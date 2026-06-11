Ενθρονίστηκε με λαμπρότητα ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος, διαμαρτυρίες υποστηρικτών του Τυχικού έξω από τον ναό

Με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια αλλά και υπό τη σκιά διαμαρτυριών υποστηρικτών του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η επίσημη ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

Η τελετή άρχισε στις 18:00 παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, των μελών της Ιεράς Συνόδου και πλήθους πιστών. Ο νέος Μητροπολίτης αφίχθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου λίγο πριν από την έναρξη της τελετής, κατά την οποία εγκαταστάθηκε επισήμως στον μητροπολιτικό θρόνο, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της Μητρόπολης Πάφου. Κατά τη διάρκεια της ενθρόνισης σημειώθηκε προσπάθεια δημιουργίας έντασης από ομάδα ατόμων που πρόσκεινται στον τέως Μητροπολίτη Τυχικό.

Οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν συνθήματα όπως «Ανάξιος» και «Αίσχος», επιχειρώντας να διαταράξουν την τελετή. Ωστόσο, η τάξη διατηρήθηκε και η ενθρόνιση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Τα μηνύματα του νέου Μητροπολίτη Στον ενθρονιστήριο λόγο του, ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος έστειλε μήνυμα ενότητας, ταπεινότητας και πνευματικής αναζήτησης.

«Ό,τι ψάχνεις βρίσκεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ομορφιά βρίσκεται στην ψυχή και στα μάτια εκείνου που την αντικρίζει. Επικαλούμενος τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη, σημείωσε πως «είναι ζήτημα φωτός», αναφερόμενος στη διαρκή αναζήτηση του αληθινού φωτός από το ανθρώπινο πνεύμα. Κάλεσε τους πιστούς να πορευθούν με καθαρή συνείδηση, καθαρά χέρια, ανιδιοτέλεια και φόβο Θεού, ενώ απευθυνόμενος στον λαό της Πάφου δήλωσε ότι μέχρι σήμερα γνώριζε την επαρχία μέσα από την ένδοξη ιστορία της, τα μοναδικά εκκλησιαστικά μνημεία, τα πολύτιμα χειρόγραφα και τα βιβλία της. «Άκουσα από όλους ότι είστε καλοί άνθρωποι και ήρθα να σας γνωρίσω και να σας διακονήσω ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας, αδελφός και φίλος», ανέφερε.

Ο νέος Μητροπολίτης δήλωσε επίσης ότι ήρθε να προσκυνήσει τη γη που πρώτη δέχθηκε το χριστιανικό κήρυγμα των Αποστόλων, τα ιερά χώματα της ελληνορθόδοξης παράδοσης, τα μνημεία των ηρώων και τους εθνικούς αγώνες της Πάφου, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη συμβολή της επαρχίας στην ιστορία και τον συμβολισμό της Κύπρου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄, μιλώντας για την αγάπη του προς τον Χριστό, το όραμά του και την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου.

Παράλληλα, εξήρε το έργο του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου, ο οποίος υπηρέτησε επί 27 χρόνια τη Μητρόπολη Πάφου. «Αξιώνομαι σήμερα από τα δικά τους στιβαρά χέρια να παραλαμβάνω μια Μητρόπολη σταθερότητας και απλανής ορθόδοξης πορείας και παράδοσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος αναφέρθηκε στη σημασία της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου και στις ευθύνες που αναλαμβάνει ο νέος Μητροπολίτης, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του.

Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος μεταξύ άλλων συνεχάρη τον Μητροπολίτη Γρηγόριο για τη χειροτονία του και είπε ότι η μόρφωση, η σύνεση, η πίστη και τα πνευματικά του προσόντα «εμπνέουν την ελπίδα για επιτυχία στο έργο» που αναλαμβάνει.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Απόστολο Βαρνάβα, τον Απόστολο Παύλο και τον Ευαγγελιστή Μάρκο, οι οποίοι συνδέονται με την περιοχή της Πάφου, καθώς και σε μορφές αγίων και ηρώων που σημάδεψαν την ιστορία της.

Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ακόμη ότι ο βίος του επισκόπου βρίσκεται διαρκώς ενώπιον της κρίσης του λαού, λέγοντας ότι κάθε κίνηση και ενέργεια «οικοδομεί ή σκανδαλίζει». Στην τελετή συμμετείχαν όλοι οι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Κύπρου στο πλαίσιο αρχιερατικού συλλείτουργου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ομοφωνίας στους κόλπους της Εκκλησίας. Το «παρών» τους έδωσαν επίσης οι δήμαρχοι της επαρχίας Πάφου, ο Δημαρχεύων Πάφου, μέλη της αστυνομικής ηγεσίας, βουλευτές και πλήθος πολιτών.