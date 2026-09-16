Σενέκης: Δεν μετακινείται το Τμήμα Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών – «Δεν συζητείται» τόνισε στη Βουλή

Τη διαβεβαίωση ότι το Τμήμα Δασών δεν πρόκειται να μετακινηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας κάτω από την ίδια ομπρέλα, έδωσε ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκης, ενώπιον των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, σχεδιασμός που ανακοινώθηκε πριν έναν περίπου χρόνο από τη κυβέρνηση, στο πλαίσιο δημιουργίας Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, και προκάλεσε αντιδράσεις από το Τμήμα Δασών.

Όταν το μέλος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, έθεσε το θέμα ενώπιον του υπουργού, εκφράζοντας τη διαφωνία του, ο κ. Σενέκης εκφράστηκε ξεκάθαρα.

«Δεν μετακινείται το Τμήμα Δασών. Δεν συζητείται», είπε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι μόνο σε περίπτωση κρίσης πυρκαγιάς το Τμήμα Δασών τίθεται κάτω από τις οδηγίες του εθνικού συντονιστή πυρκαγιών.

Σήμερα ο κ. Σενέκης παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες και τις σημαντικότερες δράσεις του Υπουργείου, στον τομέα ευθύνης της Γενικής Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ενώπιον της Επιτροπής, στην πρώτη συνάντηση με τα μέλη της, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σε σχέση με τα δάση και τη δασοπροστασία, είπε ότι οι δημόσιες δαπάνες για τη δασοπονία και τη δασοπροστασία αυξήθηκαν από €48,2 εκατ. ευρώ το 2021, σε €81,7 εκατ. το 2025. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 70%. Παράλληλα, ενισχύθηκε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Δασών. Ο αριθμός του προσωπικού αυξήθηκε από 608 άτομα το 2022, σε 729 το 2026. Προστέθηκαν 108 νέοι δασοπυροσβέστες, πυροφύλακες και χειριστές οχημάτων ειδικού τύπου.

Ενισχύθηκαν ακόμη τα μέσα και οι επιχειρησιακές δυνατότητες. Τα πυροσβεστικά οχήματα αυξήθηκαν από 86 σε 135 και ο συνολικός επίγειος εξοπλισμός από 115 σε 189 μονάδες.

Παράλληλα, το 2025 συντηρήθηκαν περισσότερα από 3.600 χιλιόμετρα δασικού οδικού δικτύου και 1.000 χιλιόμετρα αντιπυρικών ζωνών.

Απόβλητα κατασκευών: 16 εξώδικα και αναστολή τριών αδειών – Αρχίζει ο 2ος κύκλος εποπτείας

Ανέφερε ότι τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν αποτελούν δευτερεύον ζήτημα, καθώς συνδέονται άμεσα με την κυκλική οικονομία, τις παράνομες απορρίψεις, τη φοροδιαφυγή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Για τον λόγο αυτό εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης και Επιχειρησιακό Σχέδιο. Στόχος, σημείωσε, είναι να αποκοπεί η παράνομη αλυσίδα διακίνησης των αποβλήτων από την ίδια την πηγή. Η παρέμβαση καλύπτει όλα τα στάδια. Από το εργοτάξιο και τη συλλογή, μέχρι τη μεταφορά και την τελική εγκατάσταση διαχείρισης.Όπως διαβεβαίωσε, οι έλεγχοι έχουν ενισχυθεί σε εργοτάξια, συλλέκτες, μεταφορείς και αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ενισχύθηκε η επιχειρησιακή συνεργασία με την Αστυνομία και άλλες αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με δεδομένα που παρέθεσε, στον πρώτο κύκλο επιθεωρήθηκαν 200 εργοτάξια, εκδόθηκαν 16 εξώδικες ρυθμίσεις, επιθεωρήθηκαν τρεις παράνομοι χώροι και ανεστάλησαν τρία πιστοποιητικά καταχώρησης συλλογέων και μεταφορέων αποβλήτων.

Τον Οκτώβριο, είπε, προχωρούν με τον 2ο κύκλο ελέγχων. «Προφανώς η αποτελεσματική εποπτεία απαιτεί επίσης διασταύρωση περιβαλλοντικών και οικονομικών δεδομένων. Η εφαρμογή του πλαισίου πρέπει να είναι σταθερή, τεκμηριωμένη και ασφαλής για τους επιθεωρητές που εργάζονται στο πεδίο», είπε.

Διαχείριση αποβλήτων

Για τη διαχείριση των αποβλήτων, σημείωσε ότι προωθείται ολοκληρωμένη μελέτη βιωσιμότητας για το εθνικό δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.

«Η μελέτη αυτή θα καθορίσει τον σχεδιασμό για την περίοδο 2029 έως 2035 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2028. Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στην Επαρχία Πάφου, όπου τα απόβλητα εξακολουθούν να διατίθενται χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Ως πρώτο παραδοτέο της μελέτης θα ετοιμαστεί ειδικό σχέδιο δράσης για την περίοδο 2026 έως 2028, με στόχο να τερματιστεί αυτή η πρακτική το αργότερο μέχρι το 2027», τόνισε.

«Παράλληλα, δεν μπορούμε να περιμένουμε την ολοκλήρωση της μακροπρόθεσμης μελέτης για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Γι’ αυτό προχωρούν προκαταρκτικές μελέτες για τα απαιτούμενα έργα και τις αναβαθμίσεις στις εγκαταστάσεις της Κόσιης και του Πεντακώμου, που αφορούν την ενδιάμεση λύση. Ο σχεδιασμός για την ενδιάμεση λύση αναβάθμισης της ΟΕΔΑ Πεντακώμου βρίσκεται στο τελικό στάδιο ωρίμανση του έργου και αναμένεται, πως σύντομα θα ληφθεί Απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκρισή του, ώστε να προχωρήσει άμεσα η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Ταυτόχρονα, προχωρεί ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση της ΟΕΔΑ Κόσιης, όπου η ολοκλήρωση της ωρίμασης του έργου αναμένεται εντός του επόμενου εξαμήνου. Παράλληλα, προωθείται η ωρίμανση άλλων σχετικών έργων», είπε.

Τέσσερις βασικές προτεραιότητες

Από το σύνολο των δράσεων που παρουσίασε, προκύπτουν, όπως είπε, τέσσερις βασικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο.

Η πρώτη προτεραιότητα είναι τα ανθεκτικά δάση και η πρόληψη των φυσικών καταστροφών.

«Αυτό απαιτεί επένδυση στους ανθρώπους, στις υποδομές, στη σύγχρονη τεχνολογία και στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών», είπε.

Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η ανθεκτική φύση. Σύμφωνα με τονυπουργό, χρειάζεται να ολοκληρώσουμε τα μέτρα για τις περιοχές Natura 2000 και να ενσωματώσουμε την κλιματική προσαρμογή σε όλες τις σχετικές πολιτικές.

Η τρίτη προτεραιότητα είναι η κυκλική και ανταγωνιστική πράσινη οικονομία. «Αυτό σημαίνει σύγχρονες υποδομές αποβλήτων, περισσότερη ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση υλικών και αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας», τόνισε.

Η τέταρτη προτεραιότητα είναι η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και ορυκτών πόρων, μαζί με τη στήριξη της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των παράκτιων κοινοτήτων.

«Παραμένει μπροστά μας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο»

Καταληκτικά ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν επιλύονται από τη μία ημέρα στην άλλη. Απαιτούν συνέχεια, συνέπεια, επιστημονική τεκμηρίωση και πολιτική βούληση.

«Η σημερινή παρουσίαση καταδεικνύει ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Καταδεικνύει όμως και ότι παραμένει μπροστά μας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη. Αποτελεί προϋπόθεση για ανάπτυξη ανθεκτική, δίκαιη και μακροπρόθεσμα βιώσιμη. Αποτελεί επίσης επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στην προστασία της δημόσιας υγείας, στην ασφάλεια της χώρας και στη διατήρηση του φυσικού μας πλούτου για τις επόμενες γενιές», είπε ο υπουργός.