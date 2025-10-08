Στους Richard Robson, Omar Yaghi, και Susumu Kitagawa το Νόμπελ Χημείας

Στους Richard Robson, Omar Yaghi, και Susumu Kitagawa απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημείας, «για την ανάπτυξη μεταλλικών-οργανικών πλαισίων». Οι Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar Yaghi βραβεύτηκαν, καθώς κατάφεραν να αναπτύξουν ένα νέο τύπο μοριακής αρχιτεκτονικής. Οι κατασκευές που δημιούργησαν – μεταλλικά-οργανικά πλαίσια – περιέχουν μεγάλες κοιλότητες στις οποίες μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται μόρια.

Οι ερευνητές τις έχουν χρησιμοποιήσει για να συλλέξουν νερό από τον αέρα της ερήμου, να εξαγάγουν ρύπους από το νερό, να συλλάβουν διοξείδιο του άνθρακα και να αποθηκεύσουν υδρογόνο.

Μέσω της ανάπτυξης μεταλλικών-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες με το Νόμπελ Χημείας του 2025 Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar Yaghi πρόσφεραν στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων εκ των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Μετά από τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις των βραβευθέντων, οι ερευνητές έχουν δημιουργήσει πολλά διαφορετικά και λειτουργικά μεταλλικά-οργανικά πλέγματα (MOF). Μέχρι στιγμής, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο σε μικρή κλίμακα.

Για να αξιοποιήσουν τα οφέλη των υλικών MOF για την ανθρωπότητα, πολλές εταιρείες επενδύουν τώρα στη μαζική παραγωγή και εμπορευματοποίησή τους. Ορισμένες έχουν επιτύχει. Για παράδειγμα, η βιομηχανία ηλεκτρονικών μπορεί τώρα να χρησιμοποιεί υλικά MOF για να περιορίσει ορισμένα από τα τοξικά αέρια που απαιτούνται για την παραγωγή ημιαγωγών.

Ένα άλλο MOF μπορεί να διασπάσει επιβλαβή αέρια, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χημικά όπλα.

Πολλές εταιρείες δοκιμάζουν επίσης υλικά που μπορούν να συλλάβουν διοξείδιο του άνθρακα από εργοστάσια και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι τα μεταλλικά-οργανικά πλέγματα έχουν τόσο μεγάλη δυναμική που θα αποτελέσουν το υλικό του 21ου αιώνα.

