ΕΕ στη Λευκωσία: Ολοκληρώθηκαν οι Διευρυμένες Συνομιλίες με Εταίρους από τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο

Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποίησαν διευρυμένες εργασιακές συνεδρίες με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από την ευρύτερη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο στο περιθώριο του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λευκωσία.

EU leaders meeting with key regional partners: Egypt 🇪🇬, Lebanon 🇱🇧, Syria 🇸🇾, Jordan 🇯🇴 and the Gulf Cooperation Council



On the agenda:

📌 the situation in the Middle East, shared challenges and emerging opportunities for cooperation.

Σε ανάρτηση στο Χ, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν «με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα και ενεργή για στενή συνεργασία με τους εταίρους της στην περιοχή, και με την Κύπρο να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας».

Η Κύπρος θα συνεχίσει να λειτουργεί ως γέφυρα

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε προσεκτική αισιοδοξία στο κλείσιμο του εργασιακού γεύματος με τους περιφερειακούς εταίρους, λέγοντας ότι οι ηγέτες είχαν εντοπίσει συγκεκριμένους τομείς όπου η συνεργασία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Τόνισε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα της Μέσης Ανατολής είναι αδιαχώριστες από εκείνες της Ευρώπης.

«Είναι απολύτως σαφές σε όλους μας εδώ ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα αυτής της περιοχής συνδέεται άρρηκτα με εκείνη της Ευρώπης», είπε.

Ο Χριστοδουλίδης ανέδειξε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως την πιο σοβαρή προσπάθεια δύο δεκαετιών για επαναφορά της δέσμευσης της ΕΕ με τη νότια γειτονία της, χαρακτηρίζοντάς το επιχειρησιακό και όχι διακηρυκτικό στη φύση του. Έκλεισε με τη διαβεβαίωση ότι η Κύπρος, ως το κράτος μέλος της ΕΕ στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, θα συνεχίσει να επιτελεί ρόλο γέφυρας μεταξύ της Ένωσης και της περιοχής.

Πλήρης σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο

Ο Αντόνιο Κόστα ευχαρίστησε τον Χριστοδουλίδη για τη φιλοξενία της συνάντησης σε μια στιγμή που χαρακτήρισε κρίσιμη, προειδοποιώντας ότι με κάθε μέρα που περνά χωρίς λύση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή χειροτερεύει. Χαιρέτισε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν ως θετικό βήμα, τονίζοντας όμως ότι η διπλωματία πρέπει να συνεχιστεί με στόχο μια διαρκή λύση.

«Η διπλωματία είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος», είπε. Ο Κόστα απευθύνθηκε ευθέως στο ζήτημα του Λιβάνου, χαρακτηρίζοντας τη Χεζμπολάχ υπαρξιακή απειλή για τη χώρα και επαινώντας τον Πρόεδρο Αούν για την απόφασή του να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της οργάνωσης, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική.

Χαιρέτισε επίσης τα βήματα που έχει κάνει η Συρία υπό τον Πρόεδρο αλ-Σάρα, επιβεβαίωσε τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με Αίγυπτο και Ιορδανία, και ανέφερε ότι η ΕΕ προσβλέπει στην εμβάθυνση των δεσμών με τις χώρες του Κόλπου ενόψει της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-ΣΣΚ αργότερα μέσα στο έτος.

Χρειαζόμαστε έναν μόνιμο δρόμο προς την ειρήνη

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απηύθυνε το πιο έντονο μήνυμα ασφάλειας στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων αποκάλυψαν μια σκληρή αλήθεια: «Η ασφάλειά μας δεν είναι απλώς συνδεδεμένη, είναι εγγενώς αλληλένδετη». Χαιρέτισε τις παρατάσεις της κατάπαυσης του πυρός, αλλά ήταν ξεκάθαρη ότι μια προσωρινή παύση δεν αρκεί. «Μια προσωρινή παύση δεν είναι αρκετή. Χρειαζόμαστε έναν μόνιμο δρόμο προς την ειρήνη», είπε.

Η φον ντερ Λάιεν ζήτησε οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης να καλύπτει το πυρηνικό και βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τον κίνδυνο που θα αντιπροσώπευε ένα πυρηνικό Ιράν ως πραγματικό και αποδεδειγμένο από τα πρόσφατα γεγονότα. Ανακοίνωσε ότι έξι ανθρωπιστικές αεροδιαδρομές της ΕΕ παρέδωσαν πάνω από 250 τόνους βοήθειας στον Λίβανο στο πλαίσιο ενός πακέτου ανθρωπιστικής βοήθειας 100 εκατ. ευρώ, επαίνεσε τις διπλωματικές προσπάθειες Αιγύπτου και Ιορδανίας, και πρότεινε τη διεύρυνση του πεδίου δράσης της Επιχείρησης Aspides από την προστασία σε έναν ευρύτερο ρόλο κοινού θαλάσσιου συντονισμού. Κάλεσε επίσης για δομική συνεργασία στην αύξηση της αμυντικής παραγωγής απέναντι στην κοινή απειλή πολλαπλασιασμού drones και πυραύλων, και ανέδειξε την προώθηση του διαδρόμου συνδεσιμότητας IMEC ως προτεραιότητα.

Η σταθερότητα του Λιβάνου είναι μέρος της σταθερότητας της Ευρώπης

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν εξέφρασε ευγνωμοσύνη στην Κύπρο για τη φιλοξενία της συνάντησης και στους Ευρωπαίους ηγέτες για την υποστήριξή τους, χαρακτηρίζοντας τη σύνοδο κορυφής σημαντική συνάντηση σε κρίσιμη στιγμή. Μίλησε για την πραγματικότητα του Λιβάνου με εμφανές βάρος, επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος έπληξε μια χώρα που δεν είχε ακόμα ανακάμψει από προηγούμενες συγκρούσεις.

Ο Αούν υπογράμμισε ότι η αστάθεια του Λιβάνου δεν σταματά στα σύνορά του αλλά εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή και πέρα από αυτή, επηρεάζοντας την ενεργειακή ασφάλεια και την ελευθερία ναυσιπλοΐας. Κάλεσε για μετάβαση της σχέσης με την Ευρώπη από τη διαχείριση κρίσεων στην ανάκαμψη, τονίζοντας την ανάγκη για βαθύτερη συνεργασία όχι μόνο σε επίπεδο ασφάλειας αλλά και επενδύσεων και οικονομικής συνδεσιμότητας.

«Επιβεβαιώνουμε τη σημασία της μετάβασης από τη διαχείριση κρίσεων στην ανάκαμψη μέσω της εδραίωσης της εταιρικής μας σχέσης», είπε.

Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Συρία όσο η Συρία χρειάζεται την Ευρώπη

Ο Σύριος Πρόεδρος Αχμάντ αλ-Σάρα χαρακτήρισε τη συνάντηση ως στιγμή πολιτικής ωριμότητας που καθιερώνει μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, και τοποθέτησε τη συνεργασία ΕΕ-Συρίας ως αναπόφευκτη και στρατηγική.

«Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Συρία όσο η Συρία χρειάζεται την Ευρώπη», είπε, επισημαίνοντας τη σημασία της σταθερότητας της Συρίας για την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη γενικότερη περιφερειακή τάξη.

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι σε αυτό που περιέγραψε ως συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στα συριακά εδάφη, και συνέδεσε την ανάκαμψη της Συρίας άμεσα με την περιφερειακή σταθερότητα και την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης με την Ευρώπη. Οι δηλώσεις του αλ-Σάρα αντικατόπτριζαν έναν ηγέτη που επιδιώκει να επαναπλαισιώσει τη σχέση της Συρίας με τη Δύση υπό νέους όρους, τοποθετώντας τη χώρα του ως απαραίτητο σύμμαχο για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή.