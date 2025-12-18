Άφαντος ο Παππάς μετά το ξύλο σε δημοσιογράφο στο Στρασβούργο: Τα τηλεφωνήματα Φάμελλου - Αρβανίτη για διαγραφή και οι ενστάσεις Πολάκη (βίντεο)

Πολιτικές παρενέργειες προκαλεί στην Κουμουνδούρου η διαγραφή του Ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μετά το περιστατικό ξυλοδαρμού του δημοσιογράφου, Νίκου Γιαννόπουλου, προχθές στο Στρασβούργο. Τα νέα από το μπαρ της Αλσατίας, όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, ταξίδεψαν γρήγορα στην Αθήνα, μόλις το συμβάν έφτασε στα αυτιά του επικεφαλής της Ευρωομάδας, Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος κάλεσε χθες το πρωί στο γραφείο του τον Νίκο Παππά για εξηγήσεις.

Κίνηση μάλλον τυπική, αφού ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη ενημερώσει τηλεφωνικά τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο για το επεισόδιο, με την περίπτωση Παππά να παίρνει την άγουσα για την οριστική διαγραφή του από την Κουμουνδούρου.

Το παρασκήνιο

Έτσι, νωρίς το απόγευμα χθες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του κόμματος τον Νίκο Παππά για την «απαράδεκτη συμπεριφορά» του. Παράλληλα, κατά την Κουμουνδούρου, ο κ. Φάμελλος αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη κι ενώ «λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για βία και γνωρίζουμε ότι το μέλος αυτό έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία στο γραφείο της Αριστεράς για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τη θέση του εν λόγω ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» ανάφερε σε ανακοίνωσή της η ευρωομάδα της Left, μετά τα γεγονότα.

Η παραπάνω απόφαση αποπομπής του Νίκου Παππά από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν ήταν, ωστόσο, απλή υπόθεση για το εσωκομματικό τοπίο, καθώς ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης εξέφρασε αμφιβολίες, κατά πληροφορίες, για το πως εξελίχθηκε το περιστατικό, στεκόμενος και στο πολιτικό κόστος της διαγραφής στην παρούσα χρονική συγκυρία.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να προκληθούν νέες εστίες εσωστρέφειας, καθώς στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ανακάλεσαν χθες στην μνήμη τους και παλιότερες στιγμές πολιτικής υπεράσπισης του κ. Παππά από τον Παύλο Πολάκη, όταν ο τελευταίος εξέφρασε δημόσια την αντίρρηση του για την επιλογή του Κώστα Ζαχαριάδη ως υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων αντί του Νίκου Παππά, τις παραμονές των αυτοδιοικητικών εκλογών και ενώ είχε παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας.

Αμηχανία στους βουλευτές

Πάντως, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν σε σοκ και αμηχανία μετά το περιστατικό, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τη διαχείριση της νέας κρίσης και με λογικές συμψηφισμού.

«Ο Φάμελλος διέγραψε σε χρόνο ντετέ τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππα που γρονθοκόπησε τον εξαιρετικό συνάδελφο Νίκο Γιαννοπουλο. Ο Ανδρουλακης σφυρίζει αδιάφορα για τον ομοφοβικό και ρατσιστή βουλευτή του Παρασκευαΐδη που βλέπει παντού τζιχαντιστές μετανάστες και ομοφυλόφιλους που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες. Κρίμα γιατί κάποτε το ΠΑΣΟΚ είχε ανοίξει δρόμους στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάποτε» ανέφερε χαρακτηριστικά η βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Έλενα Ακρίτα.

Κλυδωνισμοί στην Ευρωομάδα

Το περιστατικό του ξυλοδαρμού του γνωστού δημοσιογράφου από τον Ευρωβουλευτή, Νίκο Παππά, ο οποίος «έχει τελειώσει από χθες για τον ΣΥΡΙΖΑ» σύμφωνα με έγκυρες πηγές, έφερε στην επιφάνεια δυσλειτουργίες στο εσωτερικό της Ευρωομάδας της Κουμουνδούρου που πλέον αριθμεί μόνο 3 μέλη.

Για παράδειγμα, οι κοινές φωτογραφίες του Ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντουρη με τη Μαρία Καρυστιανού σε πρόσφατη εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα, όπως και η κοινή τους δήλωση «να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο» συνιστούν μια νέα ακόμη προβληματική κατάσταση για την Κουμουνδούρου, όταν τα μέλη της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού.

Άφαντος ο Παππάς

Εν τω μεταξύ, στα κοινωνικά δίκτυα παρενέβη ο Ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς, προκειμένου να υπερβεί τη διαδικασία του αυτοφώρου, παραμένοντας άφαντος. Ο κ. Παππάς παραδέχεται μεν στην ανάρτηση του ότι αντέδρασε λάθος, αφήνει ωστόσο υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία, όπως ισχυρίζεται, ήταν ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει δεχθεί κύμα συμπαράστασης από συναδέλφους του, αλλά και μέλη του πολιτικού κόσμου μετά το πρωτοφανές περιστατικό.

Τα Stories του Νίκου Παππά

Η μήνυση

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος στη μήνυσή του περιγράφει με όλες τις λεπτομέρειες το άγριο επεισόδιο του ξυλοδαρμού του από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά,

Ηδη, έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος του ευρωβουλευτή, καθώς το αδίκημα της άσκησης βίας «από πρόσωπο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας» δεν εμπίπτει σε εκείνα που η διαδικασία κινείται μετά από άρση ασυλίας.

Δείτε βίντεο από την υποβολή της μήνυσης:

Ο Νίκος Γιαννόπουλος περιγράφει τα γεγονότα στη μήνυσή του, ως εξής:

— Στις 16/12/2025 περί ώρα 22:30, έφτασα συνοδευόμενος από αρκετούς φίλους δημοσιογράφους όπως εγώ, στο εστιατόριο AEDAEN, που βρίσκεται στην οδό 04-06 rue des Aveugles στο Στρασβούργο.

— Διευκρινίζω ότι ήρθαμε στο Στρασβούργο για τη συνέλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του μηνός Δεκεμβρίου.

— Αποφασίσαμε να πάμε σε αυτό το μπαρ για να πιούμε ένα ποτό.

— Περί ώρα 22:45 έφτασε ένας Ευρωβουλευτής, ο Παππάς Νικόλαος, τον οποίο γνωρίζουμε καλά στη χώρα μας, τηνΕλλάδα

— Τον γνωρίζουμε διότι πρόκειται για πρώην μπασκετμπολίστα στην Ελλάδα

— Ήμασταν στο μπαρ και ο κ. Παππάς, ήταν με φίλους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθισμένος σε τραπέζι.

— Έπειτα, περί ώρα 23:30, βγήκα στον διάδρομο του μπαρ συνοδευόμενος από μία κυρία δημοσιογράφο,

— Τη στιγμή που περνούσα μπροστά από τον κ. PAPPAS, εκείνος άπλωσε τα πόδια του και τον άγγιξα.

— Του είπα: «συγγνώμη, τι κάνετε, μη με αγγίζετε».

— Ο κ. Παππάς σηκώθηκε και είπε: «πάμε έξω να σου δείξω».

— Στη συνέχεια συνέχισα να περπατώ στον διάδρομο με τη φίλη μου δημοσιογράφο.

— Ο κ. Παππάς μας ακολούθησε στον διάδρομο και ήρθε πίσω μου για να μου καταφέρει δύο γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αριστερά.

— Στη συνέχεια με έσπρωξε και έπεσα στο έδαφος.

— Σηκώθηκα και επέστρεψα στο εσωτερικό του μπαρ.

— Ο κ. Παππάς προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι του πάτησα το πόδι και ότι δεν ζήτησα συγγνώμη.

— Διευκρινίζω ότι ποτέ δεν πάτησα το πόδι του Παππά

— Προσπαθήσαμε να συζητήσουμε μαζί του, αλλά απάντησε: «σε χτύπησα γιατί κοίτα πώς είσαι».

— Φύγαμε από το σημείο και ο κ. Παππάς απευθύνθηκε στους άλλους δημοσιογράφους λέγοντας ότι τους ζητά συγγνώμη, αλλά όχι σε εμένα.

— Το επόμενο πρωί, περί ώρα 09:30, ενώ καθόμουν στην αίθουσα πρωινού του ξενοδοχείου IBIS, που βρίσκεται στην αποβάθρα quai de Paris στο Στρασβούργο,

— Ο κ. Παππάς ήρθε και κάθισε στο ίδιο τραπέζι με εμένα.

— Τον ρωτήσαμε τι έκανε εκεί και απάντησε ότι ήρθε να απολαύσει τον πρωινό του καφέ.

— Πιστεύω ότι ο κ.Παππάς μου κρατά κακία έπειτα από άρθρο που είχα γράψει πριν 8 χρόνια σε εφημερίδα στην ΕΛΛΑΔΑ, όταν ήταν μπασκετμπολίστας.

— Μου είχε στείλει ακόμα και απειλές μέσω SMS εκείνη την περίοδο.

— Έχω μικρούς πόνους στο πίσω μέρος του κεφαλιού και είναι λίγο πρησμένο (οπτική παρατήρηση).

— Δεν θα επισκεφθώ γιατρό για τα γεγονότα αυτά.

— Διευκρινίζω ότι στο μπαρ όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα υπάρχουν κάμερες.

— Καταθέτω μήνυση κατά του κ. Νικόλαου Παππά για τα αναφερόμενα γεγονότα.

— Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμά μου να ζητήσω αποζημίωση και να υποστηριχθώ από ένωση βοήθειας θυμάτων.

Η μήνυση του κ.Γιαννόπουλου, σε βάρος του Νίκου Παππά:

Πηγή: protothema.gr