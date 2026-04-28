Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι ανθεκτικός στις κρίσεις, λέει η Μέτσολα

Οι κρίσεις δεν μπορούν να περιμένουν αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, με τις ανάγκες σε άμυνα και ασφάλεια να παρουσιάζονται αυξημένες, επεσήμανε μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη μετά την ψήφιση της έκθεσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, υπογραμίζοντας πως ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ανθεκτικός στις κρίσεις.

Η ενδιάμεση έκθεση με την οποία καθορίζεται η θέση του ΕΚ για το ΠΔΠ για την περίοδο 2028-2034, εγκρίθηκε με 370 ψήφους υπέρ, 201 κατά και 84 αποχές, με την κ. Μέτσολα να καλεί το Συμβούλιο να κινηθεί άμεσα ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο», δήλωσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη μετά την ψήφιση της έκθεσης η κ. Μέτσολα.

Υπογράμμισε ότι το Σώμα «βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις, καθώς είναι το πρώτο θεσμικό όργανο που καθόρισε τη θέση του», καλώντας το Συμβούλιο να κινηθεί γρήγορα.

«Ελπίζουμε το Συμβούλιο να κινηθεί εξίσου άμεσα, ώστε οι διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στο περιεχόμενο του νέου ΠΔΠ, σημείωσε ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια νέα εποχή με έναν παλιό προϋπολογισμό», επισημαίνοντας τις αυξημένες ανάγκες σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα.

«Αν θέλουμε η Ένωσή μας να σταθεί στα δικά της πόδια, ο προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας», ανέφερε, ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορούμε να ζητάμε από την επόμενη γενιά να πληρώσει τα χρέη του παρελθόντος».

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για νέες πηγές εσόδων, δηλώνοντας ότι «χρειαζόμαστε νέα έσοδα για να εξυπηρετήσουμε το παλιό χρέος χωρίς να θίξουμε τις προτεραιότητες του μέλλοντος».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη ευελιξίας του προϋπολογισμού, σημειώνοντας ότι «είτε πρόκειται για πόλεμο, είτε για μετανάστευση, είτε για φυσικές καταστροφές, η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να αντιδρά γρήγορα».

«Οι κρίσεις δεν μπορούν να περιμένουν αναθεώρηση του προϋπολογισμού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ανθεκτικός στις κρίσεις, ευέλικτος και έτοιμος να ανταποκριθεί».

Από την πλευρά του, ο εισηγητής Ζίγκφριντ Μουρεσάν, Ρουμάνος Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, σημείωσε ότι η ενδιάμεση έκθεση εγκρίθηκε με απόλυτη πλειοψηφία, κάνοντας λόγο για «ισχυρή και σαφή εντολή» για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις.

Η συνεισηγήτρια, Κάρλα Ταβάρες, Πορτογαλίδα Ευρωβουλευτής της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, υπογράμμισε τη σημασία ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου, δηλώνοντας ότι «ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να αποτελεί εργαλείο επενδύσεων και ασφάλειας για τους πολίτες και όχι πηγή αβεβαιότητας».

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ