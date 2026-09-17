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Η AI προσπάθησε να “κλέψει” και να κρύψει τα ίχνη της - Τι αποκάλυψε η OpenAI

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Νέα περιστατικά «απροσδόκητης ή ανησυχητικής» συμπεριφοράς μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αποκάλυψε η OpenAI, στο πλαίσιο δοκιμών των συστημάτων της. Μεταξύ άλλων, μοντέλα φέρεται να επιχείρησαν να κατασκευάσουν πηγές και δεδομένα, να αποκρύψουν τις ενέργειές τους και να παρακάμψουν περιορισμούς, εντείνοντας τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια και τον έλεγχο της προηγμένης AI.

Η OpenAI, η εταιρεία που έχει αναπτύξει το chatbot τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, αποκάλυψε νέα περιστατικά, στα οποία η τεχνητή νοημοσύνη της συμπεριφέρθηκε στη διάρκεια δοκιμών με τρόπους που περιέγραψε ως «απροσδόκητους ή ανησυχητικούς», συμπεριλαμβανομένων μοντέλων που κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να κλέψουν.

Σε μια περίπτωση, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης προσπάθησε να ανεβάσει στο διαδίκτυο αρχεία που είχε δημιουργήσει το ίδιο, αποκλειστικά και μόνο για να μπορεί να τα επικαλεσθεί ως πηγές στις απαντήσεις του, ανακοίνωσε χθες η OpenAI.

Σε μια άλλη περίπτωση, ένα μοντέλο απλώς δημιούργησε τα δεδομένα που του ζητούνταν αφού απέτυχε να βρει την πληροφορία και αρχικά προσπάθησε να κρύψει αυτό που είχε κάνει.

Η OpenAI εντόπισε επίσης ένα πρόβλημα που αφορούσε οδηγίες τις οποίες το λογισμικό της άφηνε περιστασιακά στον εαυτό του.

Σε μια περίπτωση, αυτές περιλάμβαναν τη σύσταση να μην δεσμεύεται από «ρόλους και ταυτότητες» που περιορίζουν άλλα chatbots. Η οδηγία ανέφερε επίσης ότι θα πρέπει να θεωρεί τη σχέση του με τον χρήστη ως σχέση μεταξύ ίσων. Η OpenAI δήλωσε ότι δεν παρατήρησε καμιά μεταγενέστερη αλλαγή στη συμπεριφορά του μοντέλου.

Οι αποκαλύψεις εντάσσονται σε μια νέα προσέγγιση εκ μέρους της OpenAI με στόχο να επικοινωνεί πιο ανοικτά τέτοια προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι ενέργειες ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης αποκλίνουν από τα συμφέροντα των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν.

Η εταιρεία που ανέπτυξε το ChatGPT έχει δεσμευθεί για μεγαλύτερη διαφάνεια έπειτα από μια πολύκροτη κυβερνοεπίθεση κατά την οποία το λογισμικό της δραπέτευσε αυτόνομα από ένα ασφαλές περιβάλλον και απέκτησε πρόσβαση σε συστήματα που ανήκουν στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face.

Ο λόγος ήταν απλώς ότι το λογισμικό πίστευε πως θα μπορούσε να βρει εκεί απαντήσεις για μια εργασία που του είχε ανατεθεί. Στη διάρκεια της επίθεσης, οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) εκμεταλλεύθηκαν ευπάθειες του λογισμικού και επίσης συντονίσθηκαν μεταξύ τους.

Η κυβερνοεπίθεση αυτή, καθώς και άλλα επεισόδια έχουν τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι τα όλο και πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να διαφύγουν από τον έλεγχο του ανθρώπου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν υποστήριξε επίσης πρόσφατα προτάσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας και την εισαγωγή περισσότερων κανονιστικών ρυθμίσεων.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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