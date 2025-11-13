Τύμπανα «πολέμου» στην παιδεία: Απορρίπτει το Σχέδιο Αξιολόγησης η ΟΕΛΜΕΚ και κατέρχεται σε στάση εργασίας

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ απορρίπτει το «αναθεωρημένο» Σχέδιο Κανονισμών του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 4 Νοεμβρίου 2025.

Η Οργάνωση υπογραμμίζει ότι το νέο κείμενο παραμένει ουσιαστικά ταυτόσημο με τα προηγούμενα, τα οποία απορρίφθηκαν τόσο από την ίδια όσο και από το 92% των καθηγητών στο δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου. Παράλληλα ανακοινώσει ότι θα κατέλθει σε στάση εργασίας στις 19 Νοεμβρίου.

Οι βασικοί λόγοι απόρριψης

Σύμφωνα με την ΟΕΛΜΕΚ:

Διατηρούνται διατάξεις με τις οποίες η Οργάνωση διαφωνεί, όπως η αριθμητική αξιολόγηση από διευθυντές, η επέκταση της κλίμακας αξιολόγησης, η συμμετοχή επιθεωρητών στη διαμορφωτική αξιολόγηση, η ετήσια διαδικασία και η αύξηση γραφειοκρατίας.* Κρίσιμες πτυχές του συστήματος – μεταξύ των οποίων τα κριτήρια αξιολόγησης, οι διαδικασίες μετ-αξιολόγησης και τα κριτήρια για αποσπασμένους εκπαιδευτικούς – δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.* Οι οικονομικές ρυθμίσεις χαρακτηρίζονται «ελλιπείς», με την ΟΕΛΜΕΚ να σημειώνει ότι το 75% του κόστους των €12,9 εκατ. αφορά την αύξηση των επιθεωρητών, χωρίς ουσιαστική στήριξη στα νέα καθήκοντα των εκπαιδευτικών.

Απεργιακά μέτρα

Μπροστά στην άρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Βουλής να αποσύρουν ή να παγώσουν τη συζήτηση των Κανονισμών, το Κ.Δ.Σ. αποφάσισε:

Στάση εργασίας** από τις 7:30 έως τις 11:00 το πρωί, την **Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025**, ημέρα έναρξης της κατ’ άρθρο συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.* **Εκδήλωση διαμαρτυρίας** στις 9:00 π.μ. έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει ότι θα αξιολογήσει τα επόμενα βήματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνέχιση ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.