Δαμιανού στον Πολίτη 107,6: «Η νομοθεσία είναι καθαρή σιόνιν – Δεν απαιτείται γνωμάτευση για να τεθεί δήμαρχος σε αργία»

Ευθείες αιχμές για καθυστερήσεις και μη εφαρμογή της νομοθεσίας άφησε ο Άριστος Δαμιανού, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτής του ΑΚΕΛ, σε παρέμβασή του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», αναφορικά με το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου και το ενδεχόμενο αργίας δημάρχων που τελούν υπό ποινική διερεύνηση.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη πρόνοια ψηφίστηκε ομόφωνα, ακριβώς για να τερματιστεί το φαινόμενο αιρετών αξιωματούχων να παραμένουν στη θέση τους «σαν να μη συμβαίνει τίποτα», ενώ ερευνώνται για σοβαρά ποινικά αδικήματα. «Αυτό από μόνο του λέει πολλά για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη χρηστή διοίκηση και τη δεοντολογία», σημείωσε.

Ο κ. Δαμιανού ξεκαθάρισε ότι το άρθρο 113 δίνει σαφή εξουσία στον Υπουργό Εσωτερικών να θέτει σε αργία δημάρχους, αντιδημάρχους ή δημοτικούς συμβούλους, από τη στιγμή που υπάρχει ποινική έρευνα για συγκεκριμένα αδικήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης τριών ετών και άνω. «Δεν απαιτείται ούτε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας ούτε οποιαδήποτε άλλη έγκριση για να ενεργοποιηθεί το άρθρο. Είναι ένα εργαλείο που δώσαμε συνειδητά για να προστατεύσουμε τους θεσμούς», υπογράμμισε.

Ασκώντας κριτική στους χειρισμούς των αρμόδιων Αρχών, έκανε λόγο για «κρυφτούλι» και καθυστερήσεις, τονίζοντας ότι «δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από μια ξεκάθαρη απάντηση της Αστυνομίας ότι υπάρχει ποινική έρευνα – τελεία». Όπως είπε, η καθυστέρηση στην απάντηση επιστολής του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ και έντεκα ημέρες «δεν μπορεί να συνεχίζεται», προσθέτοντας ότι «το γαϊτανάκι αυτό πρέπει να τελειώσει».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών επανέλαβε ότι το τεκμήριο της αθωότητας είναι απολύτως σεβαστό και ότι μόνο τα δικαστήρια αποφαίνονται για ποινικές ευθύνες. Ωστόσο, τόνισε πως «σε επίπεδο διοικητικής και πολιτικής απόφασης, η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και πρέπει να εφαρμόζεται», προειδοποιώντας ότι η μη εφαρμογή της απαξιώνει περαιτέρω τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα.

Αναφερόμενος σε περιπτώσεις που η ποινική διερεύνηση ξεκίνησε πριν την ψήφιση της νομοθεσίας, ο κ. Δαμιανού διευκρίνισε ότι ο νόμος ισχύει από τον Μάρτιο του 2022 και εφαρμόζεται από τη στιγμή που υπάρχει εν εξελίξει έρευνα κατά τη διάρκεια ισχύος του. «Είναι τόσο απλά τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις όπου το άρθρο 113 θα έπρεπε ήδη να είχε ενεργοποιηθεί.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Άριστου Δαμιανού στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: