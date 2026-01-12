Το smartphone σας διαθέτει ανιχνευτή μετάλλων - Δείτε πώς να τον χρησιμοποιείτε

Τα smartphones είναι γεμάτα με αισθητήρες και εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για λειτουργίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Για παράδειγμα, ο αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό της αυτόματης φωτεινότητας. Ένα άλλο είναι το γυροσκόπιο που αντιλαμβάνεται την αλλαγή κλίσης της συσκευής και επιτρέπει την αυτόματη περιστροφή. Υπάρχουν όμως και άλλα, όπως το βαρόμετρο που χειρίζεται τις μετρήσεις υψομέτρου, τα οποία είναι λιγότερο γνωστά στον μέσο χρήστη. Κι όμως βρίσκονται μέσα… στην τσέπη μας.

Με τη βοήθεια κατάλληλων εφαρμογών, οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να δώσουν δυνατότητες που δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ. Και ναι, η ανίχνευση μετάλλων είναι μία από αυτές. Αξιοποιώντας τον κατάλληλο αισθητήρα, εφαρμογές ανιχνευτών μετάλλων που είναι ευρέως διαθέσιμες στο iOS App Store και στο Google Play Store, μπορούν να κάνουν τους κατόχους των τηλεφώνων μικρούς μεταλλοθήρες!

Πώς το τηλέφωνό σας ανιχνεύει μεταλλικά αντικείμενα

Ο αισθητήρας αυτός λοιπόν υπάρχει μέσα στο κινητό σας και λέγεται μαγνητόμετρο. Τον αξιοποιούμε μάλιστα σχεδόν καθημερινά στις εξής λειτουργίες:

Ψηφιακή πυξίδα: Βοηθά στην πλοήγηση, την πεζοπορία ή τον προσανατολισμό σε χάρτες. Λειτουργεί ακόμη και χωρίς GPS ή διαδίκτυο.

Εφαρμογές πλοήγησης και επαυξημένης πραγματικότητας: Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το GPS και το γυροσκόπιο για βελτίωση της πλοήγησης στροφή προς στροφή ή ευθυγράμμιση αντικειμένων επαυξημένης πραγματικότητας με τον πραγματικό κόσμο.

Το μαγνητόμετρο τροφοδοτεί την ψηφιακή πυξίδα ανιχνεύοντας το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη. Με βάση τις μετρήσεις, το τηλέφωνό σας μπορεί να βρει τον βορρά και τον νότο και να ανιχνεύσει τη σχετική θέση της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο η συσκευή σας γνωρίζει για παράδειγμα προς ποια κατεύθυνση είστε στραμμένοι κατά την πλοήγηση στους Χάρτες Apple ή Google.

Στα smartphone, τα μαγνητόμετρα μετρούν την ισχύ του μαγνητικού πεδίου της Γης κατά μήκος των αξόνων X, Y και Z. Αν και το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη αλλάζει ανά μεγάλες χρονικές περιόδους, σε μικρά χρονικά διαστήματα, η ισχύς του παραμένει σχετικά σταθερή. Ως εκ τούτου, όταν ορισμένοι τύποι μαγνητικών συσκευών έρχονται κοντά στο τηλέφωνό σας, οι κορυφώσεις του μαγνητόμετρου αυξάνονται σε σχέση με τη γραμμή βάσης του πλανήτη, υποδεικνύοντας έτσι ότι ένα κομμάτι μετάλλου είναι πράγματι πολύ κοντά στο smartphone σας.

Μια ακούσια λειτουργία που μπορεί να γίνει χρήσιμη

Για τις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές, αυτή είναι μια ακούσια συνέπεια του τρόπου λειτουργίας των μαγνητόμετρων. Μάλιστα αυτή προκαλεί παρεμβολές που διαταράσσουν την ακρίβεια μιας ψηφιακής πυξίδας ή εφαρμογής πλοήγησης στο smartphone σας. Ωστόσο, αν θέλετε να αξιοποιήσετε πραγματικά το μαγνητόμετρο του κινητού σας, υπάρχει τρόπος.

Υπάρχουν ειδικές εφαρμογές που χρησιμοποιούν το μαγνητόμετρο ενός τηλεφώνου ειδικά για αυτήν την περίπτωση χρήσης. Αυτές οι εφαρμογές ανιχνεύουν μια απόκριση από ένα μαγνητικό υλικό και, όταν λαμβάνουν μια έντονη ένδειξη, ενδέχεται να δονούνται ή να εμφανίζουν κορυφώσεις.

Τελικά είναι ένα smartphone όντως ανιχνευτής μετάλλων;

Η απάντηση που δίνουν οι ειδικοί είναι πως ένα smartphone μπορεί να ανιχνεύσει μεταλλικά αντικείμενα, αλλά τεχνικά δεν είναι ανιχνευτής μετάλλων. Κι αυτό δεν είναι απλά ένας σχολαστικός διαχωρισμός των ειδικών.

Οι ανιχνευτές μετάλλων είναι συσκευές κατασκευασμένες να λειτουργούν ενεργητικά. Στέλνουν κύματα ή παλμούς σε μια δεδομένη κατεύθυνση, αναζητώντας μετατοπίσεις και διασπορά ρεύματος. Εάν ένας ανιχνευτής μετάλλων στείλει έναν παλμό στο έδαφος και αυτός εξασθενήσει ή αποσυντεθεί, αυτή η αλλαγή οφείλεται σε ένα μεταλλικό αντικείμενο που βρίσκεται από κάτω.

Τα μαγνητόμετρα ακολουθούν την αντίθετη προσέγγιση. Αντί να στέλνουν σήματα και να περιμένουν αλλαγές ή μετατοπίσεις, ανιχνεύουν ανωμαλίες στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Επειδή ο πλανήτης έχει ένα βασικό μαγνητικό πεδίο, τα μαγνητόμετρα δεν είναι πολύ καλά στην ανίχνευση μικρών αντικειμένων και δεν μπορούν να ανιχνεύσουν μη σιδηρούχα μέταλλα. Αντίθετα, υπερέχουν στην ανίχνευση μεγάλων, σιδηρούχων μετάλλων.

Για παράδειγμα στην παραπάνω φωτογραφία που έχει αναρτήσει συντάκτης του ιστότοπου makeuseof.com, βλέπετε το μαγνητόμετρο του τηλεφώνου να ανεβαίνει σε ακραία επίπεδα όταν βρίσκεται κοντά σε ένα ηχείο σταθερού υπολογιστή. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ηχεία και τα ακουστικά τροφοδοτούνται εν μέρει από μεγάλους μαγνήτες. Ένα μικρό μεταλλικό στυλό, ωστόσο, είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί και να εντοπιστεί.

Πηγή: iefimerida.gr