Ο Έρχιουρμαν απαντά στις επικρίσεις της ε/κ πλευράς: «Δεν θα συμμετάσχουμε σε blame game»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι παρατηρεί ορισμένες επικριτικές δηλώσεις που προέρχονται, όπως υποστήριξε, από την ελληνοκυπριακή ηγεσία.

Δεν πρόκειται να εμπλακεί σε «παιχνίδια επίρριψης ευθυνών» μέσω του Τύπου, δήλωσε ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ο Τ/κ ηγέτης σημείωσε ότι είχε διαμηνύσει εξ αρχής πως δεν προτίθεται να εισέλθει σε μια διαδικασία αλληλοκατηγοριών, προσθέτοντας πως «εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας με υπομονή, ψυχραιμία, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα».

ΚΥΠΕ

