Η Κομισιόν κατηγορεί τη Meta για αποκλεισμό ανταγωνιστών ΤΝ μέσω WhatsApp

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην αποστολή Δήλωσης Αιτιάσεων προς τη Meta, κατηγορώντας την για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Meta, μέσω της αλλαγής πολιτικής στην πλατφόρμα αποστολής μηνυμάτων WhatsApp, αποκλείει τους βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) τρίτων μερών, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των βοηθών ΤΝ.

Στις 15 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, η Meta ανακοίνωσε ενημέρωση των Όρων Επιχειρηματικών Λύσεων του WhatsApp, απαγορεύοντας ουσιαστικά την πρόσβαση βοηθών ΤΝ γενικής χρήσης τρίτων μερών. Από τις 15 Ιανουαρίου 2026, ο μόνος διαθέσιμος βοηθός ΤΝ στο WhatsApp είναι το Meta AI, με τους ανταγωνιστές να αποκλείονται από την πλατφόρμα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η συγκεκριμένη αλλαγή παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη στην αγορά.

Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η Κομισιόν καταλήγει προκαταρκτικά στο συμπέρασμα ότι η Meta κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά εφαρμογών επικοινωνίας καταναλωτών, ιδίως μέσω του WhatsApp, και ως εκ τούτου ο αποκλεισμός των βοηθών ΤΝ τρίτων θεωρείται κατάχρηση αυτής της θέσης, καθώς το WhatsApp αποτελεί κρίσιμο σημείο εισόδου για την προσέγγιση των καταναλωτών από γενικούς βοηθούς ΤΝ. Η Επιτροπή προειδοποιεί για κίνδυνο δημιουργίας εμποδίων εισόδου και περιθωριοποίησης μικρότερων ανταγωνιστών.

Η αποστολή της Δήλωσης Αιτιάσεων από μεριάς της Κομισιόν δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας, αλλά δίνει στη Meta τη δυνατότητα να απαντήσει στις ανησυχίες του εκτελεστικού βραχίονα της Ένωσης, η οποία εξετάζει την επιβολή προσωρινών μέτρων για την αποφυγή σοβαρής ζημίας στον ανταγωνισμό, με εξαίρεση την Ιταλία, όπου η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού έχει ήδη επιβάλει προσωρινά μέτρα στη Meta από τον Δεκέμβριο του 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ