Γιατί χρειαζόμαστε επιπλέον συμπληρώματα διατροφής;

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν μέταλλα ή βιταμίνες, όπως μαγνήσιο ή βιταμίνη C, σε μορφή χαπιού για να μειώσουν την κόπωση ή να επιβραδύνουν τη γήρανση, επειδή, σύμφωνα με τους ειδικούς, η τροφή από μόνη της δεν επαρκεί πλέον για να παρέχει αυτά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την υγεία μας.

Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι η απάντηση στο γιατί χρειαζόμαστε επιπλέον συμπληρώματα βρίσκεται, σε μεγάλο βαθμό, στο έδαφος.

Η απώλεια ζωής στο έδαφος προκαλεί μείωση της περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά στα φυτά, γεγονός που οδήγησε τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) να επινοήσει τον όρο «κρυφή πείνα».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου Efe, η λεγόμενη κρυφή πείνα εμφανίζεται επειδή η τροφή, ανεξάρτητα από την ποσότητα που τρώμε, δεν παρέχει πλέον τις ποσότητες απαραίτητων βιταμινών και μετάλλων που χρειαζόμαστε για σωστή ανάπτυξη και εξέλιξη.

Η μεγάλη δεξαμενή

Σύμφωνα με ειδικούς, το ενενήντα πέντε τοις εκατό όλων των τροφίμων και των θρεπτικών συστατικών μας προέρχονται από το έδαφος, την κύρια δεξαμενή βασικών μετάλλων, όπως μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο, φώσφορο, σίδηρο και ψευδάργυρο, και μικροθρεπτικών συστατικών που απορροφούν τα φυτά και μεταφέρουν στην ανθρώπινη διατροφή.

Ο Ρίκο Ράου, σύμβουλος περιβαλλοντικής έρευνας και πολιτικής στην οργάνωση Save Soil εξηγεί ότι ένα υγιές οικοσύστημα εδάφους ενθαρρύνει τα φυτά να παράγουν βιοδραστικές ενώσεις, όπως φλαβονοειδή, πολυφαινόλες ή βιταμίνη C, ειδικά μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ ριζών και μικροοργανισμών.

Το υγιές έδαφος περιέχει επίσης μυκόρριζες (ωφέλιμοι μύκητες) που βοηθούν τα φυτά να απορροφούν μοναδικά αντιοξειδωτικά, όπως η εργοθειονεΐνη, η οποία έχει προστατευτικές επιδράσεις στα ανθρώπινα κύτταρα.

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική μείωση στην πυκνότητα θρεπτικών συστατικών των καλλιεργειών, με μειώσεις έως και 80% στην περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και ασβέστιο στα φυλλώδη πράσινα λαχανικά.

Η περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, βήτα-καροτίνη, σίδηρο και ψευδάργυρο έχει επίσης μειωθεί σημαντικά.

Πρόβλημα λόγω χημικών έναντι οργανικών λιπασμάτων

Πίσω από αυτή την κατάρρευση βρίσκονται συμβατικές γεωργικές πρακτικές, όπως η εντατική μονοκαλλιέργεια με χημικά, η υπερβολική όργωμα και η υπερβολική χρήση συνθετικών λιπασμάτων, οι οποίες αφήνουν τα εδάφη χωρίς οργανική ύλη ή βιολογική ποικιλομορφία.

Όταν οι μικροοργανισμοί του εδάφους καταστρέφονται από φυτοφάρμακα και λιπάσματα, τα φυτά χάνουν την ικανότητά τους να απορροφούν αποτελεσματικά τα μέταλλα και να συνθέτουν βιταμίνες.

Αυτή η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους σχετίζεται άμεσα με τη μείωση του βιοχημικού πλούτου της ανθρώπινης διατροφής, σύμφωνα με τον ειδικό.

Αυτό που τρώμε σήμερα, υποστήριξε ο ερευνητής, είναι σημαντικά λιγότερο θρεπτικό από αυτό που κατανάλωναν οι πρόγονοί μας, και τα δεδομένα υποδηλώνουν μια ισχυρή σχέση μεταξύ της εξάντλησης του εδάφους και της αυξανόμενης ανάγκης για συμπληρώματα διατροφής.

Σύμφωνα εξάλλου με τον Μαριάνο Μπουένο, αγρότη και ειδικό στη βιολογική γεωργία, η κύρια αιτία της εξάντλησης του εδάφους είναι η αντικατάσταση των οργανικών λιπασμάτων και της κοπριάς με συνθετικά χημικά λιπάσματα.

Τα οργανικά λιπάσματα, εξήγησε, είναι τα υπολείμματα φυτών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και επανεντάσσονται στο έδαφος, και περιέχουν όλα τα στοιχεία και τα χημικά μόρια που μπορεί να χρειάζονται τα νέα καλλιεργούμενα φυτά.

Από την άλλη πλευρά, αν προσθέσουμε μόνο χημικά λιπάσματα, βασικά άζωτο, φώσφορο και κάλιο (σε σύγκριση με τα περισσότερα από 60 μέταλλα και ιχνοστοιχεία που υπάρχουν στο υγιές έδαφος), το έδαφος και τα φυτά που καλλιεργούνται σε αυτό δεν έχουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή τους και την καλή υγεία τους.

«Καλλιεργούμε σε αναιμικά εδάφη. Και αν το έδαφος δεν τα έχει, το φυτό δεν μπορεί να τα απορροφήσει και δεν μπορούμε να τα φάμε», τόνισε ο Μπουένο.

Για παράδειγμα, εξήγησε ότι αν ο σίδηρος είναι ο πυρήνας του αίματός μας, το μαγνήσιο είναι ο πυρήνας του «αίματος» των φυτών. Χωρίς αυτόν δεν υπάρχει χλωροφύλλη και χωρίς χλωροφύλλη δεν υπάρχει φωτοσύνθεση - δηλαδή, δεν υπάρχει μετατροπή του ηλιακού φωτός σε ζωτική ενέργεια.

Για τους ανθρώπους, το μαγνήσιο είναι το κύριο μέταλλο: συμμετέχει σε περισσότερες από 300 βιοχημικές αντιδράσεις, από τον καρδιακό παλμό μέχρι τη σταθερότητα του νευρικού μας συστήματος και τον σχηματισμό των οστών. Μια τροφή χαμηλή σε μαγνήσιο είναι μια τροφή που μας αφήνει βιολογικά «απενεργοποιημένους», εξήγησε ο Μπουένο.

Από την άλλη πλευρά, η μαζική χρήση χημικών λιπασμάτων, ειδικά αζώτου, αναγκάζει το φυτό να απορροφήσει πολύ νερό για να επεξεργαστεί αυτή την περίσσεια αλάτων.

Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερα και βαρύτερα μαρούλια, ντομάτες ή μήλα αλλά με πολύ χαμηλότερη συγκέντρωση απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, βιταμινών και μετάλλων.

Από 133 γραμμάρια σε 1 κιλό φράουλες

Η απώλεια θρεπτικής πυκνότητας στα τρόφιμα παρατηρείται εδώ και δεκαετίες, σημείωσε η Μαρία Ραιγκόν, διδάκτωρ Γεωργικής Μηχανικής και μία από τις κορυφαίες ειδικούς της Ισπανίας στη βιολογική παραγωγή και στη μελέτη της ποιότητας των βιολογικών τροφίμων σε σύγκριση με τα συμβατικά τρόφιμα και την επίδρασή τους στην υγεία.

Η κύρια πηγή μαγνησίου, για παράδειγμα, είναι τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά, τα οποία είναι όλο και λιγότερο άφθονα κυρίως λόγω της υποβάθμισης του εδάφους.

Εάν το έδαφος στερείται μεταλλικών στοιχείων, το φυτό δεν μπορεί να τα απορροφήσει και, επιπλέον, δεν μπορεί να τα συνθέσει.

Ενώ το 1985 η συγκέντρωση βιταμίνης C στις φράουλες ήταν 60 χιλιοστόγραμμα ανά 100 γραμμάρια φρέσκων φρούτων, μέχρι το 2002 (τα πιο πρόσφατα δεδομένα), αυτή είχε μειωθεί στα 8 mg/100 g.

Υποθέτοντας ότι η πρόσληψη βιταμίνης C προερχόταν αποκλειστικά από φράουλες, το 1985 θα έπρεπε να τρώμε 133 γραμμάρια για να φτάσουμε στη συνιστώμενη ημερήσια δόση, ενώ τώρα θα έπρεπε να καταναλώνουμε 1 κιλό, εξήγησε η ερευνήτρια ως παράδειγμα αυτού του αλυσιδωτού φαινομένου.

Αν και η «κρυφή πείνα» σχετίζεται κυρίως με ελλείψεις στο έδαφος και την απώλεια βιολογικής γονιμότητας, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μειώνουν τη θρεπτική πυκνότητα των τροφίμων που σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο που φτάνουν από το χωράφι στο τραπέζι, πρόσθεσε.

Άλλοι παράγοντες: Αισθητική και μεγάλα ταξίδια

Ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει αυτήν την απώλεια πυκνότητας είναι η γενετική τροποποίηση των φυτών για να γίνουν πιο ελκυστικά για το κοινό, πιο παραγωγικά ή πιο εύκολα στη διαχείριση από μηχανήματα.

Αυτές οι ποικιλίες έχουν αναπτυχθεί σε θερμοκήπια και όταν καλλιεργούνται χωρίς ολόκληρο το «βιοτεχνολογικό πακέτο» που θα έπρεπε να τις συνοδεύει (λιπάσματα, φυτοϋγειονομικά προϊόντα κ.λπ.) δεν αναπτύσσονται καλά και δεν μπορούν να απορροφήσουν σωστά τα θρεπτικά συστατικά.

Ο τρίτος παράγοντας είναι ότι δεν καταναλώνουμε πλέον τρόφιμα στο βέλτιστο σημείο ωρίμανσής τους, αλλά μάλλον συλλέγουμε φρούτα και λαχανικά πριν φτάσουν σε αυτά, πράγμα που σημαίνει ότι σταματούν να απορροφούν μέταλλα και να συνθέτουν ενεργά συστατικά, όπως βιταμίνες.

Ο τέταρτος λόγος αφορά στις μεγάλες αποστάσεις που ταξιδεύουν τα τρόφιμα. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της συγκομιδής και της κατανάλωσης, τα τρόφιμα χάνουν ζωτικότητα, ειδικά ενεργά και αντιοξειδωτικά συστατικά, πρόσθεσε η Ραϊγκόν.

Λύση

Η λύση, επεσήμανε η ειδικός, είναι να επιλέξουμε τη βιολογική γεωργία και την κατανάλωση που σέβεται τους βιολογικούς κύκλους των φυτών και προέρχεται από τοπικές πηγές. Τόνισε ότι πρόκειται για θέμα υγείας και ότι η πρόληψη μέσω της καλής διατροφής είναι καλύτερη από τη θεραπεία με χάπια.

Δεν μπορούμε να έχουμε υγιείς ανθρώπους σε έναν άρρωστο πλανήτη με φτωχά και εξαντλημένα εδάφη, ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση της πυκνότητας των θρεπτικών συστατικών συνεπάγεται αναπόφευκτα την αναπλήρωση της ζωής στο έδαφος μέσω μαζικών εφαρμογών αποσυντιθέμενης οργανικής ύλης, χωρίς βαθιά όργωμα, πράσινων λιπασμάτων, οργανικών εδαφοκάλυψης κλπ.

Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να ανακτήσουν την επισιτιστική και διατροφική τους κυριαρχία αγοράζοντας βιολογικά, εποχιακά, τοπικά προϊόντα.

Πηγή: ΚΥΠΕ