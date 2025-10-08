Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Στους Richard Robson, Omar Yaghi, και Susumu Kitagawa το Νόμπελ Χημείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι ερευνητές τις έχουν χρησιμοποιήσει για να συλλέξουν νερό από τον αέρα της ερήμου, να εξαγάγουν ρύπους από το νερό, να συλλάβουν διοξείδιο του άνθρακα και να αποθηκεύσουν υδρογόνο.

Στους Richard Robson, Omar Yaghi, και Susumu Kitagawa απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημείας, «για την ανάπτυξη μεταλλικών-οργανικών πλαισίων». Οι Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar Yaghi βραβεύτηκαν, καθώς κατάφεραν να αναπτύξουν ένα νέο τύπο μοριακής αρχιτεκτονικής. Οι κατασκευές που δημιούργησαν – μεταλλικά-οργανικά πλαίσια – περιέχουν μεγάλες κοιλότητες στις οποίες μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται μόρια.

Οι ερευνητές τις έχουν χρησιμοποιήσει για να συλλέξουν νερό από τον αέρα της ερήμου, να εξαγάγουν ρύπους από το νερό, να συλλάβουν διοξείδιο του άνθρακα και να αποθηκεύσουν υδρογόνο.

 

Μέσω της ανάπτυξης μεταλλικών-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες με το Νόμπελ Χημείας του 2025 Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar Yaghi πρόσφεραν στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων εκ των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Μετά από τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις των βραβευθέντων, οι ερευνητές έχουν δημιουργήσει πολλά διαφορετικά και λειτουργικά μεταλλικά-οργανικά πλέγματα (MOF). Μέχρι στιγμής, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο σε μικρή κλίμακα.

Για να αξιοποιήσουν τα οφέλη των υλικών MOF για την ανθρωπότητα, πολλές εταιρείες επενδύουν τώρα στη μαζική παραγωγή και εμπορευματοποίησή τους. Ορισμένες έχουν επιτύχει. Για παράδειγμα, η βιομηχανία ηλεκτρονικών μπορεί τώρα να χρησιμοποιεί υλικά MOF για να περιορίσει ορισμένα από τα τοξικά αέρια που απαιτούνται για την παραγωγή ημιαγωγών.

 

 

Ένα άλλο MOF μπορεί να διασπάσει επιβλαβή αέρια, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χημικά όπλα.

Πολλές εταιρείες δοκιμάζουν επίσης υλικά που μπορούν να συλλάβουν διοξείδιο του άνθρακα από εργοστάσια και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι τα μεταλλικά-οργανικά πλέγματα έχουν τόσο μεγάλη δυναμική που θα αποτελέσουν το υλικό του 21ου αιώνα.

 

 

cnn.gr

Tags

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα