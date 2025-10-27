Ινστιτούτο Κύπρου: Αναλαμβάνει τον συντονισμό του έργου PHOTONIX - «Τοποθετεί την Κύπρο στον πυρήνα της πράσινης καινοτομίας»

Το Ινστιτούτο Κύπρου αναλαμβάνει τον συντονισμό του έργου PHOTONIX (PHOTOconversion for Novel Integrated X-systems), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EIC Pathfinder του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC).

Οπως αναφέρει το Ινστιτούτο σε ανακοίνωσή του "με το PHOTONIX, αυτό τοποθετεί την Κύπρο στον πυρήνα της πράσινης καινοτομίας και της προηγμένης φωτονικής τεχνολογίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο, ενεργειακά αυτόνομο και ανταγωνιστικό μέλλον για την Ευρώπη".

Μέσα από το Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων (EEWRC), ηγείται μιας διεθνούς ερευνητικής κοινοπραξίας, που στοχεύει να επαναπροσδιορίσει τη χρήση της φωτονικής ενέργειας".

Επίσης, "το έργο PHOTONIX φιλοδοξεί να αναπτύξει μια νέα γενιά οπτικών ινών λέιζερ, τροφοδοτούμενων απευθείας από συγκεντρωτική ηλιακή ενέργεια, μια τεχνολογική καινοτομία, που μπορεί να μετασχηματίσει ριζικά τον τρόπο παραγωγής και αξιοποίησης του φωτός λέιζερ, ανοίγοντας τον δρόμο για ενεργειακά αυτόνομα, βιώσιμα και υψηλής απόδοσης φωτονικά συστήματα".

Υπό τον συντονισμό του Δρα Κύπρου Μηλιδόνη, Επίκουρου Καθηγητή στο EEWRC, το έργο φέρνει κοντά μια κορυφαία ευρωπαϊκή κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν το Karlsruhe Institute of Technology (Γερμανία), το Institute of Photonics and Electronics της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών, καθώς και η κυπριακή εταιρεία Lumoscribe Ltd, η οποία φέρνει την τεχνογνωσία της στη μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εμπορικές φωτονικές εφαρμογές.

"Η επιλογή του PHOTONIX ανάμεσα σε χιλιάδες προτάσεις από όλη την Ευρώπη, με ποσοστό επιτυχίας μικρότερο του 2%, αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της διεθνούς αναγνώρισης της επιστημονικής αριστείας, της καινοτόμου σκέψης και της ηγετικής παρουσίας του Ινστιτούτου Κύπρου στον ευρωπαϊκό χώρο της έρευνας", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Διευθυντής του EEWRC, "η διάκριση αυτή αποδεικνύει στην πράξη ότι το Ινστιτούτο Κύπρου συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής έρευνας, συνδέοντας με επιτυχία την ακαδημαϊκή γνώση με τη βιομηχανική εφαρμογή και προωθώντας λύσεις με παγκόσμιο αποτύπωμα".

Πηγή: ΚΥΠΕ