Κοντά στα ιστορικά ψηλά τους οι μετοχές παρά το άλμα του πετρελαίου

Οι παγκόσμιες μετοχές διατηρήθηκαν κοντά στα ιστορικά υψηλά τους τη Δευτέρα, καθώς η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης συνέχισε να τροφοδοτεί τη ζήτηση, αντισταθμίζοντας τις ειδήσεις για νέες επιθέσεις στον Κόλπο, οι οποίες αμφισβήτησαν την αισιοδοξία για το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ και οδήγησαν σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν σχεδόν κατά 3,3%, φτάνοντας τα 94,12 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος αυτή προκάλεσε πωλήσεις κρατικών ομολόγων, τα οποία έχουν ήδη πιεστεί από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν για να αντιμετωπιστούν τυχόν πληθωριστικές πιέσεις.

Θετικό πρόσημο για S&P 500

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 ενισχύθηκαν κατά 0,3%, ενώ τα συμβόλαια του Nasdaq επίσης αυξήθηκαν κατά 0,3%, μετά τα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν οι βασικοί δείκτες την περασμένη εβδομάδα.

Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All-World παρέμεινε αμετάβλητος κατά τη διάρκεια της ημέρας, κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς αγορές από το Τόκιο έως τη Σεούλ διαπραγματεύονταν σκοντά σε ιστορικά υψηλά, υποστηριζόμενες από την έντονη ζήτηση για οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ισχύς της «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης υπογραμμίστηκε από στοιχεία που έδειξαν ότι οι εξαγωγές της Νότιας Κορέας αυξήθηκαν τον Μάιο με τον ταχύτερο ετήσιο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων και πλέον δεκαετιών, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό των 87,75 δισ. δολαρίων.

H έκθεση Computex

Ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ανοίγει τη Δευτέρα την έκθεση Computex στην Ταϊβάν με ομιλία αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις τελευταίες πρωτοβουλίες προϊόντων της εταιρείας του, καθώς και τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η Ταϊβάν στον κλάδο.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν οριακά κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς τα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών αντισταθμίστηκαν από τις απώλειες σε μετοχές αεροπορικών και αμυντικών εταιρειών.

Οι πληθωριστικές πιέσεις από την άνοδο του πετρελαίου συνέχισαν να επιβαρύνουν τις αγορές ομολόγων. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 1,2 μονάδες βάσης στο 4,465%, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου ενισχύθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 2,98%.

Πολλά μέλη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) πρόκειται να μιλήσουν αυτή την εβδομάδα, ενώ στα σημαντικά οικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται η έρευνα ISM για τη μεταποίηση και η έκθεση για την απασχόληση του Μαΐου (payrolls), που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή.

Οι αγορές αναμένουν αύξηση της απασχόλησης κατά 85.000 θέσεις εργασίας, με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει σταθερό στο 4,3%. Οποιοδήποτε ισχυρότερο αποτέλεσμα θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων.

Οι αγορές αποτιμούν περίπου στο 50% την πιθανότητα η Federal Reserve να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που έχει βοηθήσει το δολάριο να παραμείνει ισχυρό έναντι πολλών νομισμάτων, ιδιαίτερα του ιαπωνικού γεν.

Το δολάριο ενισχύθηκε κατά ακόμη 0,1% έναντι του γεν, φτάνοντας στα 159,44 γεν ανά δολάριο, λίγο κάτω από το επίπεδο των 160 γεν, το οποίο πολλοί θεωρούν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει νέα παρέμβαση των ιαπωνικών αρχών για τη στήριξη του εθνικού νομίσματος.

Ταυτόχρονα, έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι η ανάπτυξη της μεταποίησης στην Ευρωζώνη έχασε δυναμική τον Μάιο, καθώς η ζήτηση για αγαθά παρέμεινε στάσιμη και οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ώθησαν το κόστος των εισροών στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Πηγή: ΚΥΠΕ