείμενου Λευκού Οίκου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ένθερμος αντίπαλος της ρύθμισης της ΤΝ, συγκαταλέγει μεταξύ των μεγαλύτερων δωρητών του τον συνιδρυτή της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και τον Πρόεδρό της, Γκρεγκ Μπρόκμαν.

Πίεση δέχονται και οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, με τη γαλλική νεοφυή εταιρεία Mistral να παρουσιάζει πρόσφατα στις Βρυξέλλες ένα σχέδιο 22 σημείων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ΤΝ στην Ευρώπη.

Οι δαπάνες lobbying του τεχνολογικού κλάδου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 55% από το 2021, φτάνοντας τα 151 εκατ. ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με μελέτη των οργανώσεων Corporate Europe Observatory και LobbyControl.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις τεράστιες δαπάνες, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι οι πολίτες παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στα οφέλη της τεχνολογίας και περισσότερο ανήσυχοι ότι αυτή απειλεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ - AFP