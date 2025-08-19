Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Θέαμα και… ευτράπελα στους πρώτους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ στην Κίνα (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και τον σκληρό ανταγωνισμό των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας, η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στη ρομποτική.

Ρομποτικοί αθλητές έτρεξαν, πάλεψαν, σκόραραν και… έφαγαν τα μούτρα τους στους πρώτους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ, που ολοκληρώθηκαν χθες (17/8) στην Κίνα.

Στην διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερα από 500 ρομπότ από 16 χώρες, τα οποία διαγωνίστηκαν σε 26 αγωνίσματα χωρισμένα σε τρεις βασικές κατηγορίες: αθλητικά, επιδείξεων και προσομοίωσης πραγματικών σεναρίων.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονταν αθλήματα όπως αυτά που συναντάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες: αγώνες δρόμου 400 και 1500 μέτρων, άλμα εις μήκος και ύψος, ενόργανη γυμναστική, πινγκ πονγκ, ποδόσφαιρο, πολεμικές τέχνες, μεταξύ άλλων.

Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε χορό, μουσικές δεξιότητες και επιδείξεις πολεμικών τεχνών, ενώ στην τρίτη κατηγορία τα ρομπότ κλήθηκαν να ασκήσουν επαγγελματικά καθήκοντα όπως η ταξινόμηση φαρμάκων, η μεταφορά και ο χειρισμός υλικών, η υποδοχή πελατών σε ξενοδοχεία κλπ.

Δεν έλειψαν τα ευτράπελα, ιδιαίτερα από την πρώτη κατηγορία, με αρκετά ατυχήματα και πτώσεις. Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, τέσσερα ρομπότ συγκρούστηκαν και έγιναν ένα high tech… κουβάρι, ενώ ένα άλλο έχασε το κεφάλι του τρέχοντας στον αγώνα των 1.500 μέτρων (και αποκλείστηκε). Παρά τις συχνές πτώσεις που απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση για να σταθούν ξανά τα ρομπότ στα πόδια τους, πολλά κατάφεραν να σηκωθούν από μόνα τους, κερδίζοντας το χειροκρότημα των θεατών.

Όσο για τις αθλητικές επιδόσεις, απέχουν ακόμη πολύ από το να πλησιάζουν τις ανθρώπινες. Η καλύτερη επίδοση στα 1.500 μέτρα, για παράδειγμα, ήταν 6 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα, σχεδόν διπλάσιος χρόνος από το ανθρώπινο ρεκόρ, που είναι 3 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα.

Αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και τον σκληρό ανταγωνισμό των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας, η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στη ρομποτική. Οι αγώνες είναι απόδειξη των προόδων που σημειώνουν οι μηχανικοί στον τομέα αυτό. Τον περασμένο Ιούλιο η χώρα είχε οργανώσει αγώνες ποδοσφαίρου μεταξύ ρομπότ, ενώ τον Απρίλιο ανθρωποειδή ρομπότ είχαν τρέξει μαζί με ανθρώπους σε ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο.

Πηγή: cnn.gr

Tags

διαγωνισμόςΚΙΝΑΡΟΜΠΟΤΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited