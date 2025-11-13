Μόλις επιβεβαιώθηκε: Η NASA ανακάλυψε «υπερπλανήτη» σε απόσταση μόλις 18 ετών φωτός!

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες εντείνουν την αναζήτηση πλανητών έξω από το ηλιακό σύστημα που θα μπορούσαν να θυμίζουν έστω και σε μερικά χαρακτηριστικά, τη Γη. Η μεγάλη αυτή προσπάθεια δεν είναι τυχαία, πίσω της κρυβεται ένα από τα πιο διαχρονικά ερωτήματα της ανθρωπότητας: Υπάρχει ζωή αλλού στο σύμπαν;

Σύμφωνα με το unionrayo, μια πρόσφατη ανακάλυψη έχει τραβήξει έντονα το ενδιαφέρον της αστρονομικής κοινότητας. Πρόκειται για τον πλανήτη GJ 251c, έναν κόσμο σχετικά κοντά στη Γη, ο οποίος φαίνεται πως διαθέτει χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ιδιαίτερα ελπιδοφόρο.

Τι γνωρίζουμε για τον GJ 251c

Ο νέος αυτός πλανήτης χαρακτηρίζεται ως «υπερ-Γη», καθώς έχει μεγαλύτερη μάζα και μέγεθος από τη Γη, αλλά δεν φτάνει τα μεγέθη των γιγάντιων πλανητών. Το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι η θέση του: βρίσκεται μέσα στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη του άστρου του, την περιοχή όπου οι θερμοκρασίες είναι κατάλληλες ώστε να μπορεί να υπάρξει υγρό νερό.

Η NASA έχει στρέψει τα βλέμματά της στον GJ 251c, καθώς η τοποθέτησή του μέσα στην Goldilocks Zone τον καθιστά ιδανικό στόχο για μελλοντική έρευνα σχετικά με την ύπαρξη ζωής. Οι «ενδείξεις» που λαμβάνουν οι επιστήμονες δεν είναι ήχοι ή μηνύματα, αλλά μεταβολές στο φως και την κίνηση του άστρου του — στοιχεία που αποκαλύπτουν την ύπαρξη του πλανήτη.

Πώς εντοπίστηκε

Η ανακάλυψη βασίστηκε σε 20 χρόνια παρατηρήσεων μέσω του Habitable Zone Planet Finder του Penn State. Το εργαλείο αυτό ανιχνεύει μικροσκοπικές αλλαγές στο φως των άστρων, οι οποίες μαρτυρούν την παρουσία πλανητών.

Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το άστρο του GJ 251c είναι ένας ερυθρός νάνος με έντονη μαγνητική δραστηριότητα, που δημιουργεί «θόρυβο» στα δεδομένα. Προχωρημένα υπολογιστικά μοντέλα βοήθησαν στον διαχωρισμό των πραγματικών σημάτων από τις παρεμβολές.

Υποψήφιος πλανήτης

Ο GJ 251c βρίσκεται μόλις 18 έτη φωτός μακριά, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο κοντινούς υποψήφιους πλανήτες για μελλοντική άμεση παρατήρηση.

Με τα νέα τηλεσκόπια της επόμενης δεκαετίας, οι επιστήμονες ελπίζουν να μελετήσουν την ατμόσφαιρά του και να αναζητήσουν στοιχεία όπως νερό, οξυγόνο, μεθάνιο ή άλλες χημικές υπογραφές που ίσως συνδέονται με ζωή.

Η επόμενη δεκαετία μπορεί να φέρει απαντήσεις που μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο στη φαντασία μας. Και ίσως ο GJ 251c να μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο «είμαστε μόνοι;».

ΠΗΓΗ: CNN.GR