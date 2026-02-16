Δικηγόρος Κενάν Αγιάζ: «Συνεχίζεται στο ΕΔΑΔ ο αγώνας του»

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεχίζεται η υπόθεση του Κούρδου ακτιβιστή Κενάν Αγιάζ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος του, Ευστάθιος Ευσταθίου.

«Έπειτα από 3,5 χρόνια στέρησης της ελευθερίας του, ο Κενάν Αγιάζ έχει αποφυλακιστεί. Η αποφυλάκισή του είναι μεν σημαντική εξέλιξη και βήμα, αλλά δεν είναι το τέλος της υπόθεσης του κουρδικού λαού. Η υπόθεση του Κενάν Αγιάζ συνεχίζει να εκκρεμεί στο ΕΔΑΔ και η πλήρης δικαίωση του ιδίου παραμένει το ζητούμενο», ανέφερε ο κ. Ευσταθίου.

Όπως διευκρίνισε, εκκρεμεί η προσφυγή που καταχωρίστηκε στο ΕΔΑΔ αμέσως μετά την απόρριψη σχετικής έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης που του επέφερε την επιβολή ποινής φυλάκισης των τεσσάρων χρόνων και τριών μηνών. «Η προσφυγή πραγματεύεται ζητήματα δίκαιης δίκης στη βάση της Σύμβασης, αλλά και του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι. Αναμένεται σύντομα απόφαση κατά πόσο γίνεται αποδεκτή η προσφυγή, στον βαθμό που εξετάζεται σε πρώτη φάση από το ΕΔΑΔ», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι ο Κενάν Αγιάζ, με βάση και την απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου και με βάση τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες, δεν έχει απωλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας που του χορήγησε η Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα, του έχει ανανεωθεί η άδεια διαμονής του και εξακολουθεί να χαίρει της διεθνούς προστασίας, όντας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Όπως συνεχίζεται ο νομικός αγώνας για τη δικαίωση, ο ίδιος ο Κενάν Αγιάζ συνεχίζει και τον αγώνα για μια ελεύθερη Κύπρο και ένα ελεύθερο Κουρδιστάν», είπε ο κ. Ευσταθίου.

Ερωτηθείς πώς βίωσε την όλη υπόθεση ο ίδιος ο Κενάν Αγιάζ, ο κ. Ευσταθίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι ο Αγιάζ είναι «ένας σπουδαίος άνθρωπος, ιδεολόγος, που έχει κατηχήσει πολύ κόσμο, και Κούρδους και Ευρωπαίους». Πρόσθεσε ότι ο ίδιος θεωρεί ότι με την αποφυλάκισή του «δεν έχει τελειώσει τίποτε. Το τέλος θα έρθει όταν επιτευχθούν οι στόχοι που έχει ο κουρδικός λαός».

Πρόσθεσε ότι τα μάτια του τώρα είναι στραμμένα στη βορειοανατολική Συρία, «στη Ροζάβα και στη γενοκτονία που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Ο ίδιος ο Κενάν Αγιάζ ατενίζει το μέλλον με μια αισιοδοξία, ότι στο τέλος της ημέρας το Κουρδιστάν και η Κύπρος, που θεωρεί δεύτερη του πατρίδα, θα ελευθερωθούν».

Πηγή: ΚΥΠΕ