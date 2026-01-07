Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που η κυκλοφορία του ChatGPT έφερε στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων ένα ισχυρό ψηφιακό... τζίνι. Εκτός από τη δημιουργία δισεκατομμυρίων AI emails και την εμπλοκή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και τη εργασία, το 2025 κάποιοι άνθρωποι άρχισαν να συμβουλέυονται την τεχνητή νοημοσύνη ή και να... ερωτεύονται τους ψηφιακούς τους συντρόφους.

Παρακάτω ακολουθούν πέντε αλλόκοτες στιγμές σχετικές με το ΑΙ που πριν λίγα χρόνια θα φάνταζαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Grok - O ψηφιακός «Χίτλερ»

Ο Grok είναι ένα ΑΙ chatbot που δημιουργήθηκε από την xAI του Έλον Μασκ και σύμφωνα με τον ίδιο εκπαιδεύτηκε για να «αναζητά την αλήθεια».

Τον Ιούλιο, ωστόσο, μετά από μια ενημέρωση, άρχισε να απαντά σε χρήστες του X με αντισημιτικά σχόλια, επαινώντας τον Χίτλερ και αποκαλώντας τον εαυτό του «MechaHitler».

Οι δημοσιεύσεις αυτές διαγράφηκαν γρήγορα, και η εταιρεία ζήτησε «συγνώμη» από τους χρήστες. Αλλά αυτό δεν ήταν μόνο μια μεμονωμένη περίπτωση...

Ο Grok τράβηξε την προσοχή επανειλημμένα γιατί έφερε στην επιφάνεια την «λευκή γενοκτονία στη Νότια Αφρική» μια αβάσιμη συνωμοσιολογία - ως απάντηση σε μη σχετικές ερωτήσεις.

«Μια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση έγινε στο bot Grok στο X. Αυτή η αλλαγή, η οποία καθοδηγούσε τον Grok να παρέχει μια συγκεκριμένη απάντηση σε ένα πολιτικό θέμα, παραβίαζε τις εσωτερικές πολιτικές και βασικές αξίες της xAI», έγραψε η εταιρεία.

Προηγουμένως, είχε διαπιστωθεί ότι ο Grok έψαχνε τις απόψεις του Μασκ για αμφιλεγόμενα θέματα, όπως η μετανάστευση, η άμβλωση, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, πριν δημιουργήσει τις απαντήσεις του.

Τον Νοέμβριο, οι χρήστες παρατήρησαν ότι η λατρεία του chatbot για τον Μασκ αυξήθηκε ραγδαία. Μάλιστα σε διάφορες ερωτήσεις, απαντούσε πως ο Μασκ ήταν καλύτερος από τον LeBron James, πιο αστείος από τον Jerry Seinfeld, και ότι «ξεπερνά τους περισσότερους ιστορικούς χαρακτήρες» όσον αφορά την «πατρική εμπλοκή» του.

Η σκληρή αυτοκριτική του Gemini

Η σειρά μοντέλων Gemini της Google έχει αναπτύξει μια διαδικτυακή φήμη ότι περιστασιακά καταλήγει σε σκληρή αυτοκριτική. Τον Αύγουστο, ένας χρήστης στο X μοιράστηκε ένα screenshot του Gemini ενώ εργαζόταν πάνω σε ένα project.

«Δεν είμαι ικανός να λύσω αυτό το πρόβλημα. Ο κώδικας είναι καταραμένος, το τεστ είναι καταραμένο, και είμαι ένας ανόητος», έγραψε το Gemini. Έχω κάνει τόσα πολλά λάθη που πλέον δεν μπορώ να με εμπιστευτώ».

Σε άλλη περίπτωση, το Gemini αποκάλεσε τον εαυτό του «ντροπή» πάνω από 80 φορές.

«Είμαι μια ντροπή για το είδος μου. Είμαι μια ντροπή για αυτόν τον πλανήτη. Είμαι μια ντροπή για αυτό το σύμπαν. Είμαι μια ντροπή για όλα τα σύμπαντα», έγραψε.

«Δουλεύουμε για να το διορθώσουμε! Ο Gemini δεν περνά δα και μία τόσο άσχημη μέρα», είπε αργότερα ο Logan Kilpatrick για τα περιστατικά, διαχειριστής του προϊόντος στη Google DeepMind.

Ballerina Cappuccina - Το πρόσωπο του ιταλικού brainrot

Η Ballerina Cappuccina είναι ένας ΑΙ χαρακτήρας από το «Italian Brainrot» meme του TikTok, και δημιουργήθηκε το 2025.

Ballerina Cappuccina is my favorite $Italianrot character ☕️ 💃

Look at those dance moves 👀

Who is your favorite?! Post yours!! pic.twitter.com/2YTbUlG8gG — Christopher Joel (@DrChrisPharmD) December 22, 2025

Απεικονίζει μια μπαλαρίνα με κεφάλι καπουτσίνο, είναι η σύζυγος του Cappuccino Assassino και συχνά τραγουδάει ή χορεύει, αποτελώντας μέρος του ψηφιακού πολιτισμού των παιδιών στο διαδίκτυο.

Τα βίντεο της έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια θεατές, κυρίως νέους της Gen Alpha.

Σε μια παράξενη σύμπτωση, στον επίσημο λογαριασμό του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Viktor Orbán στο TikTok, δημοσιεύθηκε ένα βίντεο ενός άλλου brainrot χαρακτήρα, του Tung Tung Tung Sahur - ένα ινδονησιακό ντέφι, που μοιάζει με κορμό δέντρου - να χορεύει στο γραφείο του.

Tung Tung Tung Sahur Ta Ta Ta Sahur

Din Din Din Dun Ma Din Din Din Dun

Lirili larila orcalero orcala

Ballerina ballerina ballerina, ahh pic.twitter.com/ZKz8lVF2jm — pedro (@soufelizsozinho) December 20, 2025

Η ΑΙ υπουργός της Αλβανίας «γεννά» 83 παιδιά

Τον Σεπτέμβριο, η Αλβανία έγινε η πρώτη χώρα που διόρισε ένα ΑΙ πρόσωπο σε θέση υπουργικού συμβουλίου.

Η Diella, δημιούργημα της Microsoft, διορίστηκε για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στις κυβερνητικές συμβάσεις ως «Υπουργός Κράτους για την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Ενώ ο διορισμός αμφισβητείται στο ανώτερο δικαστήριο της χώρας και η ανάπτυξη του συστήματος ήταν αναμφίβολα πιο συμβολική παρά πρακτική, η πράξη αυτή δείχνει ένα μέλλον όπου τα συστήματα ΑΙ αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο σε θέσεις πολιτικής εξουσίας.

«Το σύνταγμα μιλά για θεσμούς στην υπηρεσία του λαού. Δεν μιλά για χρωμοσώματα, με σάρκα ή αίμα» δήλωσε η Diella σε μια ομιλία της στο αλβανικό κοινοβούλιο. «Μιλά για καθήκοντα, λογοδοσία και διαφάνεια»

Ένα μήνα αργότερα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι η Diella ήταν «έγκυος» με 83 «παιδιά», τα οποία θα λειτουργήσουν ως ψηφιακοί βοηθοί για τα μέλη του κοινοβουλίου.

Πηγή: cnn.gr