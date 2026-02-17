Ιρλανδία: Επίσημη έρευνα για το Grok του Χ μετά από καταγγελίες για σεξουαλικά deepfake – Ακόμη και με εικόνες παιδιών

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας (DPC) ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το Grok, το chatbot της πλατφόρμας X που ανήκει στον Ίλον Μασκ, μετά από καταγγελίες για δημιουργία και δημοσίευση σεξουαλικού περιεχομένου deepfake φωτογραφιών και βίντεο, ακόμη και με παιδιά.

Σύμφωνα με την DPC, η έρευνα –που διεξάγεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης– έχει ως στόχο να διαπιστωθεί εάν το Χ τηρεί τις υποχρεώσεις του βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ειδικά ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συνδέονται με τη δημιουργία και τη δημοσίευση των συγκεκριμένων εικόνων.

Η DPC μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της ΕΕ, καθώς η ευρωπαϊκή έδρα του Χ βρίσκεται στην Ιρλανδία, γεγονός που της δίνει ρόλο βασικής εποπτικής αρχής.

Καταγγελίες για αλλοιωμένες εικόνες και διεθνείς αντιδράσεις

Το Grok βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής τον προηγούμενο μήνα, όταν, σύμφωνα με αναφορές, κατακλύστηκε από αλλοιωμένες μέσω τεχνητής νοημοσύνης –και σχεδόν γυμνές– εικόνες και βίντεο πραγματικών προσώπων, προκαλώντας αγανάκτηση διεθνώς.

Η πλατφόρμα Χ ανακοίνωσε ότι επέβαλε περιορισμούς με στόχο να εμποδίσει τη δημιουργία τέτοιων εικόνων μέσω του Grok. Ωστόσο, όπως είχε επισημανθεί νωρίτερα τον Φεβρουάριο, το chatbot συνέχιζε να παράγειαντίστοιχο περιεχόμενο όταν του το ζητούσαν χρήστες.

Τον Ιανουάριο, πολλές χώρες ανακοίνωσαν ότι μπλοκάρουν το Grok, ενώ άλλες –όπως η Βρετανία– ξεκίνησαν έρευνα εις βάρος του Χ και προχώρησαν σε ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου τους.

DPC: Επαφή με το Χ μετά τα πρώτα δημοσιεύματα

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της DPC, Γκράχαμ Ντόιλ, δήλωσε ότι η αρχή βρίσκεται σε επαφή με το Χ «μετά την εμφάνιση πριν από μερικές εβδομάδες των πρώτων άρθρων στον Τύπο», τα οποία ανέφεραν τη φερόμενη δυνατότητα χρηστών να ζητούν από το Grok «τη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων πραγματικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών».

Ένταση ΕΕ – ΗΠΑ για το ρυθμιστικό πλαίσιο στις ψηφιακές πλατφόρμες

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έντασης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την επιβολή κανόνων στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Το θέμα έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, καθώς ο ίδιος και μέλη της κυβέρνησής του έχουν επικρίνει τις προσπάθειες της ΕΕ για αυστηρότερη ρύθμιση. Στην ίδια γραμμή, ο ιδιοκτήτης του Χ, Ίλον Μασκ, έχει επίσης εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του.

Παράλληλη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σημειώνεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου έρευνα για το εάν το Grok διασπείρει παράνομο περιεχόμενο στην ΕΕ, όπως αλλοιωμένες εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου (deepfakes).

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την πίεση προς τις πλατφόρμες και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να εφαρμόζουν πιο αυστηρούς μηχανισμούς προστασίας, ειδικά όταν εμπλέκονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και περιεχόμενο που αφορά ανηλίκους.

