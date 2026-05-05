Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Ναι» σε πανευρωπαϊκή απαγόρευση της «θεραπείας μεταστροφής»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της πρότασης για απαγόρευση της λεγόμενης «θεραπείας μεταστροφής» σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια εξέλιξη που θεωρείται κομβική για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου και πλέον το ζήτημα περνά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), η οποία είναι αρμόδια να καταθέσει τη σχετική νομοθετική πρόταση.

Η πρωτοβουλία ήρθε μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια υπογραφές από το 2024 έως σήμερα, υπέρ της απαγόρευσης της πρακτικής.

European Parliament votes for an EU-wide conversion therapy ban. BRAVO!



UK has failed to ban these unethical & harmful practices, which have been condemned by all major medical & psychological bodies



Labour promised a ban in 2024 but has done nothinghttps://t.co/b9TGuRg7Lv — Peter Tatchell (@PeterTatchell) May 1, 2026

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Οι πρακτικές της θεραπείας μεταστροφής, παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

Λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (EESC) είχε πραγματοποιήσει σχετική συζήτηση, καλώντας σε αυστηρότερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής ισότητας ΛΟΑΤΚΙ+ για την περίοδο 2026 με 2030, καθώς και σε καθολική απαγόρευση της «θεραπείας μεταστροφής» σε επίπεδο ΕΕ.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του EESC, Σίμους Μπόλαντ, χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες πρακτικές «όχι μόνο επιβλαβείς, αλλά και βαθιά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

«Ας είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: δεν υπάρχει τίποτα που να χρειάζεται διόρθωση ή θεραπεία. Αυτό που πρέπει να αλλάξει δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά τα συστήματα, οι αντιλήψεις και οι δομές που τους στερούν την αξιοπρέπειά τους», σημείωσε.

A decisive step forward for human dignity in Europe. The European Parliament has voted to ban so-called “conversion therapies” targeting LGBTQ+ people—practices with no scientific basis that violate fundamental rights. This is about protecting LGBT lives, not debating their… pic.twitter.com/XsKasyK6Mw — European Democrats (@democrats_eu) April 30, 2026

Τι είναι η «θεραπεία μεταστροφής»

Ο όρος «θεραπεία μεταστροφής» αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα πρακτικών που επιχειρούν να αλλάξουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου.

Σύμφωνα με έρευνες, τέτοιες πρακτικές εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες και μπορεί να κυμαίνονται από ψυχολογικές «συμβουλευτικές» μεθόδους έως και μορφές κακοποίησης ή «αποστροφικής θεραπείας».

Ήδη, η πρακτική έχει απαγορευτεί σε επτά κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ελλάδα και η Μάλτα, η οποία ήταν η πρώτη που την απαγόρευσε το 2016.

Η πλειονότητα των ιατρικών οργανισμών θεωρεί τη «θεραπεία μεταστροφής» ψευδοεπιστημονική και επικίνδυνη. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία την έχει χαρακτηρίσει «επιβλαβή» και καλεί τα μέλη της να απέχουν από κάθε προσπάθεια αλλαγής του σεξουαλικού προσανατολισμού ενός ατόμου.

Παράλληλα, μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε τέτοιες πρακτικές εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικού ιδεασμού.

Με πληροφορίες από Pink News