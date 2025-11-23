Η «μαύρη τρύπα» της διαχείρισης αστικών αποβλήτων

Των Μιράντας Λυσάνδρου και Ραφαέλλας Σπανού

Παρότι ο τομέας της βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο των εθνικών και ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, με την κυκλική οικονομία να αποτελεί την κινητήριο δύναμη του νέου αειφόρου μοντέλου ανάπτυξης που εξοικονομεί πόρους και μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα, στην πράξη, ο τομέας αυτός στη χώρα μας, απ' όπου κι αν τον «αγγίξεις», «πονά».

- Σκάνδαλα, όπως οι μίζες που δόθηκαν την προηγούμενη δεκαετία για τη διαχείριση των ΧΥΤΑ Πάφου και ΧΥΤΥ Λάρνακας και οι ποινικές διώξεις που ακολούθησαν.

- Λανθασμένοι σχεδιασμοί όπως η κατασκευή της Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λεμεσού (ΟΕΔΑ Πεντακώμου) που θα παρήγαγε, υποτίθεται, ένα δευτερογενές καύσιμο από επεξεργασμένα σκουπίδια (SRF) χωρίς βιομηχανικό αποδέκτη και εκτός προδιαγραφών.

- Τσαπατσουλιές, όπως το κλείσιμο άρον-άρον του σκουπιδότοπου Κοτσιάτη για να αποφευχθεί πρόστιμο €50 εκατ. από την ΕΕ κάτι που οδήγησε στην απόφαση για μεταφορά των σκουπιδιών της Λευκωσίας στο ΧΥΤΥ Λάρνακας, (αντί της δημιουργίας νέας μονάδας στην επαρχία Λευκωσίας) χωρίς να προηγηθεί αναβάθμισή του με αποτέλεσμα σήμερα να θάβονται 100 τόνοι σκουπίδια ετησίως.

- Καθυστερήσεις και έλλειψη σχεδιασμού σε σχέση με την υλοποίηση έργων υποδομών (εργοστάσια διαλογής PMD).

- Εγκληματικές καθυστερήσεις στην αποτελεσματική διαχείριση προβληματικών έργων (ΟΕΔΑ Πεντακώμου) αλλά και στη διαχείριση νέων ρευμάτων όπως τα οργανικά που ενώ ήταν έτοιμο να ξεκινήσει μετατέθηκε για το 2027, αποδεικνύουν αφενός τις αστοχίες του κυπριακού κράτους, που καθίσταται σχεδόν ανίκανο να διαχειριστεί τα στερεά απόβλητα μέσα από ένα ορθολογικό και ρεαλιστικό σχέδιο και αφετέρου την εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Η περίπτωση της… χωματερής, λοιπόν, του ΟΕΔΑ Πεντακώμου, όπου τα σκουπίδια της Λεμεσού δεν τυγχάνουν ολοκληρωμένης διαχείρισης, με μια τεράστια οικολογική καταστροφή να συντελείται στην περιοχή, δεν είναι η μόνη αστοχία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων.

Μείναμε χωρίς εργοστάσια διαλογής PMD

Ο «Π», στο πρώτο μέρος της έρευνάς του, αναδεικνύει σήμερα τα τεράστια κενά από τη διαχείριση του PMD (plastic, metal, drink cartons - πλαστικές, μεταλλικές συσκευασίες και χαρτόνια ποτών) το οποίο συλλέγεται από το συλλογικό σύστημα της Green Dot, είτε από σπίτι σε σπίτι μέσω της γνωστής διάφανης σακούλας, είτε από τους μπλε κάδους που βρίσκονται διάσπαρτοι στα αστικά κέντρα.

Η ολιγωρία που επιδείχθηκε διαχρονικά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε σχέση με τη συγκρότηση ενός σχεδίου που να δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές και τα απαραίτητα κίνητρα για τη δημιουργία οικονομικά βιώσιμων μονάδων για τη διαλογή του PMD -και γιατί όχι την επεξεργασία τους καθότι σήμερα όλες οι ποσότητες που γίνονται διαλογή εξάγονται για να τύχουν τελικής επεξεργασίας σε μονάδες ανακύκλωσης στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες- μας οδήγησε στο σημείο να βρισκόμαστε σήμερα ενώπιον τραγικών αδιεξόδων. Με τη διαλογή του PMD, ενός συστήματος που μέχρι τη συλλογή δουλεύει σχετικά καλά, να εξαρτάται από άδειες που δόθηκαν προσωρινά. Χωρίς αυτές τις προσωρινές άδειες που δόθηκαν άρον-άρον δεν θα μπορούσε να συνεχίσει η ανακύκλωση PMD στη χώρα μας.

Μεσοβέζικες λύσεις για τη διαλογή του PMD

Μέχρι και το 2023 υπήρχαν δύο ιδιωτικά εργοστάσια διαλογής. Μία μονάδα στο Γέρι, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά και δεν ανοικοδομήθηκε ποτέ και μία δεύτερη στη Μονή που έβαλε λουκέτο τον Μάιο 2025.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει πως «μέχρι πρόσφατα υπήρχαν αρκετές αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών που με την πάροδο του χρόνου και λόγω αστοχιών έχουν σταματήσει την εργασία τους».

Παρ' όλα αυτά η εικόνα που πήραμε από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τον τομέα είναι πως οι μονάδες διαλογής «δεν επαρκούσαν» ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στη δυναμική του τομέα.

Το κάρο μπροστά από την άμαξα

Ο σχεδιασμός του συστήματος προνόησε για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων χωρίς ουσιαστικά να προνοήσει για εγκαταστάσεις διαλογής. «Έβαλαν το κάρο μπροστά από την άμαξα», λέει χαρακτηριστικά πολύ καλός γνώστης του θέματος. Και άλλος επισημαίνει πως «φτιάχτηκαν δύο μικρές μονάδες, μία στη Λευκωσία και μία στη Λεμεσό. Αλλά όταν είσαι μόνο με μία μονάδα για να καλύπτεις μια μεγάλη περιοχή, έχεις τεράστιο ρίσκο, γιατί αν συμβεί κάτι σε αυτή τη μονάδα, δεν έχεις επιλογή». Όπως κι έγινε.

Γιατί μόνο δύο μονάδες;

«Δεν μπορείς να στηρίζεις την ανακύκλωση μιας ολόκληρης χώρας σε δύο μικρές μονάδες διαλογής», εξηγεί ιδιοκτήτης μονάδας διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, η οικογένεια του οποίου έχει εμπειρία πέραν των 50 ετών στα θέματα ανακύκλωσης.

«Μας λείπουν οι μονάδες διαλογής στην Κύπρο. Αν είχαμε και άλλες σίγουρα δεν θα βρισκόμασταν ποτέ μπροστά στο αδιέξοδο 'πώς θα διαχειριστούμε τώρα όλο αυτό το ανακυκλώσιμο υλικό' όταν οι δύο μονάδες τέθηκαν εκτός. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για μια αντιοικονομική εργασία σε μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, γι' αυτό και χρειάζεται στήριξη από το κράτος. Οι τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών που εξάγουμε έχουν πολύ μικρή αξία και υπάρχουν φορές που είναι αρνητικές. Τις τιμές δεν τις διαμορφώνουμε εμείς. Ορίζονται από το εξωτερικό, ενώ εμείς έχουμε και τεράστια επιπλέον έξοδα όπως το κόστος της μεταφοράς μέσω θαλάσσης».

Τους έσωσε ο ΟΕΔΑ Κόσιης

Σπεύδοντας, λοιπόν, να κλείσει το τεράστιο κενό που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2023 όταν κάηκε το εργοστάσιο στο Γέρι, το Τμήμα Περιβάλλοντος επικαλούμενο το «δίκαιο της ανάγκης» έδωσε προσωρινή άδεια για διαλογή των ανακυκλώσιμων PMD στον ΟΕΔΑ Κόσιης, που φυσικά δεν είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

Η μονάδα στη Κόσιη, που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμόχωστου, δεχόμενη γύρω στις 125 χιλ. τόνους ετησίως σύμμεικτων σκουπιδιών, βρισκόταν ήδη βρισκόταν στα όριά της από το 2018. Ήταν τότε που έκλεισε η χωματερή του Κοτσιάτη και μεταφέρθηκαν εκεί και τα σύμμεικτα της επαρχίας Λευκωσίας, καθώς είχε αποφασιστεί πως δεν θα γινόταν νέος ΟΕΔΑ για τη Λευκωσία.

Όταν, λοιπόν, το 2018 κλήθηκε να επεξεργάζεται επιπλέον 140 χιλ. τόνους ετησίως από την επαρχία Λευκωσίας, δεδομένου ότι η μέγιστη δυναμικότητα του ΟΕΔΑ Κόσιης ήταν και παραμένει 190 χιλ. τόνοι σύμμεικτων απορριμμάτων ετησίως, η μονάδα «πνίγηκε» στα σκουπίδια. Αποτέλεσμα να γίνεται υγειονομική ταφή 80-90 χιλ. τόνων σύμμεικτων ετησίως.

Από το καλοκαίρι του 2023 το ΟΕΔΑ Κόσιης υποχρεώθηκε να παραλαμβάνει και 10 χιλιάδες τόνους PMD προς διαλογή, συμπίεση και εξαγωγή, με την κατάσταση να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.

Τα PMD της Λεμεσού

Πριν από ένα περίπου εξάμηνο το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Green Dot βρέθηκαν ξανά ενώπιον ενός τεραστίου προβλήματος. Η μονάδα που διαχειριζόταν τα PMD της Λεμεσού και της Πάφου έβαλε λουκέτο. Η ασφυκτική κατάσταση που δημιουργήθηκε, με την Κόσιη να μην είναι σε θέση να παραλάβει νέες ποσότητες, οδήγησε το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συμφωνία με εταιρεία που διαχειρίζεται οικοδομικά απόβλητα (μπάζα) ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος διαλογής για τα απόβλητα συσκευασίας PMD που συλλέγονται στην επαρχία Λεμεσού.

Η μονάδα, που όπως καταγγέλλουν οι κοινοτάρχες της περιοχής είναι υποτυπώδης, στήθηκε τον περασμένο Αύγουστο, δίπλα από τον ΟΕΔΑ Πεντακώμου και διαχειρίζεται τα PMD της Λεμεσού. Η ομάδα των κοινοταρχών που έχει να αντιμετωπίσει και μια σειρά άλλων καυτών περιβαλλοντικών ζητημάτων, με βασικότερο τη «χωματερή» του Πεντακώμου που αποτελεί «ωρολογιακή βόμβα» για την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον, όπως αναφέρουν, καταγγέλλει πως το Τμήμα Περιβάλλοντος «έδωσε προσωρινή άδεια σε μια εταιρεία για να παραλαμβάνει τα PMD της επαρχίας Λεμεσού και να τα αποθέτει σε ένα χωράφι. Τα υλικά που είναι ριγμένα ατάκτως μέσα στο χωράφι -όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες - πετούν στους πέντε ανέμους με αποτέλεσμα η όλη περιοχή να έχει γεμίσει σακούλες και πλαστικά».

Διπλασιάστηκε το ρεύμα, αλλά μονάδες… γιοκ

Με το ρεύμα PMD που συλλέγεται από τα νοικοκυριά να συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά -προφανώς λόγω της σταδιακής διεύρυνσης του συστήματος της Green Dot στο 92% του πληθυσμού σήμερα και η δημιουργία κουλτούρας διαχωρισμού στην πηγή- αλλά και τους υποχρεωτικούς στόχους ανακύκλωσης PMD που θέτει η ΕΕ να αυξάνονται επίσης, η θέση ότι ουδέποτε τα δύο εργοστάσια διαλογής δεν ήταν αρκετά μοιάζει λογική.

Στην Κύπρο η ανακύκλωση της Green Dot, του συλλογικού συστήματος δηλαδή που έχει υπό την ευθύνη τη διαλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών PMD, ξεκίνησε το 2006 με τις ποσότητες που συλλέγονται από τα νοικοκυριά να έχουν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Το 2010 είχαν συλλεχθεί 6.800 τόνοι PMD, το 2017 7.700, το 2020 11.900 και το 2024 15.300. Από τους 15 χιλ. τόνους που συλλέχθηκαν πέρσι οι 10 χιλ. κατέληξαν στη μονάδα της Κόσιης για διαλογή και εξαγωγή. Οι άλλες 5.000 στη μονάδα που δημιουργήθηκε προσωρινά στην περιοχή Πεντακώμου.

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφαλίσαμε από το Τμήμα Περιβάλλοντος τα αποτελέσματα της Κύπρου σε σχέση με την ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας PMD δεν είναι μεν απογοητευτικά, ωστόσο οι στόχοι το 2030 και το 2035 επιβάλλουν την ανάκτηση ακόμη περισσότερων ποσοτήτων PMD.

Δικό της εργοστάσιο κτίζει η Green Dot

Ως μόνιμη λύση στην επιφορτισμένη κατάσταση, η Green dot εξασφάλισε άδεια για ανέγερση υπερσύγχρονης αυτοματοποιημένης μονάδας διαλογής στη βιομηχανική περιοχή Τσερίου, αποδεσμεύοντας την εταιρεία από την ανάγκη συνεργασίας με τρίτους φορείς και αποσυμφορίζοντας έτσι και την ΟΕΔΑ Κόσιης αλλά και την περιοχή Πεντακώμου από τη ρύπανση που φαίνεται να προκαλείται. Το εργοστάσιο, αν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, θα είναι έτοιμο προς τα τέλη του 2027.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Green Dot, Βασίλη Πετρίδη, η υπερσύγχρονη μονάδα στο Τσέρι θα έχει υψηλότερα ποσοστά ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών, εν πάση περιπτώσει μεγαλύτερα από το 65% που επιτυγχάνονται σήμερα, με το υπόλοιπο 35% το υλικού να οδηγείται στο Τσιμεντοποιείο το οποίο πληρώνεται για να το αξιοποιήσει ως καύσιμη ύλη. Το εργοστάσιο θα έχει σχεδιαστική δυναμικότητα έως 36 χιλ. τόνων αποβλήτων ανά έτος σε μία βάρδια.

Η υλοποίηση του έργου, ανέφερε στον «Π» ο γενικός διευθυντής της Green Dot Μάριος Βραχίμης, αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη: Περιβαλλοντικά, μειώνοντας σημαντικά τα απορρίμματα που καταλήγουν στα ΧΥΤΑ, θεσμικά με πλήρη συμμόρφωση στις ευρωπαϊκές οδηγίες και οικονομικά με τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας.

Στο τραπέζι από το 2012

Αξίζει όμως εδώ να αναφερθεί πως η μονάδα αυτή σχεδιαζόταν να κατασκευαστεί πριν από μία δεκαετία, στο Μαρί. «Δυστυχώς η οικονομική κρίση του 2013 πήγε πίσω το project γιατί ο προσφοροδότης που είχε κερδίσει την προσφορά για να κατασκευάσει τη μονάδα δεν μπορούσε να την υλοποιήσει λόγω των προβλημάτων με τις τράπεζες», αναφέρει ο κ. Βραχίμης. Το έργο επανήλθε τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, με την πανδημία και την κρίση που ακολούθησε, να το ακυρώνει για άλλη μία φορά.

Στα σκαριά μονάδες ανακύκλωσης στην Ξυλοφάγου

Εταιρεία που σήμερα λειτουργεί μονάδα ανακύκλωσης οικοδομικών αποβλήτων τα οποία καταλήγουν στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού, έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του σχεδίου του Υπουργείου Βιομηχανίας για την κυκλική οικονομία για δημιουργία νέας μονάδας διαλογής PMD και χαρτιού. Η μονάδα στήθηκε στην Ξυλοφάγου. Η ίδια εταιρεία δημιουργεί δύο ακόμη μονάδες, η πρώτη για επεξεργασία των αποβλήτων ξυλείας και η δεύτερη για δημιουργία WPC, μιας πρώτης ύλης που παράγεται από επεξεργασία πλαστικού και ξύλου, και μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή ανθεκτικών προϊόντων. Οι νέες μονάδες βρίσκονται σε πορεία ολοκλήρωσης, ωστόσο ο ιδιοκτήτης καταγγέλλει πως οι αδειοδοτικές Αρχές καθυστερούν δραματικά σε σχέση με την έκδοση των απαραίτητων αδειών.

Μπορεί να «καθαρίσει» την Κύπρο από το πλαστικό

Σχεδιάζεται εργοστάσιο πυρόλυσης πλαστικού στην Κόσιη

Επί τάπητος βρίσκεται τα τελευταία χρόνια άλλη μια πρωτοποριακή ιδέα για τη διαχείριση του PMD αλλά και των πλαστικών αποβλήτων γενικότερα. Η κατασκευή εργοστασίου πυρόλυσης στην περιοχή της Κόσιης, πλησίον του ΟΕΔΑ. Η πυρόλυση είναι η θερμική αποσύνθεση ενός υλικού σε συνθήκες απουσίας οξυγόνου. Μέσα από τη διαδικασία τα πλαστικά -που αποτελούν παράγωγο του πετρελαίου- μετατρέπονται σε ένα παχύρευστο έλαιο.

Η εν λόγω μονάδα, με πέντε γραμμές παραγωγής, θα μπορεί να επεξεργάζεται 50 τόνους πλαστικά ημερησίως για τη δημιουργία της πρώτης ύλης (υγρό έλαιο) που, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, θα επιστρέψει πίσω στην παραγωγή για κατασκευή πλαστικών συσκευασιών και όχι μόνο.

Καταγγελία για κωλυσιεργία

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει στην έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έδωσε τη συγκατάθεσή του για την υλοποίησή του, αποδεχόμενο πως η κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου θα επιφέρει μέτριες έως και μικρές επιπτώσεις, ενώ δεν αναμένονται υπερβάσεις στην ποιότητα του αέρα της περιοχής καθώς θα εγκατασταθούν συστήματα απορρύπανσης.

Όπως καταγγέλλει ο επιχειρηματίας, Μάριος Ιωνίδης, ο άνθρωπος πίσω από το εν λόγω έργο, «η εταιρεία μας έχει, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για την εξασφάλιση των αναγκαίων τελικών αδειών, και βρίσκεται πλέον στα τελευταία στάδια μιας χρονοβόρας και ιδιαίτερα απαιτητικής πορείας. Ενώ σχεδόν το σύνολο των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών έχει ήδη τοποθετηθεί θετικά επί της ουσίας του έργου, ο ΕΟΑ Λάρνακας εξακολουθεί να αποτελεί το μοναδικό ανεπίλυτο σημείο. Δεν υφίσταται», προσθέτει, «καμία ένδειξη ότι το εμπόδιο αυτό σχετίζεται με ουσιώδη ζητήματα της αίτησης. Αντίθετα, φαίνεται να προκύπτει κυρίως λόγω εσωτερικών γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών και μιας ασυνήθιστης απροθυμίας του οργανισμού να εξετάσει την υπόθεση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Παρατηρείται δε ότι ο οργανισμός φαίνεται να επηρεάζεται από πιέσεις εξωτερικών φορέων, οι οποίοι αντιτίθενται στο έργο για λόγους που δεν σχετίζονται με τα δεδομένα της αίτησης».

Αντιδράσεις στη Λάρνακα

Ο κ. Ιωνίδης αναφέρεται, προφανώς, στις αντιδράσεις των δήμων και κοινοτήτων της Λάρνακας, όχι για το εν λόγω εργοστάσιο, αλλά για την επιβάρυνση που δέχεται η περιοχή σε βάρος του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Ο δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου, μας ανέφερε πως απαίτηση των τοπικών Αρχών είναι η δημιουργία μιας λευκής ζώνης στην περιοχή της Κόσιης, στην οποία δεν θα επιτρέπονται νέες βαριές βιομηχανίας για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, κι αυτό είναι δεύτερο αίτημα των κοινοτήτων, θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες, που θα καταδείξουν ποιες αναπτύξεις μπορούν να γίνουν και πού. Ο κ. Πάρτου έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για υποβάθμιση της περιοχής Νατούρα στην περιοχή από τις νέες αναπτύξεις που προωθούνται μεταξύ αυτών και δύο ασφαλτικά. Καταλήγοντας ανέφερε πως «δεν είμαστε εναντίον της συγκεκριμένης επένδυσης, αλλά όχι τώρα.

ΕΟΑ: Σε πορεία εξέτασης

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, αντικρούοντας τις καταγγελίες για κωλυσιεργία ανέφερε πως η αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για το εργοστάσιο πυρόλυσης βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης και εντός Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου θα δοθεί απάντηση. Επεσήμανε πως οι αντιδράσεις των τοπικών Αρχών, που προέκυψαν στην πορεία, δεν μπορούσαν να μείνουν εκτός της εξίσωσης στο πλαίσιο της εξέτασης της πολεοδομικής άδειας.

Μεγάλο κεφάλαιο η πυρόλυση για την Κύπρο

Ο κ. Ιωνίδης πάντως τονίζει πως «η τεχνολογία που θα αξιοποιηθεί στο εργοστάσιο είναι υψηλής προηγμένης στάθμης και εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές ρύπων θα είναι σημαντικά χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια της κυπριακής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιπλέον, η εν λόγω τεχνολογία καταργεί πλήρως την ανάγκη ταφής πλαστικών αποβλήτων - πρακτική που αποτελεί το κύριο αντικείμενο κριτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι, τον Μάιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην παραπομπή της Κύπρου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με την Οδηγία1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή αποβλήτων, ζητώντας την επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στα ήδη σημαντικά χρηματικά πρόστιμα που καταβάλλει η χώρα για τη διαχείριση αποβλήτων - ποσά τα οποία, όπως είναι γνωστό, επιβαρύνουν τελικώς τον πολίτη. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η δημιουργία ενός σύγχρονου και περιβαλλοντικά ασφαλούς εργοστασίου επεξεργασίας πλαστικών αποβλήτων δεν αποτελεί απλώς μια επιλογή, αλλά μια ανάγκη με σαφή οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση. Θα αποτελούσε ίσως σκόπιμο οι αρμόδιοι φορείς να εξετάσουν το ζήτημα υπό αυτό το πρίσμα», καταλήγει.