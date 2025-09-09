Apple: Απόψε η μεγάλη παρουσίαση -Όλες οι πληροφορίες για το iPhone 17, τα νέα χαρακτηριστικά, αλλάζει το ντιζάιν

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παρουσίαση του iPhone 17 και σειράς προϊόντων της Apple, στο επίσημο event της εταιρείας στο καθιερωμένο ραντεβού του Σεπτεμβρίου.Η Apple έχει ήδη αναρτήσει σχετικό live stream στο Youtube, ώστε οι χρήστες να ενεργοποιήσουν την ειδοποίηση και να ενημερωθούν για την έναρξη της ζωντανής μετάδοσης. Το μεγάλο event θα ξεκινήσει στις 20:00.

Εν αναμονή του live event της Apple και της παρουσίασης των iPhone 17

Κατά τη διάρκεια αυτού, οι φαν της Apple θα αντικρίσουν τη ναυαρχίδα της εταιρείας που δεν είναι άλλη από το νέο iPhone.

Το CNET, λίγο πριν την παρουσίαση, έχει συγκεντρώσει όλες τις φήμες και τους ισχυρισμούς αναλυτών.

Κατά το event εκτός από τα iPhone 17 Pro και Pro Max, αναμένεται το iPhone 17 Air, ενώ εκτιμάται ότι θα παρουσιαστούν ένα ένα Apple Watch Series 11, ένα Apple Watch Ultra 3 και ίσως ένα Apple Watch SE, το οποίο ενημερώθηκε για τελευταία φορά το 2022. Τα AirPods Pro 3 ενδέχεται επίσης να κάνουν το ντεμπούτο τους.

Το iOS 26 και η μινιμαλιστική λειτουργία Liquid Glass συνδέουν όλη τη σειρά. Η τελευταία παρουσιάστηκε στο WWDC 2025 και αναμένεται να κυκλοφορήσει λίγο μετά την εκδήλωση.

iPhone 17

Όπως αναφέρει το CNET, οι λάτρεις του iPhone δεν αναμένεται να δουν κάποια ριζική αλλαγή, καθώς αυτή αναμένεται του χρόνου κατά την 20η επέτειο της Apple. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια ανανέωση και φρέσκα χαρακτηριστικά.

Ένα από αυτά αφορά τον σχεδιασμό της κάμερας. Ο αναλυτής Τζεφ Που θεωρεί ότι η κάμερα selfie θα είναι στα 24 megapixel, αντί των 12 που ήταν στο 16.

Οι ειδικοί, όπως σημειώνει το CNET, φαίνεται να έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις εσωτερικές προδιαγραφές. Ο Που υποστηρίζει ότι το iPhone 17 θα έχει το ίδιο chipset A18, όπως και το 16, ωστόσο, ο leaker Fixed Focus Digital υποθέτει ότι το τηλέφωνο θα αναβαθμιστεί στο chip A19. Πάντως, το iPhone 17 αναμένεται να έχει τη λειτουργία Adaptive Power που περιλαμβάνεται στο iOS 26 θα βοηθήσει στην παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας του τηλεφώνου.

Ο γνωστός διαρροέας Majin Bu δημοσίευσε φωτογραφίες της υποτιθέμενης σειράς iPhone 17 στο X και, αν είναι ακριβείς, η συσκευή θα διατίθεται σε μαύρο, μπλε, ασημί, μοβ και πράσινο χρώμα.

iPhone 17 Air

Στη νέα σειρά θα παρουσιαστεί και το iPhone 17 Air, που θα αντικαταστήσει μοντέλο Plus. Πρόκειται για ένα smartphone με εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμός. Το χαρακτηριστικό αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Το Bloomberg μετέδωσε ότι το Air θα μπορούσε να έχει πάχος μόλις 5,5 mm. Ο Που σημειώνει ότι το Air θα έχει πιθανώς οθόνη 6,6 ιντσών, με ανάλυση 1.260x2.740 pixel.

Υπάρχουν διάφορες φήμες σχετικά με το chip του Air, με αξιόπιστες πηγές όπως το Bloomberg να αναφέρουν ότι θα έχει το τυπικό chip A19. Πιο πρόσφατα, το MacRumors ανέφερε την ισχυρισμό πηγής ότι το τηλέφωνο θα περιέχει το chip A19 Pro, αν και δεν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.

What to expect from the iPhone 17 lineup 🔥



Apple will officially announce the new iPhones on Tuesday at the #AppleEvent pic.twitter.com/t10bPcCQl0 — Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2025

Σύμφωνα με το MacRumors, το Air έχει μπαταρία 2.800 mAh - αν και μπορεί να είναι το πρώτο τηλέφωνο της Apple που χρησιμοποιεί μπαταρία πυριτίου υψηλής πυκνότητας, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει την πραγματική χωρητικότητα της μπαταρίας κατά 15% έως 20%. Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία Adaptive Power που θα συνοδεύει το iOS 26 μπορεί να συμβάλει στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Από τις φωτογραφίες προκύπτει ότι το iPhone Air θα έχει μία ευρυγώνια πίσω κάμερα.

Ενώ το iPhone 17 αναμένεται να παραμείνει στα βασικά 8 GB μνήμης, το Air θα μπορούσε να έχει 12 GB RAM, που είναι η ίδια μνήμη που φημολογείται ότι θα έχουν τα τηλέφωνα Pro και Pro Max.

iPhone Pro και Pro Max

Βάσει των όσων έχουν διαρρεύσει τα premium μοντέλα θα έχουν σασί από αλουμίνιο, αφήνοντας πίσω το τιτάνιο, χαρακτηριστικό που τα καθιστά ελαφρύτερα, σύμφωνα με το CNET.

Οι κάμερες αναμένονται να έχουν τη μεγαλύτερη αναβάθμιση. Το MacRumors μετέδωσε ότι ότι τα μοντέλα iPhone 17 Pro θα διαθέτουν τηλεφακό με οπτικό ζουμ 8x, από 5x που είχε το 16 Pro. Ο Που έγραψε ότι τα τηλέφωνα Pro θα διαθέτουν τηλεφακό 48 megapixel, που αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον αισθητήρα 12 megapixel του 16 Pro. Η δε κάμερα selfie θα αναβαθμιστεί σε 24 megapixel, από τα 12 megapixel του 16 Pro.

Πηγή, που επικαλέστηκε, το MacRumors, υποστήριξε ότι iPhone 17 Pro Max θα έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία σε οποιοδήποτε iPhone μέχρι σήμερα - και το Pro πιθανότατα θα έχει μπαταρία παρόμοιου μεγέθους. Ο leaker Μάτζιν Μπου ισχυρίστηκε ότι και τα δύο τηλέφωνα θα έχουν σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμού, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή υπερθέρμανσης των μπαταριών στις πιο ηλιόλουστες μέρες του καλοκαιριού.

Τα τηλέφωνα Pro θα διαθέτουν το chip A19 Pro, αλλά ενώ το iPhone 17 Air θα έχει πιθανώς GPU πέντε πυρήνων, τα Pro και Pro Max θα έχουν GPU έξι πυρήνων, εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση σε όλους τους τομείς.

Όλα, όμως, τα χαρακτηριστικά αναμένεται να παρουσιαστούν σε λίγες ώρες στο μεγάλο event της Apple. Οι προπαραγγελίες αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή.

Πηγή: iefimerida.gr