Ξεσκονίζουν τις εταιρείες υψηλού κινδύνου – €30 εκατ. έσοδα σε δύο χρόνια!

Έσοδα που φτάνουν συνολικά τα €29,9 εκατομμύρια απέφεραν οι έλεγχοι σε διάστημα δύο ετών σε εταιρείες που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, ανέφερε σήμερα ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας, Χρίστος Κάρουλλας, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου. Ο κ. Κάρουλλας, αναφερόμενος στις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία εκπόνησε έκθεση για τη διαχείριση περιπτώσεων αυξημένου κινδύνου, ανέφερε ότι το Τμήμα Φορολογίας συμφωνεί με αυτές και ότι έχει ήδη εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από τον νέο Έφορο, Σωτήρη Μαρκίδη.

Συγκριμένα, ο κ. Κάρουλλας ανέφερε ότι έχουν ήδη συσταθεί και λειτουργούν στο Τμήμα Φορολογίας Μονάδα για αξιολόγηση φορολογικών δηλώσεων, σε ένα πρώτο επίπεδο ελέγχου, καθώς και Παγκύπρια Μονάδα Ελέγχων ΦΠΑ για την έμμεση φορολογία, σε ένα δεύτερο επίπεδο.

Όπως εξήγησε ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας, οι έλεγχοι της Μονάδας για αξιολόγηση φορολογικών δηλώσεων γίνονται στη βάση των στοιχείων στο νέο σύστημα που χρησιμοποιεί το Τμήμα Φορολογίας, στο οποίο συνυπολογίζονται παράγοντες υψηλού κινδύνου. Ο κ. Κάρουλλας σημείωσε ότι η υλοποίηση του εν λόγω συστήματος ξεκίνησε μετά τον διορισμό του νέου Εφόρου.

Στο διάστημα δύο ετών, συνέχισε ο κ. Κάρουλλας, από τους ελέγχους της Μονάδας για αξιολόγηση φορολογικών δηλώσεων, προέκυψαν συνολικά έσοδα €14,3 εκατομμυρίων, €7,7 εκ. το 2024 και €6,6 εκ. το 2025, κατόπιν 16.000 ελέγχων το 2024 και 19.000 το 2025.

Επιπλέον, από επιτόπους ελέγχους της Παγκύπριας Μονάδας Ελέγχων ΦΠΑ, προέκυψαν συνολικά έσοδα €15,6 εκατομμυρίων, €9,5 εκ. το 2024 και €6,1 εκ. το 2025, κατόπιν 177 ελέγχων το 2024 και 115 μέχρι στιγμής το 2025.

Ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, εξήγησε ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία έκρινε ότι χρειαζόταν να γίνει ένας κάθετος έλεγχος για τη διαχείριση των περιπτώσεων υψηλού κινδύνου από το Τμήμα Φορολογίας και ότι οι επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής Μακένζυ στη Λάρνακα επιλέχθηκαν ως μία από αυτές τις περιπτώσεις, με αφορμή τη συζήτηση που είχε ανοίξει για την αξιοποίηση των τ/κ περιουσιών στην εν λόγω περιοχή.

Επεσήμανε, πάντως, ότι οι επισημάνσεις της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν συνιστούν μομφή προς το Τμήμα Φορολογίας, αλλά μάλλον επισημάνσεις που ωθούν προς ελέγχους για υψηλού κινδύνου περιπτώσεις. Εξάλλου, απαντώντας σε παρατήρηση της Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ότι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν αφορούν το έργο του τέως Εφόρου και όχι τη θητεία του Σωτήρη Μαρκίδη, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι όντως διαπιστώθηκε κάποια βελτίωση το τελευταίο διάστημα.

Η λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μαρία Παύλου, παρουσιάζοντας ενδεικτικά κάποια από τα ευρήματα και της επισημάνσεις της έκθεσης, ανέφερε ότι είχαν διαπιστωθεί προβλήματα στον φορολογικό χειρισμό ΦΠΑ. Λόγω της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που παρείχαν εξυπηρέτηση σερβιρίσματος φαγητού σε τραπέζια, η κ. Παύλου είπε ότι παρατηρήθηκε πως εφαρμοζόταν μειωμένο ΦΠΑ ακόμα και όταν δεν πληρούνταν τα κριτήρια για κάτι τέτοιο.

Όπως είπε η κ. Παύλου, λόγω της δημιουργίας συνθηκών άνισου ανταγωνισμού εταιρεία κατέφυγε στο Δικαστήριο, όπου και δικαιώθηκε το 2019, αν και το Τμήμα Φορολογίας δεν ρύθμισε το ζήτημα αυτό μέχρι το 2022.

Αδυναμίες εντόπισε η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και στα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ακόμα και κατόπιν καταγγελιών. Η κ. Παύλου επεσήμανε, πάντως, ότι και η έλλειψη προσωπικού στο Τμήμα Φορολογίας συμβάλλει στο φαινόμενο των ελλιπών ελέγχων.

Ενδεικτικά, η κ. Παύλου ανέφερε ότι εντοπίστηκε περίπτωση εταιρείας για την οποία υπήρχαν καταγγελίες από το 2014 και στης οποίας τον φάκελο υπήρχαν καταχωρημένες ποινές από προηγούμενα έτη.

Επίσης, η ίδια εταιρεία, σε άλλη περίπτωση είχε διοργανώσει 30 εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπολογίστηκε ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι δεν πληρώθηκε ΦΠΑ για συναυλία με περίπου 3000 κόσμο.

Η κ. Παύλου σημείωσε ότι εντοπίστηκαν σοβαρές αδυναμίες στη φορολόγηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων γενικά στα κέντρα της περιοχής, τόσο όσον αφορά τον ΦΠΑ, όσο και για τον φόρο καλλιτεχνών.

Ο Βοηθός Εφόρου Φορολογίας αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης και στο θέμα της φορολόγησης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, λέγοντας ότι το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε με τη δημιουργία παγκύπριου μητρώου καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για να τύχουν χειρισμού οι περιπτώσεις αυτές.

Συγκεκριμένα, είπε ότι μόνο για το 2025 επιλέχθηκαν περίπου 200 καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για έλεγχο. Εξήγησε ότι η επιλογή των εκδηλώσεων γίνεται μέσω διαφημίσεων που δημοσιεύονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ότι έχει οριστεί συγκεκριμένος λειτουργός στο Τμήμα, που ασχολείται μόνο με το κομμάτι αυτό.

Εξάλλου, σύμφωνα με όσα ανέφερε και ο Ταμίας του Δήμου Λάρνακας, Αλέξανδρος Αναστασίου, ενώπιον της Επιτροπής, η διοργάνωση εκδηλώσεων οι οποίες δεν δηλώνονται ποτέ στην τοπική αρχή, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες, αποτελούν πονοκέφαλο και για τον Δήμο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δίνουν «μάχη» κάθε φορά για να τις εντοπίσουν. Σημείωσε, δε, ότι και οι υπηρεσίες του Δήμου ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις στην περιοχή Μακένζυ από διαφημίσεις σταέσα.

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής Υφυπουργείου Τουρισμού, Κώστας Κωνσταντίνου, επεσήμανε ότι η ιδιόμορφη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, λόγω του ότι οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν σε ακίνητα τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας και προέκυψαν ζητήματα με τις συμβάσεις που συνήψε ο κηδεμόνας για την παραχώρηση των ακινήτων αυτών, θα διευθετηθεί με το νέο καθεστώς που προωθείται για τη διαδικασία σύναψης νέων συμβάσεων. Εξέφρασε, δε, την πεποίθηση ότι το νομοσχέδιο για τους χώρους εστίασης θα δώσει νέο θεσμικό πλαίσιο για αδειοδότηση και παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, εκθείασε την παρουσία του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας στη συνεδρίαση, λέγοντας ότι έγινε μία εμπεριστατωμένη και αναλυτική ενημέρωση για τη δράση του Τμήματος. «Γίνεται οργανωμένη δουλειά και υπάρχουν ήδη δύο υπηρεσίες που ασχολούνται με ελέγχους για φοροδιαφυγή», σημείωσε, εξαίροντας τα αποτελέσματα του έργου τους και τα έσοδα που προκύπτουν για τη Δημοκρατία.

Αναφέρθηκε σε κενά που εντοπίστηκαν στον έλεγχο για διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σημειώνοντας ότι το Τμήμα Φορολογία προωθεί προγράμματα για να αντιμετωπιστεί και αυτό το ζήτημα, προσθέτοντας όμως ότι χρειάζεται χρόνος, χρήμα και οργάνωση. Τέλος, ο κ. Κουλίας αναφέρθηκε στην εισήγηση που υπέβαλε προς το Τμήμα Φορολογίας να θεωρείται πατριωτικό καθήκον η καταβολή φόρου και να βραβεύονται οι εταιρείες που το κάνουν.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, εξέφρασε την προσδοκία ότι με την εφαρμογή των επισταμένων ελέγχων θα πάψουν τα φαινόμενα φοροδιαφυγής. «Είναι σημαντικό πως ο νυν Έφορος Φορολογίας και το Τμήμα έχουν τώρα θεσπίσει ειδικές μονάδες ελέγχου, οι οποίες είναι άκρως αποδοτικές», είπε, υπογραμμίζοντας ότι το Τμήμα Φορολογίας φέρνει μεγάλα κεφάλαια στα ταμεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Θεωρώ πως και για τις θέσεις οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί και είναι γύρω στις 100 που αφορούν στο συγκεκριμένο θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις, αλλά κυρίως με τη φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να δοθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία στον Έφορο Φορολογίας, προκειμένου να είναι επιβεβαιωμένο ότι τέτοιες συμπεριφορές και τέτοια κρούσματα όπως αυτά που αναφέραμε, είτε καλλιτέχνες να πληρώνονται με μετρητά και να φεύγουν από την Κύπρο, είτε νυχτερινά κλαμπ τα οποία χρεώνουν και υπερχρεώνουν να φοροδιαφεύγουν, θα σταματήσουν να υφίστανται», κατέληξε η κ. Χαραλαμπίδου.

