Οδηγοί προσοχή: Έκλεισαν δύο λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Ακακίου λόγω τροχαίου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Ο ΟΚΥπΥ στηρίζει τη δημιουργία Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων - Στόχος η λειτουργία του το 2027

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ΟΚΥπΥ τάσσεται υπέρ της δημιουργίας Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, με τον εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού, Χαράλαμπο Χαριλάου, να ξεκαθαρίζει ότι δεν προκύπτει ζήτημα οικονομικού κόστους.

Σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι η ουσία της μεταρρύθμισης δεν αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών, αλλά την ορθή και έγκαιρη προετοιμασία για τη μεταφορά της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων από τον ΟΚΥπΥ στο Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η λειτουργία ενός αυτόνομου φορέα από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Όπως εξήγησε, κρίσιμα στοιχεία της διαδικασίας αποτελούν η πλήρης αποτύπωση του κόστους λειτουργίας, ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ επειγόντων και μη επειγόντων περιστατικών, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των διακομιδών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε επιμέρους πτυχές της υπηρεσίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ΟΚΥπΥ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να στηρίξει τη μετάβαση στο νέο μοντέλο, διαβεβαιώνοντας ότι ακόμη και σε περίπτωση καθυστερήσεων, η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες δεν αναμένεται να επηρεαστεί.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΥΓΕΙΑΟΚΥπΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα