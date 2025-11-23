Προτεραιότητα τα θέματα αναπηρίας

Της Μαριλένας Ευαγγέλου

Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας

Η κοινωνική ενσωμάτωση και η ενεργός συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες αναδεικνύεται ως μία εκ των κυριότερων προτεραιοτήτων του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και της Κυβέρνησης ευρύτερα και αυτό αντανακλάται στον προϋπολογισμό που κατέθεσε το Υφυπουργείο, ο οποίος για το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες καταγράφει αύξηση ύψους 57%, με 105 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου να προϋπολογίζονται για σκοπούς υλοποίησης της νέας Νομοθεσίας για άτομα με αναπηρίες και το οποίο έχει δύο μεγάλους στόχους:

· Να τεθεί μια γερή βάση στα θέματα αναπηρίας που θα αλλάξει άρδην τη φιλοσοφία των αναπηρικών παροχών, τα οποία θα μπουν στη σωστή τους βάση, αντισταθμίζοντας πλέον το κόστος της αναπηρίας, και όχι των εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων, αποσυνδέοντάς τα από το ΕΕΕ.

· Να τεθεί μια γερή βάση έτσι ώστε τα θέματα αναπηρίας να παραμείνουν στο παρόν και στο μέλλον ίσης προτεραιότητας με κάθε άλλο που αντιμετωπίζει προκλήσεις.

Η αναγνώριση ότι στα θέματα αναπηρίας υπάρχουν διαχρονικές ελλείψεις δεκαετιών είναι κοινώς παραδεκτή. Τα θέματα αναπηρίας είναι πέραν από ευαίσθητα και εξαιρετικά περίπλοκα, καθώς η κάθε ομάδα ατόμων με αναπηρίες έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές απαιτήσεις και διαφορετικά αιτήματα, και για να μπουν οι βάσεις για τη διόρθωση ενέχει κόστος, για το οποίο χρειάζεται να υπάρχει το απαραίτητο δημοσιονομικό πλαίσιο σε μια οικονομία που δεν κλονίζεται, αλλά αναπτύσσεται λελογισμένα και στη βάση στάθμισης των οικονομικών δεδομένων του κράτους συνολικά, στο πλαίσιο του εφικτού και του δυνατού, στη βάση της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Με πλήρη επίγνωση όλων των δυσκολιών, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ξεκίνησε μια διαδικασία πρωτόγνωρη, εμπλέκοντας την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) που είναι ο θεσμοθετημένος εταίρος του κράτους για θέματα αναπηρίας, όχι σε απλή διαβούλευση, αλλά στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία για τη δημιουργία της νέας νομοθεσίας για ΑμεΑ η οποία συνδυάζει παροχές και υπηρεσίες και αποσυνδέει το αναπηρικό επίδομα από το ΕΕΕ.

Ακολούθησε διαβούλευση και με άλλες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που δεν είναι μέλη της ΚΥΣΟΑ και το Νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση λαμβάνοντας απόψεις από κάθε ενδιαφερόμενο.

Το Νομοσχέδιο αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση, με σημαντικά οφέλη και ένα τεράστιο βήμα προόδου για τη χώρα στα θέματα αναπηρίας. Πέραν της αποσύνδεσης των αναπηρικών παροχών από το ΕΕΕ:

· Διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων σε υπηρεσίες και παροχές

· Διατηρεί και αυξάνει τις υφιστάμενες αναπηρικές παροχές

· Καταργεί όλους τους περιορισμούς που υφίστανται σήμερα σε σχέση με την επιλογή από το άτομο με αναπηρία του φροντιστή του και αναγνωρίζει τους άτυπους προσωπικούς βοηθούς και φροντιστές

· Δίνει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό νέων δικαιούχων σε νέες κοινωνικές υπηρεσίες όπως τις υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, Κοινωνικού Συνοδού, Ψυχολόγου Έγκαιρης Οικογενειακής Στήριξης

· Δίνει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό νέων δικαιούχων σε νέες υπηρεσίες υποστήριξης για ένταξη στην απασχόληση, όπως οι Υπηρεσίες Εκπαιδευτή, Προσωπικού Βοηθού Εργασίας, Επαγγελματία Εργασιακής Ενσωμάτωσης, με ιδιαίτερη υποστήριξη για δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων ατόμων με αναπηρίες

· Ενδυναμώνει τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες που θα καταστούν πάροχοι επαγγελματικών και ποιοτικών υπηρεσιών αποκεντρωμένα, πιο ευέλικτα και με αμεσότερη και πιο ουσιαστική υποστήριξη.

Με απόλυτη ειλικρίνεια και πλήρη σεβασμό απέναντι στα άτομα με αναπηρίες, το κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά και τις ομάδες που εξυπηρετούν και ιδιαίτερα τη Συνομοσπονδία των Οργανώσεων τους ΚΥΣΟΑ, τον θεσμοθετημένο εταίρο του Κράτους, η αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν δεν αμφισβητείται. Αντιθέτως αναγνωρίζεται και είναι για αυτό τον λόγο που προχωρεί στη διόρθωση των διαχρονικών αυτών κενών.

Η πλήρης ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, ξεκινά με τη θεσμοθέτηση της νέας Νομοθεσίας και κυρίως της αναγνώρισης της αναπηρίας ως κριτήριο και όχι του εισοδήματος για να καθίσταται ο πολίτης με αναπηρία δικαιούχος παροχής ή υπηρεσίας.

Τα θέματα αναπηρίας έχουν πλέον κατηγοριοποιηθεί ως προτεραιότητα.