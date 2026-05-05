Ενίσχυση συνεργασίας EPPO - OLAF για καταπολέμηση απάτης στον ΦΠΑ

Το Συμβούλιο της ΕΕ υπό την Κυπριακή προεδρία κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες που ενισχύουν την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ, μέσω στενότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Το νέο πλαίσιο προβλέπει άμεση πρόσβαση των ευρωπαϊκών ελεγκτικών αρχών σε κρίσιμα δεδομένα για διασυνοριακές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από το δίκτυο Eurofisc.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, η συμφωνία παρέχει στα αρμόδια όργανα τα κατάλληλα εργαλεία για ταχύτερο εντοπισμό και δίωξη εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τα δημόσια έσοδα.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο στην αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ,» σημείωσε στη δήλωση του ο υπουργός, τονίζοντας πως οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών εξακολουθούν να χάνουν δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και οι αρχές χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες πιο γρήγορα.

«Η σημερινή συμφωνία θα παράσχει στις ερευνητικές αρχές της ΕΕ τις στοχευμένες πληροφορίες που χρειάζονται για να καταδιώκουν γρήγορα τους εγκληματίες και να προστατεύουν τα εθνικά και τα ενωσιακά έσοδα που μας ωφελούν όλους,» τόνισε ο υπουργός.

Η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ, και ειδικότερα το λεγόμενο «carousel fraud», προκαλεί σημαντικές απώλειες, που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμώνται μεταξύ 12,5 και 32,8 δισ. ευρώ ετησίως, συχνά με εμπλοκή οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ, οι νέοι κανόνες αναμένεται να βελτιώσουν τον συντονισμό μεταξύ των αρχών, να επιταχύνουν τις έρευνες και να ενισχύσουν τη συνολική ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει την απάτη, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις νόμιμες επιχειρήσεις.

Το μέτρο τροποποιεί τον κανονισμό 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ. Μετά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναμένεται τον Ιούλιο 2026, το Συμβούλιο θα προχωρήσει στην επίσημη υιοθέτηση, με την έναρξη ισχύος να ακολουθεί 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

