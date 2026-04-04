Artemis II: Η NASA δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες της Γης από το διαστημόπλοιο Orion

Η NASA δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες που τραβήχτηκαν από τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II, καθώς κατευθύνονται προς τη Σελήνη.

Οι εκπληκτικές φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον διοικητή της αποστολής Reid Wiseman χρησιμοποιώντας τη συσκευή Personal Computing, ένα tablet που διαθέτει κάμερα.

Η πρώτη φωτογραφία περιγράφηκε από το κέντρο ελέγχου αποστολής της NASA ως «υπενθύμιση ότι, όσο μακριά κι αν φτάσουμε, παραμένουμε ένας κόσμος, που παρακολουθεί, ελπίζει και στοχεύει ψηλότερα».

Η δεύτερη εικόνα τραβήχτηκε από ένα από τα παράθυρα του διαστημόπλοιου Orion και δείχνει επίσης τη Γη, περιγραφόμενη ως «μια ωχρή γαλάζια κουκκίδα όπως τη βλέπουν τα μάτια του πληρώματος».

Στην τρίτη εικόνα, «βλέπουμε τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ νύχτας και ημέρας, γνωστή ως «terminator», να διασχίζει τη Γη. Είτε είμαστε ξύπνιοι είτε ονειρευόμαστε, βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ, σε αυτόν τον πλανήτη.», αναφέρει η NASA.

Στην τέταρτη φωτογραφία «διακρίνονται τα φώτα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στην κάτω δεξιά γωνία, το φως του ήλιου φωτίζει το άκρο του πλανήτη», εξηγεί η NASA.

«Τίποτα δεν σε προετοιμάζει για την εκπληκτική εικόνα του να βλέπεις τον πλανήτη σου να λάμπει φωτεινός»

«Έχοντας μόλις απολαύσει απίστευτες εικόνες του πλανήτη Γη και βλέποντας ολόκληρο τον πλανήτη από το παράθυρο σε ένα ενιαίο πλαίσιο, το να γνωρίζω ότι θα έχουμε παρόμοιες εικόνες της Σελήνης με τον ίδιο τρόπο με κάνει σίγουρα να ανυπομονώ ακόμα περισσότερο», είπε η ειδική αποστολής Christina Koch. «Ήξερα ότι αυτό είναι που θα δούμε. Αλλά τίποτα δεν σε προετοιμάζει για την εκπληκτική εικόνα του να βλέπεις τον πλανήτη σου να λάμπει φωτεινός σαν την ημέρα και επίσης το φως της Σελήνης να τον φωτίζει τη νύχτα, με την όμορφη ακτίνα του ηλιοβασιλέματος. Και γνωρίζοντας ότι θα έχουμε παρόμοιες εικόνες της Σελήνης. Είμαι απλά, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη γι' αυτό.»

Κατά την ίδια συζήτηση, ο Wiseman είπε: «Υπήρξε μια στιγμή πριν από περίπου μία ώρα, όταν το Κέντρο Ελέγχου αναπροσανατόλισε το διαστημόπλοιό μας καθώς ο ήλιος έδυε πίσω από τη Γη. Και δεν ξέρω τι περιμέναμε να δούμε εκείνη τη στιγμή, αλλά μπορούσες να δεις ολόκληρη τη Γη, από πόλο σε πόλο. Μπορούσες να δεις την Αφρική, την Ευρώπη και, αν κοιτούσες προσεκτικά, να δεις και το Βόρειο Σέλας. Ήταν η πιο θεαματική στιγμή και μας πάγωσε και τους τέσσερις».

Ο Wiseman σημείωσε επίσης ότι τα παράθυρα του Orion είναι ήδη βρώμικα επειδή το πλήρωμα τα κοιτάζει τόσο πολύ. Ζήτησε οδηγίες για τον σωστό τρόπο καθαρισμού τους.

Το πλήρωμα ήταν απασχολημένο να βγάζει φωτογραφίες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που θα περιλάμβανε το πρώτο γεύμα τους στο Διάστημα, αλλά το ανέβαλαν λίγο για να κοιτάξουν έξω και να τραβήξουν φωτογραφίες.

«Τώρα βλέπουμε απλώς μια υπέροχη θέα της σκοτεινής πλευράς της Γης, φωτισμένη από τη Σελήνη», είπε ο Καναδός αστροναύτης και ειδικός αποστολής Jeremy Hansen. «Φανταστικό. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να φάει γιατί έχουμε κολλήσει στο παράθυρο. Βγάζουμε φωτογραφίες.»

Με πληροφορίες από CNN