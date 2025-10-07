Υπερπανσέληνος απόψε 7 Οκτωβρίου -Το υπέρλαμπρο «φεγγάρι της συγκομιδής»

Οδηγοί προσοχή: Τροχαίο στο highway Λεμεσού/Λευκωσίας παρά την Παρεκκλησιά - Κυκλοφοριακό κομφούζιο

Σύμφωνα με τη NASA, οι υπερπανσέληνοι φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% πιο λαμπερές από τις συνηθισμένες πανσελήνους.

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025, γνωστή ως «Πανσέληνος της Συγκομιδής» θα κάνει την εμφάνισή της απόψε στον ουρανό.

Παρότι ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές βροχερός, η αποψινή πανσέληνος αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή του έτους, καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.

Πρόκειται για την πρώτη μετά τον Νοέμβριο του 2024 και εγκαινιάζει μια τριάδα υπερπανσελήνων που θα συνεχιστούν έως τον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας την αρχή ενός μαγευτικού φθινοπωρινού ουράνιου θεάματος. Η ονομασία «Πανσέληνος της Συγκομιδής» σχετίζεται με τη φθινοπωρινή ισημερία και τις αγροτικές παραδόσεις, ενώ παραδοσιακά ο Οκτώβριος φιλοξενεί και τη λεγόμενη «Hunter’s Moon» ή «Σελήνη του Κυνηγού», δύο ονομασίες που αποτυπώνουν τον αγροτικό κύκλο και το κυνήγι στο φως του φεγγαριού.

Σύμφωνα με τη NASA, οι υπερπανσέληνοι φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% πιο λαμπερές από τις συνηθισμένες πανσελήνους, χαρίζοντας ένα σπάνιο θέαμα, με κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

Πηγή: iefimerida.gr

