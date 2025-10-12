Αυτές είναι οι τρεις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να τις συνδέεται με πολύπριζο -Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς

Πολύπριζα υπάρχουν σε κάθε σπίτι; Το ξέρατε όμως ότι πάρχουν τρεις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να τις συνδέσετε με αυτό, λόγω σοβαρού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον Τσαρανζίτ Μανού, διευθυντή της Elec Training, κάθε χρόνο σημειώνονται πολλές οικιακές πυρκαγιές επειδή ο κόσμος συνδέει δυνατές συσκευές σε πολύπριζα που δεν μπορούν να αντέξουν το ηλεκτρικό φορτίο.

«Τα στατιστικά στοιχεία είναι ανησυχητικά. Επεμβαίνουμε σε πολλές περιπτώσεις όπου τα πολύπριζα προκάλεσαν φωτιά, επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει ποιες συσκευές είναι υπερβολικά δυνατές γι’ αυτά» ανέφερε στην Express.

Οι τρεις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να τις συνδέετε σε πολύπριζα

Ποιες είναι όμως αυτές οι συσκευές; Σύμφωνα με τον Μανού, οι βραστήρες, οι θερμάστρες και οι τοστιέρες πρέπει να συνδέονται απευθείας στην επιτοίχια πρίζα.

«Αυτές οι τρεις συσκευές τραβούν τεράστια ποσά ρεύματος, πολύ περισσότερα απ’ όσα μπορεί να αντέξει με ασφάλεια ένα κοινό πολύπριζο. Ένας τυπικός βραστήρας χρησιμοποιεί περίπου 3.000 Watt, οι ηλεκτρικές θερμάστρες 3.000 Watt ή και περισσότερο ενώ οι τοστιέρες κυμαίνονται μεταξύ 800 και 1.500 Watt» εξήγησε.

Ο ειδικός σε θέματα ηλεκτρικής ασφάλειας πρόσθεσε ότι η χρήση τέτοιων ισχυρών συσκευών σε πολύπριζα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση των καλωδίων μέσα σε λίγα λεπτά, με σοβαρό κίνδυνο ανάφλεξης. «Όταν τα πολύπριζα υπερθερμαίνονται, το πλαστικό περίβλημα μπορεί να λιώσει και να προκαλέσει ανάφλεξη στα γύρω υλικά» εξήγησε.

Τι πρέπει να προσέχετε

Ο κίνδυνος αυξάνεται, φυσικά, όταν συνδέονται πολλές τέτοιες συσκευές στο ίδιο πολύπριζο. «Έχω δει περιπτώσεις όπου κάποιος είχε βραστήρα, φούρνο μικροκυμάτων και τοστιέρα όλα σε ένα πολύπριζο κουζίνας. Αυτό δημιουργεί ακραίο κίνδυνο φωτιάς, καθώς η συνολική ισχύς ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ασφαλείας κάθε οικιακού πολύπριζου» πρόσθεσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τα φθηνά πολύπριζα που πωλούνται διαδικτυακά. «Να ελέγχεται πάντα ότι το πολύπριζο φέρει σήμανση ασφαλείας και ενσωματωμένες ασφάλειες. Τα φθηνά, χωρίς πιστοποίηση μοντέλα συχνά δεν έχουν βασικά μέτρα προστασίας και μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα».

Πηγή: iefimerida.gr