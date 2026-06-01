Έρευνα στο Βέλγιο εις βάρος της Wise Europe για ξέπλυμα χρήματος

Στο μικροσκόπιο της βελγικής δικαιοσύνης βρίσκεται η Wise Europe, καθώς οι αρχές ερευνούν πιθανές παραλείψεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

«Η έρευνα βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο και πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της», δήλωσε στο AFP η εισαγγελία των Βρυξελλών, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που δημοσίευσαν ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης του δικτύου European Investigative Collaborations (EIC).

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η υπόθεση αφορά «κυρίως τη χρήση λογαριασμών της Wise για εγκληματικούς σκοπούς», ενώ «υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος».

Τι απαντά η Wise

Από την πλευρά της, η Wise υπογράμμισε ότι οι έρευνες στο Βέλγιο «δεν αποτελούν καθαυτές ένδειξη παραβίασης των υποχρεώσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ούτε οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πράξης».

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε βουτιά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

