Αραβικά μέσα ενημέρωσης: Ο όρος του Ιράν για το ουράνιο - Πού θέλει να μεταφερθεί

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές, συναντήθηκαν νωρίτερα.

Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα.

Υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al-Hadath ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγυήσεις από την Κίνα πριν προχωρήσει στη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ στο Πεκίνο τη Δευτέρα, εν μέσω των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Στη συνάντηση σύμφωναμε την τηλεόραση του Πακιστάν συμμετείχε και ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua της Κίνας, η συνάντηση του Σαρίφ με τον Σι πραγματοποιήθηκε μετά από συνομιλίες που είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα με τον πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, τον δεύτερο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της χώρας.

Πηγή: cnn.gr

