Επέστρεψε στη Γη ο αστροναύτης της NASA Κρις Γουίλιαμς μετά από 241 ημέρες στο διάστημα

Ολοκληρώνοντας μια οκτάμηνη επιστημονική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο αστροναύτης της NASA Κρις Γουίλιαμς επέστρεψε στη Γη την Κυριακή μαζί με τους κοσμοναύτες της Roscosmos Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ και Σεργκέι Μικάγιεφ.

Σύμφωνα με την ΝΑΣΑ, το πλήρωμα πραγματοποίησε την ασφαλή προσγείωσή του με αλεξίπτωτο, νοτιοανατολικά του Τζεζκάζγκαν, αφού αναχώρησε από τον διαστημικό σταθμό με το διαστημόπλοιο Soyuz MS-28.

Το πλήρωμα παρέμεινε στο διάστημα για 241 ημέρες, σε τροχιά γύρω από τη Γη 3.856 φορές και διανύοντας περισσότερα από 102 εκατομμύρια μίλια.

Εκτοξεύτηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 27 Νοεμβρίου 2025. Η αποστολή ήταν η πρώτη για τον Γουίλιαμς και τον Μικάγιεφ και η δεύτερη για τον Κουντ-Σβερτσκόφ.

Ενώ βρισκόταν στο εργαστήριο σε τροχιά, ο Γουίλιαμς διεκπεραίωσε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ερευνών και τεχνολογικών επιδείξεων.

Μεταξύ άλλων, συνέβαλε στην προώθηση της έρευνας για νέες θεραπείες για τον καρκίνο και στη βελτίωση της κατασκευής στο διάστημα υλικών που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές και ηλεκτρονικά υψηλής απόδοσης.

Ο Γουίλιαμς ολοκλήρωσε επίσης δύο διαστημικούς περιπάτους για να προετοιμαστεί για αναβαθμίσεις του συστήματος ισχύος του διαστημικού σταθμού και για να αντικαταστήσει μια ελαττωματική σύνδεση στον ρομποτικό βραχίονα Canadarm2.

Η εργασία του πληρώματος στον διαστημικό σταθμό βοηθά στη βελτίωση της ζωής στη Γη και στην προετοιμασία για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

ΚΥΠΕ