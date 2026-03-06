Mega deal στην τεχνολογία: Εξαγορά-μαμούθ για τα Speedtest και Downdetector

Δύο από τις πιο γνωστές υπηρεσίες του ίντερνετ, το Speedtest και το Downdetector, αλλάζουν ιδιοκτήτη. Η Accenture συμφώνησε να αγοράσει την εταιρεία Ookla, που βρίσκεται πίσω από αυτές τις πλατφόρμες, σε μια συμφωνία αξίας περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Speedtest είναι ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία στον κόσμο για τη μέτρηση της ταχύτητας του internet, ενώ το Downdetector χρησιμοποιείται για να ελέγχει κανείς αν κάποια υπηρεσία ή website έχει πρόβλημα λειτουργίας. Εκατομμύρια χρήστες τα χρησιμοποιούν καθημερινά για να δουν αν η σύνδεσή τους είναι γρήγορη ή αν μια πλατφόρμα έχει πέσει.

Η πώληση έγινε από την εταιρεία Ziff Davis, η οποία είχε αγοράσει την Ookla το 2014. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται επίσης και άλλες υπηρεσίες της εταιρείας, όπως τα εργαλεία ανάλυσης δικτύων RootMetrics και Ekahau.

Η Accenture σκοπεύει να αξιοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγουν αυτές οι πλατφόρμες για να βελτιώσει υπηρεσίες που σχετίζονται με δίκτυα, cloud υποδομές και τεχνητή νοημοσύνη. Τα στοιχεία για την απόδοση των δικτύων μπορούν να βοηθήσουν εταιρείες και οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία των υποδομών τους και να εντοπίζουν προβλήματα πιο γρήγορα.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ μέχρι τότε οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά όπως σήμερα. Για τους απλούς χρήστες πιθανότατα δεν θα αλλάξει κάτι άμεσα, αλλά η εξαγορά δείχνει πόσο μεγάλη αξία έχουν πλέον τα δεδομένα που σχετίζονται με την ποιότητα και την απόδοση των δικτύων στο σύγχρονο διαδίκτυο.

Πηγή: unboxholics.gr