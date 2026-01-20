«Μποτιλιάρισμα» γύρω από τη Γη: Η Κίνα κατέθεσε σχέδια για την εκτόξευση πάνω από 200.000 δορυφόρων

Η Κίνα κατέθεσε σχέδια για περισσότερους από 200.000 δορυφόρους στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στον διαστημικό της ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ.

Η αποκάλυψη έγινε μέσω κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης και ακολουθεί μια σειρά αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέσω του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής της χώρας, αναφέρει το Orbital Today. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν δύο προτεινόμενες μεγα-συστοιχίες δορυφόρων με τις ονομασίες CTC-1 και CTC-2, με συνολικό αριθμό που ξεπερνά τα 210.000 διαστημικά σκάφη. Tα συστήματα αυτά προορίζονται να παρέχουν ευρυζωνική συνδεσιμότητα, μετάδοση δορυφορικών δεδομένων και υπηρεσίες εντοπισμού θέσης.

Παρότι οι αιτήσεις προς την ITU δεν επιβεβαιώνουν ότι όλοι οι δορυφόροι που περιλαμβάνονται σε αυτές θα κατασκευαστούν τελικά, λειτουργούν ως διεκδίκηση φάσματος συχνοτήτων και τροχιακών θέσεων. Βάσει των κανονισμών της ITU, τα κράτη-μέλη οφείλουν να καταχωρίζουν εκ των προτέρων τα προτεινόμενα συστήματά τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν διεθνή δικαιώματα συντονισμού και να μειώσουν τον κίνδυνο παρεμβολών με άλλα δορυφορικά δίκτυα.

Το κινέζικο Guowang και το Starlink του Μασκ

Για να συνειδητοποιήσει κανείς το μέγεθος των κινεζικών φιλοδοξιών, αρκεί να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα ο αριθμός των δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη αυτή τη στιγμή είναι περίπου 15.000. Από αυτούς οι 6.000 ανήκουν στη SpaceX του Ίλον Μασκ και αποτελούν μέρος του δικτύου Starlink, που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στην αγορά του δορυφορικού Ίντερνετ. Τα σχέδια της SpaceX είναι να φτάσει το Starlink τους 42.000 δορυφόρους, αλλά και πάλι η αίτηση των Κινέζων αφορά πενταπλάσιο αριθμό.

Η Κίνα έχει ήδη αναπτύξει αρκετά μεγάλα δίκτυα δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Το πρόγραμμα Guowang είναι το κινεζικό αντίστοιχο του Starlink και του OneWeb. Οι νέες αιτήσεις επεκτείνουν αυτό το σχέδιο σε πρωτοφανή κλίμακα, αν και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιοκτησία των συστημάτων, το χρονοδιάγραμμα εκτοξεύσεων ή την ακριβή κατανομή των τροχιών.

Κινέζοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι αιτήσεις αποτελούν μέρος μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας στις διαστημικές επικοινωνίες και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πολλαπλές γενιές δορυφόρων

Αναλυτές εκτός Κίνας εκτιμούν ότι οι τεράστιοι αριθμοί που δηλώνονται πιθανότατα αντιπροσωπεύουν διεκδικήσεις δυναμικότητας για πολλαπλές γενιές δορυφόρων και όχι ένα ενιαίο σχέδιο άμεσης ανάπτυξης. Κάθε αίτηση λειτουργεί συνήθως ως κράτηση συχνοτήτων και τροχιακών πόρων, η οποία μπορεί να χρειαστεί χρόνια για να υλοποιηθεί.

Τα πρόσφατα στοιχεία για τον ρυθμό εκτοξεύσεων της Κίνας δείχνουν ότι μια σταδιακή ανάπτυξη είναι πιο πιθανή, υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη εξέλιξη επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων και από την εγχώρια ανάπτυξη γραμμών παραγωγής μικρών δορυφόρων.

cnn.gr