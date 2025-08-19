Θέαμα και… ευτράπελα στους πρώτους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ στην Κίνα (βίντεο)

Ρομποτικοί αθλητές έτρεξαν, πάλεψαν, σκόραραν και… έφαγαν τα μούτρα τους στους πρώτους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ, που ολοκληρώθηκαν χθες (17/8) στην Κίνα.

Στην διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερα από 500 ρομπότ από 16 χώρες, τα οποία διαγωνίστηκαν σε 26 αγωνίσματα χωρισμένα σε τρεις βασικές κατηγορίες: αθλητικά, επιδείξεων και προσομοίωσης πραγματικών σεναρίων.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονταν αθλήματα όπως αυτά που συναντάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες: αγώνες δρόμου 400 και 1500 μέτρων, άλμα εις μήκος και ύψος, ενόργανη γυμναστική, πινγκ πονγκ, ποδόσφαιρο, πολεμικές τέχνες, μεταξύ άλλων.

Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε χορό, μουσικές δεξιότητες και επιδείξεις πολεμικών τεχνών, ενώ στην τρίτη κατηγορία τα ρομπότ κλήθηκαν να ασκήσουν επαγγελματικά καθήκοντα όπως η ταξινόμηση φαρμάκων, η μεταφορά και ο χειρισμός υλικών, η υποδοχή πελατών σε ξενοδοχεία κλπ.

Δεν έλειψαν τα ευτράπελα, ιδιαίτερα από την πρώτη κατηγορία, με αρκετά ατυχήματα και πτώσεις. Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, τέσσερα ρομπότ συγκρούστηκαν και έγιναν ένα high tech… κουβάρι, ενώ ένα άλλο έχασε το κεφάλι του τρέχοντας στον αγώνα των 1.500 μέτρων (και αποκλείστηκε). Παρά τις συχνές πτώσεις που απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση για να σταθούν ξανά τα ρομπότ στα πόδια τους, πολλά κατάφεραν να σηκωθούν από μόνα τους, κερδίζοντας το χειροκρότημα των θεατών.

Όσο για τις αθλητικές επιδόσεις, απέχουν ακόμη πολύ από το να πλησιάζουν τις ανθρώπινες. Η καλύτερη επίδοση στα 1.500 μέτρα, για παράδειγμα, ήταν 6 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα, σχεδόν διπλάσιος χρόνος από το ανθρώπινο ρεκόρ, που είναι 3 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα.

Αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και τον σκληρό ανταγωνισμό των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας, η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στη ρομποτική. Οι αγώνες είναι απόδειξη των προόδων που σημειώνουν οι μηχανικοί στον τομέα αυτό. Τον περασμένο Ιούλιο η χώρα είχε οργανώσει αγώνες ποδοσφαίρου μεταξύ ρομπότ, ενώ τον Απρίλιο ανθρωποειδή ρομπότ είχαν τρέξει μαζί με ανθρώπους σε ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο.

