Ο ΟΚΥπΥ στηρίζει τη δημιουργία Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων - Στόχος η λειτουργία του το 2027

Ο ΟΚΥπΥ τάσσεται υπέρ της δημιουργίας Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, με τον εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού, Χαράλαμπο Χαριλάου, να ξεκαθαρίζει ότι δεν προκύπτει ζήτημα οικονομικού κόστους.

Σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι η ουσία της μεταρρύθμισης δεν αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών, αλλά την ορθή και έγκαιρη προετοιμασία για τη μεταφορά της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων από τον ΟΚΥπΥ στο Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η λειτουργία ενός αυτόνομου φορέα από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Όπως εξήγησε, κρίσιμα στοιχεία της διαδικασίας αποτελούν η πλήρης αποτύπωση του κόστους λειτουργίας, ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ επειγόντων και μη επειγόντων περιστατικών, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των διακομιδών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε επιμέρους πτυχές της υπηρεσίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ΟΚΥπΥ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να στηρίξει τη μετάβαση στο νέο μοντέλο, διαβεβαιώνοντας ότι ακόμη και σε περίπτωση καθυστερήσεων, η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες δεν αναμένεται να επηρεαστεί.