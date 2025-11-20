Η AWS ανακοινώνει το Fastnet, νέο υπερατλαντικό καλώδιο υψηλής χωρητικότητας που συνδέει τις ΗΠΑ με την Ιρλανδία

Η Amazon Web Services (AWS) ανακοινώνει το Fastnet, ένα νέο, υπερσύγχρονο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών που θα συνδέει το Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών με το Κάουντι Κορκ της Ιρλανδίας. Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028, προσφέροντας στους πελάτες της εταιρείας σημαντική ενίσχυση της συνδεσιμότητας μέσω ενός νέου διαύλου δεδομένων με μοναδικά σημεία προσαιγιάλωσης, ώστε οι υπηρεσίες να συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμη και σε περίπτωση προβλήματος σε άλλα υποθαλάσσια καλώδια. Η αυξημένη αυτή ανθεκτικότητα του δικτύου θα βελτιώσει τη διεθνή συνδεσιμότητα και θα ανταποκριθεί στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστικό νέφος και τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω διαφοροποίησης του συστήματος

Το Fastnet είναι ένα υπερατλαντικό καλωδιακό σύστημα σχεδιασμένο με δύο στρατηγικά σημεία προσαιγιάλωσης, τα οποία προσφέρουν κρίσιμη διαφοροποίηση διαδρομής, αποφεύγοντας τους παραδοσιακούς άξονες των υποθαλάσσιων καλωδίων.

Αυτή η στρατηγική τοποθέτηση ενισχύει το δίκτυο με δύο τρόπους: παρέχει εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση που άλλα καλώδια αντιμετωπίσουν προβλήματα και δημιουργεί μια υποδομή ικανή να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες του υπολογιστικού νέφους (cloud computing), της τεχνητής νοημοσύνης και των edge εφαρμογών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες της AWS, όπως το Amazon CloudFront και το AWS Global Accelerator.

Το σύστημα Fastnet ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία οπτικής δρομολόγησης και branching units, σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει μελλοντικές ανάγκες τοπολογίας. Η υπερσύγχρονη αυτή μονάδα είναι στρατηγικά τοποθετημένη στη διαδρομή του καλωδίου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ανακατεύθυνση δεδομένων προς μελλοντικά σημεία προσαιγιάλωσης καθώς οι ανάγκες του δικτύου εξελίσσονται.

Με σχεδιαστική χωρητικότητα που ξεπερνά τα 320 terabits ανά δευτερόλεπτο (Tbps), το Fastnet θα ενσωματωθεί απευθείας στο παγκόσμιο δίκτυο της AWS. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτής της χωρητικότητας, το σύστημα θα μπορούσε να μεταδώσει ολόκληρη την ψηφιοποιημένη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου τρεις φορές κάθε δευτερόλεπτο ή να προβάλει ταυτόχρονα 12,5 εκατομμύρια ταινίες υψηλής ευκρίνειας (HD). Η ενσωμάτωση αυτή επιτρέπει ταχεία αναδρομολόγηση δεδομένων και πολλαπλά επίπεδα εφεδρείας, διασφαλίζοντας έτσι αδιάλειπτη λειτουργία για τους πελάτες.

Μέσω του Fastnet, οι πελάτες επωφελούνται από ασφαλή, μακροπρόθεσμη χωρητικότητα και δυνατότητα ταχείας επέκτασης του εύρους ζώνης για τις πιο κρίσιμες λειτουργίες τους, από τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) και τις cloud-native εφαρμογές, έως την προηγμένη έρευνα, τη διατλαντική επιχειρηματική συνδεσιμότητα και το διεθνές εμπόριο.

Ενίσχυση της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών

Τα έργα υποδομής τέτοιας κλίμακας έχουν επιτυχία μόνο όταν υλοποιούνται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες. Από την πρώτη στιγμή, η AWS είχε στενή συνεργασία με τοπικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κατοίκους τόσο στο Μέριλαντ όσο και στο Κάουντι Κορκ, προκειμένου να κατανοήσει τι σημαίνει επιτυχία για αυτούς.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της προς αυτές τις κοινότητες, η AWS δημιουργεί Ταμεία Κοινωνικής Συνεισφοράς τόσο για την Ανατολική Ακτή του Μέριλαντ όσο και για την τοπική κοινότητα του Κάουντι Κορκ. Με βάση τον σχεδιασμό, η εταιρεία θα συνεργαστεί άμεσα με τους τοπικούς φορείς για να εντοπίσει και να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητες κάθε περιοχής. Τα ταμεία αυτά, που θα βασίζονται στην ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, θα μπορούν να υποστηρίξουν πλήθος δράσεων, όπως προγράμματα βιωσιμότητας και περιβάλλοντος, υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, εκπαίδευση STEM,ανάπτυξη δεξιοτήτων για το μέλλον, οικονομική ανάπτυξη και καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων, καθώς και δράσεις που προάγουν την ένταξη, τη διαφορετικότητα και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.

«Το νέο υπερατλαντικό υποθαλάσσιο καλώδιο Fastnet της Amazon αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο ψηφιακό μέλλον της Ιρλανδίας, συμβάλλοντας στην επόμενη γενιά καινοτομίας στο υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και την τεχνητή νοημοσύνη,» δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Micheál Martin. «Συνδέοντας το Κάουντι Κορκ με το Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ιρλανδία θα εξελιχθεί σε πραγματική πύλη της Ευρώπης για τα υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά καλώδια. Η επένδυση αυτή θα ενισχύσει τη διεθνή μας συνδεσιμότητα, θα ενδυναμώσει την ανθεκτικότητα των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας».

«Η κατασκευή του πρώτου υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών στην ιστορία του Μέριλαντ είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα έργο ευρυζωνικής σύνδεσης· αποτελεί βήμα για την καθιέρωση του Μέριλαντ ως παγκόσμιου κόμβου καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας,» δήλωσε ο Κυβερνήτης του Μέριλαντ, Wes Moore. «Για να αναπτύξουμε την οικονομία μας, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις βιομηχανίες του μέλλοντος. Και σε αυτό ακριβώς μας βοηθάει το εν λόγω έργο να πετύχουμε, σε συνεργασία με ηγέτες που έχουν ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες και πραγματική δέσμευση για κοινωνική προσφορά».

Δημιουργώντας την επόμενη γενιά παγκόσμιας υποδομής

Η παγκόσμια υποδομή της AWS εκτείνεται σε 38 Γεωγραφικές Περιοχές και 120 Ζώνες Διαθεσιμότητας, με προγραμματισμένα σχέδια για τη δημιουργία 10 επιπλέον Ζωνών Διαθεσιμότητας και 3 νέων regions AWS. Το δίκτυο αυτό συνδέεται με περισσότερο από 9 εκατομμύρια χιλιόμετρα χερσαίων και υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών, απόσταση αρκετή για να φτάσει από τη Γη στη Σελήνη και πίσω περισσότερες από 11 φορές, διαθέτοντας ενσωματωμένη εφεδρεία σε κάθε επίπεδο.

Το δίκτυο της AWS ενσωματώνει αυτοματοποιημένα εργαλεία διαχείρισης, τα οποία παρακολουθούν συνεχώς την υγεία του δικτύου και επιλύουν αυτόματα το 96% των περιστατικών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω υπηρεσιών όπως το Elastic Load Balancing, το Amazon EC2 Auto Scaling και το Amazon CloudWatch. Το σύστημα παρακολούθησης κίνησης σε πραγματικό χρόνο εξασφαλίζει ότι η κίνηση των πελατών δρομολογείται πάντα μέσω της πιο διαθέσιμης και αποδοτικής διαδρομής.

Καθώς οι ψηφιακές υπηρεσίες αποτελούν ολοένα και πιο αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας, οι οργανισμοί βασίζονται στην αδιάλειπτη και σταθερή πρόσβαση σε υπηρεσίες cloud για τις πιο κρίσιμες λειτουργίες τους. Η δυνατότητα να διατηρείται απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών δεν αφορά μόνο την ταχύτητα· αφορά την ύπαρξη ασφαλών και αξιόπιστων διαδρομών για τη ροή των δεδομένων ανάμεσα στις ηπείρους.

Από το 2006, η AWS έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία και λειτουργία της πιο ασφαλούς, αξιόπιστης και εκτεταμένης υποδομής cloud στον κόσμο. Το Fastnet αποτελεί κομβικό ορόσημο σε αυτή τη συνεχή δέσμευση και αντιπροσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό καλωδιακό σύστημα· είναι η υποδομή πάνω στην οποία “ταξιδεύει” το παγκόσμιο διαδίκτυο, επιτρέποντας στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητά τους.

Με την ενίσχυση της διαφοροποίησης και της ανθεκτικότητας, την επέκταση της χωρητικότητας του δικτύου και τις επενδύσεις στις τοπικές κοινωνίες, η AWS συνεχίζει να χτίζει τα θεμέλια για την επόμενη γενιά του cloud computing και της ψηφιακής καινοτομίας.